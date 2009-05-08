Nvidia ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı; 201.3 milyon dolar kayıp var

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Mayıs ayı sonunda veyaz Haziran ayı içerisinde, 40nm üretim teknolojisine geçiş yapacağı söylenen Nvidia, 2009 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Santa Clara merkezli firma, 26 Nisan'da sona eren ilk çeyrekte 201.3 milyon dolar kayıp açıkladı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 kayıp, bir önceki çeyreğe göre ise %38 artış gösteren gelirler ilk çeyrekte 664.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Küresel ekonomik krizin etkisi altındaki pazarda, büyüme stratejilerine dönük yatırımlarına devam ettiği belirtilen Nvidia, bu çeyrekte 697 milyon dolar gelir bekliyor.