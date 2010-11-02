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Nokia N8 ön inceleme

8 yıl
269,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu sabah gerçekleştirilen Nokia N8'in Türkiye lansmanında N8'in bütün özelliklerini deneme fırsatı bulduk. Symbian 3 işletim sistemi, kapasitif dokunmatik amoled ekranı, 12MP kamerası ve HD video kaydı gibi özelliklerle Nokia'nın yeni amiral gemisi olarak adlandırılan N8 ile ilgili deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.


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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar güncellemeyle bu telefon hızlanıyor ayrıca bu n8 al 10 sene kullan ı phone da öyle android olarakta samsung s2 yi öneririm ! ya nokia ya galaxy s2 yada ı phone alacaksın kafan rahat olcak
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brightmobil 6 yıl
Nokia N8, nokia nın en geniş ekranlı cep telefonu arayanlara halen sıfır olarak satılmakta brightmobil.com/...


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DH Misafiri 7 yıl
Son yazan arkadaş noktayı koymuş eline sağlık , ben N8 kullanıyorum ve ilk geldiği günden bu yana kadar kusursuz bir telefon yavaşlığı falan hiç denk gelmedim... Üstelik güncelleştirmeleri ile daha da harika bir hal alıyor beğenmezseniz bu tamamı ücretsiz olan güncellemeleri geride alabiliyorsunuz hafızası max 48 gb olabiliyor ve denedim en ufak bir kasma olmadı . Kamerası zaten kusursuz ve app store ile ovi yi karşılaştırmaya gerek bile yok her türlü ovi...
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DH Misafiri 7 yıl
Bence inceleme ve yorumlardaki eleştiriler yanlış..Dün aldım ve harika bir telefon hantal değil ve güncelleme yazılımıda çıkmak üzere..
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar 4 aydır n8 kullanıyorum. ekranın boyu iyi ama eni birazcık daha büyük olsaymış bence daha iyi olurmuş. birde internette face geriyorum tam sayfa yaptım mı az bi kasma oluyor dokunmatiği geç tepki veriyor. bunların haricinde hiç bi sıkıntım yok çok memlunum.kamerası desen mükemmel artık fotoğraf makinamı kullanmıyorum annemlere hediye ettim çünkü fotoğraf makinamdan daha iyi çekim yapıyo. mesela arkadaşımda iphone var bir türlü işe yarar bi navigasyon bulup yükleyemedi benimkini kullandımı imreniyor. bir de şey varmış nekadar doğru bilmiyom iphone 4 den 4de 3g yapılıyormuş. eğer doğruysa saçmalığın danişkası. bir de arkadaşa bi resim göndermek istiyom bi mp3 göndermek istiyom ee benimki almıyo nasıl almaz yaa. buda bi saçmalık. eee bu kırılıyomuş falan filan sonra alıyormuş. kır ozaman diyom garantisi bitiyomuş. onada cesaret edemiyo. herkez zaten telefon ustası yazılım ustası değilki beceremiyor gidiyo telefoncuya 50 tl kaptırıyor. ne gerek var bunlara. yaa İPHONE sana sesleniyorum tamam mükemmel bi telefon yapmışsın eyvallah ama neden küçücük ayrıntılarla kullanıcılarının midesini bulandırıyorsun. hıı flaşı unuttum neden koymuyosun çok önemli bi eksik bence.bu eksikleri iphone 5 e eklerse alırım.
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over and under 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar 4 aydır n8 kullanıyorum. ekranın boyu iyi ama eni birazcık daha büyük olsaymış bence daha iyi olurmuş. birde internette face geriyorum tam sayfa yaptım mı az bi kasma oluyor dokunmatiği geç tepki veriyor. bunların haricinde hiç bi sıkıntım yok çok memlunum.kamerası desen mükemmel artık fotoğraf makinamı kullanmıyorum annemlere hediye ettim çünkü fotoğraf makinamdan daha iyi çekim yapıyo. mesela arkadaşımda iphone var bir türlü işe yarar bi navigasyon bulup yükleyemedi benimkini kullandımı imreniyor. bir de şey varmış nekadar doğru bilmiyom iphone 4 den 4de 3g yapılıyormuş. eğer doğruysa saçmalığın danişkası. bir de arkadaşa bi resim göndermek istiyom bi mp3 göndermek istiyom ee benimki almıyo nasıl almaz yaa. buda bi saçmalık. eee bu kırılıyomuş falan filan sonra alıyormuş. kır ozaman diyom garantisi bitiyomuş. onada cesaret edemiyo. herkez zaten telefon ustası yazılım ustası değilki beceremiyor gidiyo telefoncuya 50 tl kaptırıyor. ne gerek var bunlara. yaa İPHONE sana sesleniyorum tamam mükemmel bi telefon yapmışsın eyvallah ama neden küçücük ayrıntılarla kullanıcılarının midesini bulandırıyorsun. hıı flaşı unuttum neden koymuyosun çok önemli bi eksik bence.bu eksikleri iphone 5 e eklerse alırım.


