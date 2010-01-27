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Mushkin Volta ve Joule serisi dört yeni güç kaynağı hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin Volta ve Joule serisi dört yeni güç kaynağı hazırladı
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Yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan Mushkin, orta ve üst segmentlere yönelik olarak hazırladığı yeni güç kaynaklarını duyurdu. Orta segmnent için Volta serisi altında 500 Watt ve 600 Watt, yüksek performans segmenti içinse Joule serisi altında 1 kW ve 1.2 kW olmak üzere toplamda dört yeni model duyuran Mushkin, güç kaynaklarının tamamında yüksek verimliliğin hedeflendiğini belirtiyor. Aktif PFC özelliğiyle donatılan ve tüm yük durumlarında gelişmiş voltaj düzenlemesi ile ultra-düşük dalgalanma (%1) yeni güç kaynaklarında soğutma içinse Kırmızıi Yeşil ve Mavi LED'lerin kullanıldığı 120mm çapında fan kullanılıyor.

Volta serisi altındaki 500 Watt ve 600 Watt kapasiteli modellerde tek kanal 12v, 1000 Watt ve 1200 Watt'lık Joule modellerinde ise 6 kanal 12v rail düzenlemesine yer veren Mushkin, yeni güç kaynaklarını sırasıyla 80$, 90$, 225$ ve 250$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla kullnaıma sunuyor.

Mushkin Volta ve Joule serisi dört yeni güç kaynağı hazırladı
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OverClocK1ng 9 yıl
Oha. 250$ a Enermax alırım babalar gibi. PSU nun İmparatoru benim gözümde..
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StreamRolleR 9 yıl

OverClocKing

Oha. 250$ a Enermax alırım babalar gibi. PSU nun İmparatoru benim gözümde..

+1907 tabiki
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talh4wk 9 yıl
@tahir40
Bu parayı Sli/crossfire yapılandırması kuracak, ekran kartı, işlemci anakart gibi parçaların her biri için 600 lira ve üstü para ödeyen kullanıcılar öder. Bu güç değerleri için fiyatları uygun. Tabi bu ürünler çok yüksek satış adeti yakalamak için değil, az ve öz(cebi şişkin) kullanıcılar için üretilir... Kendi adıma 500-600W serisi oldukça satar diye düşünüyorum...

ben markaya bakarak söledim ama sen olsan ocz , high power,aopen,asus,enermax gibi psu lar varken bunumu alırdın doğru söle :)
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tahir40 9 yıl
@outrage
Bu parayı Sli/crossfire yapılandırması kuracak, ekran kartı, işlemci anakart gibi parçaların her biri için 600 lira ve üstü para ödeyen kullanıcılar öder. Bu güç değerleri için fiyatları uygun. Tabi bu ürünler çok yüksek satış adeti yakalamak için değil, az ve öz(cebi şişkin) kullanıcılar için üretilir... Kendi adıma 500-600W serisi oldukça satar diye düşünüyorum...
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Cnytkyz 9 yıl
Bence firmaların psu ların ses seviyelerinide kriterlere eklemesi lazım..
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saintroyo 9 yıl
buna gelinceye kadar düşünebileceğiniz o kadar çok marka var ki.... buna sıra gelmez hem de o fiyata...
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talh4wk 9 yıl
225$ ve 250$
psuya bu parayı veren kaç kişi çıkar acaba :S
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Alish 9 yıl
1000w ve üzerine ihtiyacı olan herkes verir tabii ki.
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