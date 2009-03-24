MSI'dan Q45 yonga setli Mini-ATX anakart; Q45MDO

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Geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında yılın ikinci yarısında kullanıma sunmayı planladığı P55 yonga setli anakart örneklerini sergileyen ayrıca önümüzdei günlerde lanse edeceği anakartların ilk sinyallerini veren MSI, daha çok kurumları hedef alan Micro-ATX yapıda yeni bir anakartını daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Q45MDO kod adını taşıyan yeni anakartı, Intel'in Q45+ICH10DO yonga setini taşımakta.

Intel'in LGA775 formundaki tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileriyle kullanılabileceği belirtilen anakart, 1333MHz'e kadar FSB desteği sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR2-800MHz bellek destek sunduğu belirtilen Q45MDO, kullandığı yonga seti itibariyle Intel'in en güncel entegre grafik işlemci çözümlerinden birisi olan ayrıca DirectX 10 desteği de sunabilen GMA 4500 IGP'si ile gelirken harici ekran kartları için PCIe x16 slotunu da üzerinde barındırıyor.

Intel'in kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hazırladığı Q45+ICH10DO yonga setini kullanan anakart, vPro ve Active Management gibi yine kurusaml odaklı Intel teknolojilerine de destek veriyor. Ek olarak bir adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotlarıyla donatılan pasif soğutmalı anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörü, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet ve görüntü aktarımı için DVI, VGA ve DisplayPort konnektörleri yer almakta.

MSI'ın önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planladığı Q45MDO modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.