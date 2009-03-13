Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, GeForce 9800GT'nin yeniden isimlendirilmesinde geri adım atıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia, GeForce 9800GT'nin yeniden isimlendirilmesinde geri adım atıyor
Tam Boyutta Gör

55nm üretim teknolojisine geçiş sürecide kullanıma sunduğu ilk model olan GeForce 9800GTX+'ı yeniden isimlendirerek GeForce GTS 250 olarak yeniden pazara sunan Nvidia, GeForce 9800GT'nin yeniden isimlendirilmesi sürecinde ise geri adım atacak gibi görünüyor.

GeForce 8800GT'nin yeniden isimlendirilmesiyle pazara sunulan GeForce 9800GT'nin bir kez daha yeniden isimlendirmeye tabii tutularak Nisan ayı içerisinde GeForce GTS 240 etkiketiyle yenide pazara sunulması bekleniyordu ancak Nvidia'nın planlarını değiştirdiği belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre Nisan ayı ile birlikte pazarda üç farklı GeForce 9800GT versiyonu olacak. Bu kartlardan ilk satışı devam eden "standart" GeForce 9800GT olurken diğerleri ise düşük güç tüketimine sahip GeForce 9800GT Green Edition ve GeForce 9800GT OC Edition olacak.

GeForce GTS 240 olarak isimlendirilmesinden vazgeçilen ve pazara GeForce 9800GT OC olarak girmesi beklenen kart mevcut 9800GT modelindan daha yüksek saat hızlarına sahip olması ve frekans değerlerinin GeForce 9800GTX+ ile aynı seviyede olması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rentts 10 yıl
al bi gtx295 ne uğraşcaksın bununla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krak3n 10 yıl
Adam olmaya yavaş yavaş başlıyorlar.Tükürdüklerini yaladılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
nvidia farkına varmış anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Yeter artık Nvidia kendine gel. Yola yola kümeste kaz bırakmadın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevidaL 10 yıl

Orjinalden alıntı: yc#1

Yeter artık Nvidia kendine gel. Yola yola kümeste kaz bırakmadın.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huzur_02 10 yıl
tam bi saçmalık adamlar iyice saqıttı bi karar veremediler G92 leri nasıl ısıtıp millete itelemeyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
acaba bizim yorumlarımızı mı okudular diye düşünmeden edemedim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bakalım ne olacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emreonal69 10 yıl
Zaten bu kartın 3 çeşidi var piyasada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 10 yıl
zırvaladıklarının farkına vardılar güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkmet86 10 yıl
Hele şükür boçaladıklarının farkına vardılar :))) gt300 gpsunu bekliyoruz nvidiadan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8312 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim