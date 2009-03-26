MSI, SuperPipe serisi iki yeni GeForce GTX 285 hazırladı

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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden birisi olan Tayvan merkezli MSI, SuperPipe isimli yeni ekran kartı serisini tanıttı. Firmanın ilk etapta GeForce GTX 285 tabanlı iki yeni model ile lanse ettiği yeni seri dahilindeki ekran kartlarının özellikle kullanılan "ısı borulu - heatpipe" özel soğutucularıyla ön plana çıkması bekleniyor.

Her ikisi de Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu temel alan ve 1GB GDDR3 bellekle gelen kartlar N285GTX SuperPipe ve N285GTX SuperPipe OC kod adlarını taşıyorlar. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan kartlarda Triple SLI desteği de sunuyor.

Standart modelinde saat hızları grafik işlem birimi için 648MHz, paralel işlemciler için 1476MHz ve bellekler için de 2484MHz olarak belirlenen SilentPipe serisi GeForce GTX 285'in OC uzantılı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen diğer versiyonda ise grafik işlemci hızı 680MHz'e, bellek frekansı ise 2500MHz'e çıkartılmış.

Agresif bir tasarıma sahip olan çift fanlı ve 5 adet Bakır ısı aktarım borulu (3'ü 6mm, 2'si 8mm kalınlığında) özel soğutucu sayesinde Nvidia'nın referans tasarımına kıyasla çok daha (%90'a varan oranda) serin çalıştığı belirtilen ekran kartlarının hız aşırtma başarımı açısından da özel soğutucu ile iddialı olacakları belirtiliyor.

MSI'ın ilk etapta GeForce GTX 285 tabanlı iki yeni model ile lans ettiği SuperPipe serisinin hız aşırtmalı yani OC uzantılı modeli Avrupa listelerine 340 Avro'luk fiyat seviyesinden girmeye başladı.

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