Nokia N8 ön inceleme

Bu sabah gerçekleştirilen Nokia N8'in Türkiye lansmanında N8'in bütün özelliklerini deneme fırsatı bulduk. Symbian 3 işletim sistemi, kapasitif dokunmatik amoled ekranı, 12MP kamerası ve HD video kaydı gibi özelliklerle Nokia'nın yeni amiral gemisi olarak adlandırılan N8 ile ilgili deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.