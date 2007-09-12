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NEC'den HDMI ve HDCP destekli 3 yeni LCD monitör

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
20,2b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC, 3 yeni LCD monitörünü duyurdu. Firmanın anons ettiği ve AccuSync serisine dahil olan 3 model de özellikler HDMI ve HDCP desteğine sahip olmaları ile dikkat çekiyorkar ki bu sayede başta Son PlayStation 3 olmak üzere yeni nesil pek çok çoklu ortam cihazı ile ayrıca bir adaptör olmaksızın kullanabilmek mümkün. NEC'in duyurduğu modeller LCD19WMGX (19 inç), LCD22WMGX (22) ve LCD24WMCX (24). HDMI ve HDCP özelliklerine sahip olduklarını ifade ettiğimiz yeni monitörlerin diğer özelliklerine baktığımızda her 3 modelin tepki süresinin 5ms'ne olduğunu görünüyoruz. 19-inç'lik model 1000:1 kontrast oranına sahipken 22 ve 24-inç'lik modeller ise 2000:1'lik kontrast oranına sahipler. Fiyat noktasında büyüklüklerine göre monitörler sırasıyla $280, $380 ve $550'lık fiyat etiketlerine sahipler. 19 ve 22-inç'lik modellerin kısa bir süre içerisinde satışa sunulması beklenirken 24-inç'lik modelin bu ay sonuna satışa sunulması bekleniyor.
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Sérd@r 12 yıl
fiyatlar uygun ama Türkiye'yede aynı fiyattan mı gelirler yoqsa bindirme oluyor mu? parlaklık ve bağlantı birimleri hakkındada bi bilgi mevcut mu ?
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Gunwane 12 yıl
24 inç modeli PS3 ve XBOX360 alacaklar için süper bir seçenek olabilir..Full HD sanırım..
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