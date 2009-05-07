Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

N4890 Cyclone: MSI özel tasarım Radeon HD 4890 üzerinde çalışıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,8b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

N4890 Cyclone: MSI özel tasarım Radeon HD 4890 üzerinde çalışıyor
Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen isimlerinden MSI, resmi lansmanı geçtiğimiz ay yapılan ve tek grafik işlemcili ekran kartı arenasında AMD-ATi'nin en yüksek performanslı çözümü olan Radeon HD 4890'ın detaylarıyla farklılaşan özel bir versiyonu üzerinde çalışıyor. N260GTX Lightning modeliyle özel tasarım ekran kartı arenasındaki iddiasını ortaya koyan Tayvan merkezli firma, R4890 Cyclone isimli yeni modeliyle AMD-ATi cephesinde de son kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

Çalışmaları devam eden yeni modelin en dikkat çekici detayı, görsellerden de anlaşılabileceği üzere hiç kuşkusuz sahip olduğu özel soğutucusu. 8mm'lik ısı boruları ile desteklenen, SuperPipe teknolojili gelişmiş soğutucusu ile AMD-ATi'nin standart soğutuculu referans tasarımına göre daha serin ve sessiz çalışması beklenen ekran kartı, yüksek kaliteli komponentleriyle de merak uyandırabilir zira kart üzerinde özellikle GPU çevresinde Hi-C CAPS kullanıldığı ifade ediliyor.

Yüksek stabilite ve hız aşırtma performansı için NCC PSF kapasitörler ve katı halli boğumlar ile desteklenen Radeon HD 4890 Cyclone, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ATi RV790 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak ekran kartının saat hızları konusunda henüz net bir bilgi olmasa da ciddi şekilde hız aşırtılmış olarak gelebileceği hatta fabrika çıkışı GPU çalışma frekansının 1GHz olabileceği söyleniyor.

MSI tarafından resmi lansmanının Haziran ayında Tayvan'dan düzenlenecek Computex fuarında yapılması beklenen R4890 Cyclone için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

N4890 Cyclone: MSI özel tasarım Radeon HD 4890 üzerinde çalışıyor
Tam Boyutta Gör

N4890 Cyclone: MSI özel tasarım Radeon HD 4890 üzerinde çalışıyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
winnerS 10 yıl
Oraya konulacak güzel bi fanla ramlerin alayını soğutur :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratsen87 10 yıl
ram konusunu takmayın okadar arkadaşlar ramlerin üzerine bakır plaka yerleştirir çok büyük ihtimalle msi, zaten fan direk ramlerin üzrine üfleyecek bakır plakaya bile gerek yok aslında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Üzerine bir de siyah fan koysalar çok şekil olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
msi her konuda çok çok iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 10 yıl
off off şu sogutucuya bak msi akıyor yaw:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 10 yıl
Kartın bütün numarası soğutması zaten. O yüzden performansı hakkında şüphe duyulacak birşey yok bence. Canavar gibi soğutuyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
İyi, güzel, hoş ama o vga ne öyle! Bu kartı alacak kişinin crt monitör kullanacağını zannetmem. Buarada o soğutucuyu da pek beğenmedim açıkcası. Bellekleri soğutmadığı gibi ısınan hava kasa içinde kalacak. Referans tasarıma benzer bir soğutucu kullanılabilir. Sonuçta çok ısınan bir kart değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
levyeli 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

İyi, güzel, hoş ama o vga ne öyle! Bu kartı alacak kişinin crt monitör kullanacağını zannetmem. Buarada o soğutucuyu da pek beğenmedim açıkcası. Bellekleri soğutmadığı gibi ısınan hava kasa içinde kalacak. Referans tasarıma benzer bir soğutucu kullanılabilir. Sonuçta çok ısınan bir kart değil.


Yok bilader öyle düşünme benim çevremde var crt monitor kullanıpta öyle kart alanlar bide tüm lcd lerde dvi olmuyor çeviricisiz kullanmak için iyi bişey vga olması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerem_DuUrden 10 yıl
Dizayn, cok $IK !! Sogutma performansi nasil olur orasi ayri konu tabi, testini gormek lazim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hiickimse 10 yıl

Orjinalden alıntı: Kerem_DuUrden

Dizayn, cok $IK !! Sogutma performansi nasil olur orasi ayri konu tabi, testini gormek lazim..


İyi güzel hoş gerçekten de, ramleri ney soğutuyor , işlemciye kocaman bir soğutma bloğu var ama ramlerde hiçbirşey yok, ramlere yapılan overclock ile ekran kartlarının ne kadar performans gösterdiği apaçık. Çok gösterişli ama eksik gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13801 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, özel tasarım ve radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Nintendo DSi Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim