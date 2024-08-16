2si1 - Nike dükkanı kapattı, oyunlar zararlı mı tartışması yine hortladı

2si1'in bu haftaki bölümü gümrük vergisinin artması ve limitin düşürülmesiyle gelişen olaylar ile başladı ve ardından da Google Pixel ve Hlaf Life 3 söylentisini konuştuk.
Mcdodo Apple Watch Powerbank
Mcdodo kampanyası
00:00 Intro
00:25 Açılış
00:51 Sponsor: McDodo
02:46 Yorumlar
04:58 Yurt Dışı Pulu
05:56 Oyunlar zararlı mı?
08:37 Nike mağazası kapandı
10:41 Red Dead Redemption 1 söylentisi
13:45 Google Pixel Türkiye'ye mi geliyor?
15:44 Half Life 3 söylentisi
18:19 Deadlock
19:54 Dünyanın en hızlı şarj teknolojisi
24:36 God of War Ragnarok sistem gereksinimleri
28:02 realme GT6
30:16 Max Payne Remake
33:43 Circle to search tabletlere de geliyor
35:09 SteamOS diğer el konsollarına geliyor
39:05 YouTube uyku zamanlayıcı özelliği
45:27 YouTube'u kullanmak
46:24 Kapanış