iphone 4 ile internet tecrübesi n8'i ezer geçer + istediğin kadar sayfa aç tam ekran gezin zerre kasma yok

uygun navigasyon var ancak paralı veya crackli yükleyebilir (east eu igo)

iphone 4'de flaş ve hdr çekim var
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inexo 8 yıl
kimse inanmasada en çok satılan telefonların başına 5800 geliyor
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MaSSive 8 yıl

inexo

kimse inanmasada en çok satılan telefonların başına 5800 geliyor


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over and under 8 yıl
arkadasim asiri pahali iphone bence de degeri bu degil ama konumuz bu degil

wawe var n8 yerine veya az daha verip galaxy daha iyi secenek

stabil en azindan n8'e gore
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ec38 8 yıl

over and under

arkadasim asiri pahali iphone bence de degeri bu degil ama konumuz bu degil

wawe var n8 yerine veya az daha verip galaxy daha iyi secenek

stabil en azindan n8'e gore



konumuz tamda bu sanıyordum ben arkadaşım.. nokia kendinde akıllı telefon yapmada beceriksizlik görürken tutupta ben savunacak değilim.. ama şu bi gerçekki iphone da çok uçuk fiyatlar belirliyo dedim ben sen tuttun boş konuşuon dedin.. mesajlaşma vs için kullanırım diyerek 5800 aldım maşallah gayet stabil bi telefon... ekranı eski çin telefonları gibi dokunsal ama çin telefonları gibi sorunlu değil.. hasılı nokia benim gibi öğrencilere de geri kalan tüm insanlarada kademe kademe telefon çıkarıyor herkes bütçesine göre alıyor.. ha üst düzey telefon çıkaramıyormuş oda nokianın ayıbı ben ne yapıyım... bu konu hasebiyle netteki haberlere baktımda nokia google'ın androidine karşı microsoft ile anlaştı diyorlar aslı varsa :P
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over and under 8 yıl
Vawe uygulama acisindan galaxy'deki androide nazaran bada olmasi nedeniyle zayif ama ozellikle karanlik ortam video cekimlerinde daha ustun hatta bence gunduz cekimlerinde bile daha stabil . Sen problem yasamadim diyorsun N8 ile ama bence nokia'nin bugine kadar cikardigi en sorunlu telefon olmaya aday ve nokia android veya windows destegini almaz veya yeni bir isletim sistemi bulamazsa 30 kusur megapiksel dahi kurtaramaz
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DH Misafiri 8 yıl
n 8 aldım ve hiç memnun değilim 5 seferdir hata veriyor telefon 3. garantiye gitti n 8 yerine wawe 2 yi düşünüyorum ama vaz geçtim çünkü wawe den bi farkı yok hatta wawe wawe 2den daha güzel şimdi sizce ne marka telefon almalıyım
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beyinsis 8 yıl
n8 daha türkiye'de çıkmadan yalan oldu. nokia windows'a geçiyor:

forum.donanimhaber.com/...
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Technotronic 8 yıl

DH Misafiri
n 8 aldım ve hiç memnun değilim 5 seferdir hata veriyor telefon 3. garantiye gitti n 8 yerine wawe 2 yi düşünüyorum ama vaz geçtim çünkü wawe den bi farkı yok hatta wawe wawe 2den daha güzel şimdi sizce ne marka telefon almalıyım

