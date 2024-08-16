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    2si1 - Nike dükkanı kapattı, oyunlar zararlı mı tartışması yine hortladı

    2si1'in bu haftaki bölümünde geçen haftanın yansıması olan gümrük vergisinin zammı gibi konuların yanı sıra Half Life 3 söylentisini ve Google Pixl cihazların Türkiye'ye gelme iddiasını konuştuk.

    2si1'in bu haftaki bölümü gümrük vergisinin artması ve limitin düşürülmesiyle gelişen olaylar ile başladı ve ardından da Google Pixel ve Hlaf Life 3 söylentisini konuştuk.

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    00:00 Intro
    00:25 Açılış
    00:51 Sponsor: McDodo
    02:46 Yorumlar
    04:58 Yurt Dışı Pulu
    05:56 Oyunlar zararlı mı?
    08:37 Nike mağazası kapandı
    10:41 Red Dead Redemption 1 söylentisi
    13:45 Google Pixel Türkiye'ye mi geliyor?
    15:44 Half Life 3 söylentisi
    18:19 Deadlock
    19:54 Dünyanın en hızlı şarj teknolojisi
    24:36 God of War Ragnarok sistem gereksinimleri
    28:02 realme GT6
    30:16 Max Payne Remake
    33:43 Circle to search tabletlere de geliyor
    35:09 SteamOS diğer el konsollarına geliyor
    39:05 YouTube uyku zamanlayıcı özelliği
    45:27 YouTube'u kullanmak
    46:24 Kapanış

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