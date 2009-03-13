Nvidia, GeForce 9800GT'nin yeniden isimlendirilmesinde geri adım atıyor

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55nm üretim teknolojisine geçiş sürecide kullanıma sunduğu ilk model olan GeForce 9800GTX+'ı yeniden isimlendirerek GeForce GTS 250 olarak yeniden pazara sunan Nvidia, GeForce 9800GT'nin yeniden isimlendirilmesi sürecinde ise geri adım atacak gibi görünüyor.

GeForce 8800GT'nin yeniden isimlendirilmesiyle pazara sunulan GeForce 9800GT'nin bir kez daha yeniden isimlendirmeye tabii tutularak Nisan ayı içerisinde GeForce GTS 240 etkiketiyle yenide pazara sunulması bekleniyordu ancak Nvidia'nın planlarını değiştirdiği belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre Nisan ayı ile birlikte pazarda üç farklı GeForce 9800GT versiyonu olacak. Bu kartlardan ilk satışı devam eden "standart" GeForce 9800GT olurken diğerleri ise düşük güç tüketimine sahip GeForce 9800GT Green Edition ve GeForce 9800GT OC Edition olacak.

GeForce GTS 240 olarak isimlendirilmesinden vazgeçilen ve pazara GeForce 9800GT OC olarak girmesi beklenen kart mevcut 9800GT modelindan daha yüksek saat hızlarına sahip olması ve frekans değerlerinin GeForce 9800GTX+ ile aynı seviyede olması bekleniyor.