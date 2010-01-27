Mushkin Volta ve Joule serisi dört yeni güç kaynağı hazırladı

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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Mushkin, orta ve üst segmentlere yönelik olarak hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurdu. Orta segmnent için Volta serisi altında 500 Watt ve 600 Watt, yüksek performans segmenti içinse Joule serisi altında 1 kW ve 1.2 kW olmak üzere toplamda dört yeni model duyuran Mushkin, güç kaynaklarının tamamında yüksek verimliliğin hedeflendiğini belirtiyor. Aktif PFC özelliğiyle donatılan ve tüm yük durumlarında gelişmiş voltaj düzenlemesi ile ultra-düşük dalgalanma (%1) yeni güç kaynaklarında soğutma içinse Kırmızıi Yeşil ve Mavi LED'lerin kullanıldığı 120mm çapında fan kullanılıyor.

Volta serisi altındaki 500 Watt ve 600 Watt kapasiteli modellerde tek kanal 12v, 1000 Watt ve 1200 Watt'lık Joule modellerinde ise 6 kanal 12v rail düzenlemesine yer veren Mushkin, yeni güç kaynaklarını sırasıyla 80$, 90$, 225$ ve 250$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla kullnaıma sunuyor.

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