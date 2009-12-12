MSI'ın SATA-III ve USB 3.0 destekli yeni anakartı P55-GD85 göründü

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Gigabyte ve Asus'dan sonra Intel işlemciler için SATA-III ve USB 3.0 destekli anakart hazırlayan bir diğer üretici de MSI oldu ve Tayvanlı firmanın P55-GD85 model adına sahip olan yeni anakartı gün ışığına çıktı. Intel P55 yonga setini kullanan ve LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 800 işlemcileriyle uyumlu olan yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz'e kadar (overclock) çift kanal DDR3 bellek desteği sunabildiği gibi 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor ve sahip olduğu iki adet PCIe 2.0 x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda ATi Crossfire X ve Nvidia SLI kurulumlarına olanak tanıyor.

Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımı ile öne çıkan anakart üzerinde daha fazla PCIe hattı için PLX yongasına da yer veriliyor ve bu sayede SATA-III / USB 3.0 kullanımı için PCIe bant genişliğinden doğabilecek olası darboğaz sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yüksek performansı sınıfı yeni nesil MSI anakartlarda görmeye alıştığımız OC Genie ve V-Check donanımsal voltaj okuma noktaları gibi özel teknolojilere ek olarak 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, çift Gigabit Ethernet, eSATA, SATA-II ve SATA-III portlarıyla (x2) birlikte USB 3.0 konnektörlerine (x2) yer veriliyor.

USB 3.0 desteği için NEC, SATA-III desteği içinse Marvell yongalarının kullanıldığı anakart üzerinde ayrıca profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için güç ve reset butonları da unutulmamış. Henüz resmi satış tarihi ve satış fiyatı hakkında net bir bilgi olmasa da MSI'ın yurt dışında Noel tatiliyle birlikte başlayacak alışveriş çılgınlığını değerlendirmek için yeni anakartı kısa süre içerisinde pazara sunması bekleniyor.

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