Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni anakartı P55-GD85 göründü

9 yıl
7b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI'ın SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni anakartı P55-GD85 göründü
Tam Boyutta Gör

Gigabyte ve Asus'dan sonra Intel işlemciler için SATA-III ve USB 3.0 destekli anakart hazırlayan bir diğer üretici de MSI oldu ve Tayvanlı firmanın P55-GD85 model adına sahip olan yeni anakartı gün ışığına çıktı. Intel P55 yonga setini kullanan ve LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 800 işlemcileriyle uyumlu olan yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz'e kadar (overclock) çift kanal DDR3 bellek desteği sunabildiği gibi 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor ve sahip olduğu iki adet PCIe 2.0 x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda ATi Crossfire X ve Nvidia SLI kurulumlarına olanak tanıyor.

Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımı ile öne çıkan anakart üzerinde daha fazla PCIe hattı için PLX yongasına da yer veriliyor ve bu sayede SATA-III / USB 3.0 kullanımı için PCIe bant genişliğinden doğabilecek olası darboğaz sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yüksek performansı sınıfı yeni nesil MSI anakartlarda görmeye alıştığımız OC Genie ve V-Check donanımsal voltaj okuma noktaları gibi özel teknolojilere ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, çift Gigabit Ethernet, eSATA, SATA-II ve SATA-III portlarıyla (x2) birlikte USB 3.0 konnektörlerine (x2) yer veriliyor.

USB 3.0 desteği için NEC, SATA-III desteği içinse Marvell yongalarının kullanıldığı anakart üzerinde ayrıca profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için güç ve reset butonları da unutulmamış. Henüz resmi satış tarihi ve satış fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da MSI'ın yurt dışında Noel tatiliyle birlikte başlayacak alışveriş çılgınlığını değerlendirmek için yeni anakartı kısa süre içerisinde pazara sunması bekleniyor.

MSI'ın SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni anakartı P55-GD85 göründü
Tam Boyutta Gör

MSI'ın SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni anakartı P55-GD85 göründü
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
showstopper41 9 yıl
Anakartlar gelmeye başladı iyi de ortalıkta sata III ve USB 3.0 diskler yok.

Bu anakartın da sahip olduğu özellikler çok iyi ama fiyatı X58 anakartlara yakın olacak gözüküyor.
ya H55 yada X58 almak en iyisi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 9 yıl
usb 3.0 diskler yok ama usb 2.0 ların desteklediği teorik hızı veremiyorlar en azından teorik hıza ulaşılır usb 3.0 cihazlar çıkana kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K@ptan41 9 yıl

showstopper41

Anakartlar gelmeye başladı iyi de ortalıkta sata III ve USB 3.0 diskler yok.

Bu anakartın da sahip olduğu özellikler çok iyi ama fiyatı X58 anakartlara yakın olacak gözüküyor.
ya H55 yada X58 almak en iyisi bence.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Seagate Barracuda ST32000641AS Cache 64MB XT Önizleme
kaynak benchmarkreviews.com/...

yabancı sıtelerde fıyatlar asıgıdakı lınkte

newegg.com/...
$299.99 en uygun burda
cgi.ebay.co.uk/...
2TB_W0QQitemZ110439547435QQcmdZViewItemQQptZPCC_Drives_Storage_Internal?hash=item19b6b5c22b 689$
shopmania.co.uk/...
i-tech.com.au/...

Segate cıkarmıs ama tr yok sımdılık yakında gelmesını ve anakartların yangınlasması fıyantların dusmesını beklıyecez artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS'dan oyunculara özel dizüstü; ROG G60J Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim