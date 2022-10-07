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    Nasıl Girişimci olunur? Nereden başlamalı? Melek Yatırımcı Ali Babaoğlan anlattı

    Melek Yatırımcı Ali Babaoğlan ile yaptığımız bu röportajda nasıl girişimci olunur, girişimci olmak için nereden başlanmalı gibi konulara yakından bakıyoruz.       

    Melek Yatırımcı Ali Rıza Babaoğlan, Dijital Dönüşüm konusunda dünyanın önde gelen devletlerinden biri olan Estonya'yı, Türkiye'deki start-up ekosistemini ve girişimciliğe giden yolu anlattı.

    Dünya devi olan Microsoft'un "Gelecek vaat eden öğrenci" programından yola çıkan ve LinkedIn'de üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra melek yatırımcı olarak Türkiye'ye dönen Babaoğlan, Cem Sünbül ile yaptığı röportajda girişimcilere ipuçları verdi, Estonya'da AB uyumlu yeni bir yola çıkmak isteyen girişimler için rehber niteliğinde açıklamalarda bulundu.

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