galaxy s al
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MaSSive 8 yıl
Nokia N900 u saymiyorum,Nokia nin en son satin alip kullandigim modeli N70 dir.Sene 2005 di Ve bu modellden sonra Nokia, symbian disinda bir isletim sistemi olan model cikarana kadarda Nokia marka hicbir telefon almam demistim kendi kendime .Sene 2011 ve Hala da sozumun arkasindayim.Nokia cok iyi bir telefon ureticisi olabilir, hatta piyasanin lideride suan, ancak ust segment smartphone satis siralamasinda bana gore,Apple,Motorola,HTC ve Samsung un arkasinda.Pazar liderligini Giris seviyesi ,orta segment deki genis urun,model yelpazesine ve marka aliskanligi nin vermis oldugu guvenle azda olsa rakiplerine oranla ust segment cihaz satislariyla surduruyor.Ama simdilik.Eger symbianda israr ederse Meego veya N900 tarzi daha guclu linux modelleri bir an once piyasa surmezse pazar liderligini Samsung a kaptirir.Ki beni giris seviyesi modeller ile surdurulen liderlik baglamiyor.6600 ,6630 modellerini severek kullandim.Taki 2005 de Aldigim N70 modeline kadar.Yil 2004 7710 modelinde bir telefonda dokunmatik ekrani kullanan bir firmanin, bu denli gelecegi on gorememesine sasiyorum. prensip meselesi yapiyormus gibi symbianda israr edip,gidim gidim ozellikleri modellerine ekleyip,symbianla bu isi yillarca kotardi. Dune kadar ,N95,N96 modelleri ile piyasanin tozunu atan firma,Apple in iphone u ile tam anlamiyla panige kapilmis bir sekilde,Symbian s60 in bana gore dokunmatik ekranli olmayan modeller icin bile yetersiz isletim sistemini, dokunmatik arayuze adapte edip bu segmente var olmaya calisiyor.Bazilari diyebilir,diger firmalarda iphone nun cikisiyla ayni panige kapildi diye.Fakat diger firmalar Apple in bu hizli girisine ayni hizda cikardiklari modellerle cevap verdi.Hatta bir cok yonden gectiler bile onu.

Peki Nokia yukarida bahsettigim gibi yerinde sayiyor,hatta gerilemeye basladi bile diyebiliriz.

Neyse Nokia veya iphone vs vs baska bir firma babamin degil.Herhangi bir Borsada hisse senetlerinide almis degilim.Bu yuzden pisyasadaki siralamalari beni enterese etmiyor.Okadarki Donanimhaber vb paylasim platformlarinda bircogu gibi hala piyasanin lideri diyip elindeki veya satin alacagi,Nokia yi sahiplenecek kadar bile enterese etmiyor.Fakat benim acimdan Nokia ve benim ilgilendigim segmentte urettigi modellere deginmek adina boyle konuya uzun bir giris yaptim.

Asil konuya donecek olursam, Suan hali hazirda,

iphone 3g,Samsung Galaxy S, HTC Desire HD modellerine sahibim ve ara ara ucunude kullaniyorum.lphone 4 de inceledim zamaninda ve birebir gordugum malum problemlerinden dolayi,ön siparisini verip ,iptal etmis biriyim.lphone 5 ciksin bakariz.Yani kisacasi ,Marka fanatigi degilim asla olmamda.

Desire HD modelini alirken,alacagimdan degilde N8 modelini hatta E7 modelini dahi uzun uzun alici gozuyle incelemis,ve yabanci sitelerden de on bilgi sahibi biri olarak. N8 in tasarimi kisiye gore degisir ama bana gore torpil gibi tuhaf bir tasarima sahip,kamera,HDMl girisi ve harici usb bellek tanima ozelliginin disinda.Haliyle symbian OS sistemciginden kaynakli,Kullanici arayuzu performansi, dokunmatik ekran tepkime suresi zayif olan bir model. Nokia nin OVI program marketcigi de ,Nokia nin da program marketi var demekten oteye gidemiyor. Cektigin fotolari videolari, internet sayfalarini HDMl girisi ile Tv de HD kalitesinde goruntulersin.Oda HDMl girisi olan bir full HD tv veya pc ekranin varsa tabi.

Gerisi hemen hemen N97,5800 vb Nokia modelleri gibi.Iphone gibi Cam ekran,capasitive ekran,koymakla bitmiyor is NOKlA!!!
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Babblebabble 8 yıl
Ben yaz sonuna kadar kesinlikle almayı düşünüyorum.Diğerlerini inceledim ama menülerinin arayüzü bile garip geliyor
Alışmışız Nokia'ya da yavaşlığınada.
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cepteknocom 8 yıl
ARKADASLAR BU URUNU COK CAZIP FIYATA SAHIP OLABILIRSINIZ cepteknocom
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