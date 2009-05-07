N4890 Cyclone: MSI özel tasarım Radeon HD 4890 üzerinde çalışıyor

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Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden MSI, resmi lansmanı geçtiğimiz ay yapılan ve tek grafik işlemcili ekran kartı arenasında AMD-ATi'nin en yüksek performanslı çözümü olan Radeon HD 4890'ın detaylarıyla farklılaşan özel bir versiyonu üzerinde çalışıyor. N260GTX Lightning modeliyle özel tasarım ekran kartı arenasındaki iddiasını ortaya koyan Tayvan merkezli firma, R4890 Cyclone isimli yeni modeliyle AMD-ATi cephesinde de son kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Çalışmaları devam eden yeni modelin en dikkat çekici detayı, görsellerden de anlaşılabileceği üzere hiç kuşkusuz sahip olduğu özel soğutucusu. 8mm'lik ısı boruları ile desteklenen, SuperPipe teknolojili gelişmiş soğutucusu ile AMD-ATi'nin standart soğutuculu referans tasarımına göre daha serin ve sessiz çalışması beklenen ekran kartı, yüksek kaliteli komponentleriyle de merak uyandırabilir zira kart üzerinde özellikle GPU çevresinde Hi-C CAPS kullanıldığı ifade ediliyor.

Yüksek stabilite ve hız aşırtma performansı için NCC PSF kapasitörler ve katı halli boğumlar ile desteklenen Radeon HD 4890 Cyclone, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ATi RV790 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak ekran kartının saat hızları konusunda henüz net bir bilgi olmasa da ciddi şekilde hız aşırtılmış olarak gelebileceği hatta fabrika çıkışı GPU çalışma frekansının 1GHz olabileceği söyleniyor.

MSI tarafından resmi lansmanının Haziran ayında Tayvan'dan düzenlenecek Computex fuarında yapılması beklenen R4890 Cyclone için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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