2si1 - Nike dükkanı kapattı, oyunlar zararlı mı tartışması yine hortladı

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu haftaki bölümünde geçen haftanın yansıması olan gümrük vergisinin zammı gibi konuların yanı sıra Half Life 3 söylentisini ve Google Pixl cihazların Türkiye'ye gelme iddiasını konuştuk.

2si1'in bu haftaki bölümü gümrük vergisinin artması ve limitin düşürülmesiyle gelişen olaylar ile başladı ve ardından da Google Pixel ve Hlaf Life 3 söylentisini konuştuk.

Mcdodo Apple Watch Powerbank

Mcdodo kampanyası

00:00 Intro

00:25 Açılış

00:51 Sponsor: McDodo

02:46 Yorumlar

04:58 Yurt Dışı Pulu

05:56 Oyunlar zararlı mı?

08:37 Nike mağazası kapandı

10:41 Red Dead Redemption 1 söylentisi

13:45 Google Pixel Türkiye'ye mi geliyor?

15:44 Half Life 3 söylentisi

18:19 Deadlock

19:54 Dünyanın en hızlı şarj teknolojisi

24:36 God of War Ragnarok sistem gereksinimleri

28:02 realme GT6

30:16 Max Payne Remake

33:43 Circle to search tabletlere de geliyor

35:09 SteamOS diğer el konsollarına geliyor

39:05 YouTube uyku zamanlayıcı özelliği

45:27 YouTube'u kullanmak

46:24 Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.