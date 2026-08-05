Starlink 12 milyon aboneyi geçti: Gigabit hız sunacak V3 uyduları geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör SpaceX, 2026'nın ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre Starlink'in ücretli abone sayısı 12 milyona ulaştı. Uydu internet hizmeti nisan-haziran döneminde 1,7 milyon yeni kullanıcı kazanırken toplam abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.

Öte yandan Mayıs ayında konut paketlerinde yapılan fiyat artışları ve sona eren kampanyalara rağmen büyüme hız kesmedi. Şirketin finansal raporuna göre bağlantı gelirleri çeyreklik bazda yüzde 32, yıllık bazda ise yüzde 66 artarak 4,3 milyar dolara ulaştı. Buna karşın kullanıcı başına ortalama aylık gelir 66 dolar ile önceki çeyrekle aynı seviyede kaldı. SpaceX, bunu küresel genişleme ve yerel pazarlara uygun fiyatlandırmaya bağladı.

V3 uyduları operasyonel göreve başlıyor

Tam Boyutta Gör

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starship'in 14. test uçuşunda gigabit hızlarını destekleyecek V3 Starlink uydularının ilk kez operasyonel yörüngeye yerleştirileceğini açıkladı. Geçen ayki testte V3 uyduları yaklaşık 20 dakika uzayda kaldıktan sonra atmosfere girerek imha edilmişti. Ancak şirket, tüm uydularla radyo frekansı ve lazer bağlantıları üzerinden iletişim kurulduğunu ve gerekli telemetri verilerinin başarıyla alındığını bildirdi.

Musk, Starlink'in hız artışı sunabilmesi için yaklaşık 1.000 V3 uyduya ulaşması gerektiğini, bunun da gelecek yılın ikinci çeyreğinde mümkün olacağını söyledi. Şirket, her Starship fırlatmasında 60 adet V3 uydusunun yörüngeye yerleştirilmesini hedefliyor.

SpaceX, operatörlere meydan okuyor: Karasal mobil ağ kuracak! 9 sa. önce eklendi

Bununla birlikte kurumsal ve kamu müşterilerinden elde edilen gelirler çeyreklik bazda yüzde 63, yıllık bazda ise yüzde 108 artışla 1,8 milyar dolara yükseldi. Musk, uzun vadede kurumsal gelirlerin bireysel kullanıcı gelirlerini aşmasını beklediğini ifade etti. Öte yandan SpaceX'in ikinci çeyrek geliri yüzde 92 artışla 7,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde şirket 541 milyon dolar net zarar açıkladı. Dönem sonunda 100 milyar dolar nakit ve benzeri varlığa sahip olan SpaceX'in 47,5 milyar dolarlık sipariş bakiyesi bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Starlink 12 milyon aboneyi geçti: V3 uyduları geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: