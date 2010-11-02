Nokia N8 ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu sabah gerçekleştirilen Nokia N8'in Türkiye lansmanında N8'in bütün özelliklerini deneme fırsatı bulduk. Symbian 3 işletim sistemi, kapasitif dokunmatik amoled ekranı, 12MP kamerası ve HD video kaydı gibi özelliklerle Nokia'nın yeni amiral gemisi olarak adlandırılan N8 ile ilgili deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Paylaş Tweetle
iphone 4 ile internet tecrübesi n8'i ezer geçer + istediğin kadar sayfa aç tam ekran gezin zerre kasma yok
uygun navigasyon var ancak paralı veya crackli yükleyebilir (east eu igo)
iphone 4'de flaş ve hdr çekim var
wawe var n8 yerine veya az daha verip galaxy daha iyi secenek
stabil en azindan n8'e gore
konumuz tamda bu sanıyordum ben arkadaşım.. nokia kendinde akıllı telefon yapmada beceriksizlik görürken tutupta ben savunacak değilim.. ama şu bi gerçekki iphone da çok uçuk fiyatlar belirliyo dedim ben sen tuttun boş konuşuon dedin.. mesajlaşma vs için kullanırım diyerek 5800 aldım maşallah gayet stabil bi telefon... ekranı eski çin telefonları gibi dokunsal ama çin telefonları gibi sorunlu değil.. hasılı nokia benim gibi öğrencilere de geri kalan tüm insanlarada kademe kademe telefon çıkarıyor herkes bütçesine göre alıyor.. ha üst düzey telefon çıkaramıyormuş oda nokianın ayıbı ben ne yapıyım... bu konu hasebiyle netteki haberlere baktımda nokia google'ın androidine karşı microsoft ile anlaştı diyorlar aslı varsa :P
forum.donanimhaber.com/...
galaxy s al
Peki Nokia yukarida bahsettigim gibi yerinde sayiyor,hatta gerilemeye basladi bile diyebiliriz.
Neyse Nokia veya iphone vs vs baska bir firma babamin degil.Herhangi bir Borsada hisse senetlerinide almis degilim.Bu yuzden pisyasadaki siralamalari beni enterese etmiyor.Okadarki Donanimhaber vb paylasim platformlarinda bircogu gibi hala piyasanin lideri diyip elindeki veya satin alacagi,Nokia yi sahiplenecek kadar bile enterese etmiyor.Fakat benim acimdan Nokia ve benim ilgilendigim segmentte urettigi modellere deginmek adina boyle konuya uzun bir giris yaptim.
Asil konuya donecek olursam, Suan hali hazirda,
iphone 3g,Samsung Galaxy S, HTC Desire HD modellerine sahibim ve ara ara ucunude kullaniyorum.lphone 4 de inceledim zamaninda ve birebir gordugum malum problemlerinden dolayi,ön siparisini verip ,iptal etmis biriyim.lphone 5 ciksin bakariz.Yani kisacasi ,Marka fanatigi degilim asla olmamda.
Desire HD modelini alirken,alacagimdan degilde N8 modelini hatta E7 modelini dahi uzun uzun alici gozuyle incelemis,ve yabanci sitelerden de on bilgi sahibi biri olarak. N8 in tasarimi kisiye gore degisir ama bana gore torpil gibi tuhaf bir tasarima sahip,kamera,HDMl girisi ve harici usb bellek tanima ozelliginin disinda.Haliyle symbian OS sistemciginden kaynakli,Kullanici arayuzu performansi, dokunmatik ekran tepkime suresi zayif olan bir model. Nokia nin OVI program marketcigi de ,Nokia nin da program marketi var demekten oteye gidemiyor. Cektigin fotolari videolari, internet sayfalarini HDMl girisi ile Tv de HD kalitesinde goruntulersin.Oda HDMl girisi olan bir full HD tv veya pc ekranin varsa tabi.
Gerisi hemen hemen N97,5800 vb Nokia modelleri gibi.Iphone gibi Cam ekran,capasitive ekran,koymakla bitmiyor is NOKlA!!!