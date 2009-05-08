Nvidia ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı; 201.3 milyon dolar kayıp var

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mayıs ayı sonunda veyaz Haziran ayı içerisinde, 40nm üretim teknolojisine geçiş yapacağı söylenen Nvidia, 2009 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Santa Clara merkezli firma, 26 Nisan'da sona eren ilk çeyrekte 201.3 milyon dolar kayıp açıkladı.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 kayıp, bir önceki çeyreğe göre ise %38 artış gösteren gelirler ilk çeyrekte 664.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Küresel ekonomik krizin etkisi altındaki pazarda, büyüme stratejilerine dönük yatırımlarına devam ettiği belirtilen Nvidia, bu çeyrekte 697 milyon dolar gelir bekliyor.
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Şirketin 201,3 Milyon dolar zararının 140.2 Milyon Doları bir takım hisse senedi ödemelerinden kaynaklandığı [ bir nevi envanter azaltılması ] ve asıl oparesyonel zararın geriye kalan kısımın olduğu belirtiliyor.
Metin İngilizcedir;
guru3d.com/...
Onlarin sattigi ürün sayisi belki daha fazladir ama gecen seneki gibi kazik fiyatlardan degil.
APPLE var...
Adama hem bir önceki yılar göre hem de bir önceki çeyreğe göre hem gelirlerini hem de kârını arttırmış.
Keza RiM var...
Curve modeli ile iPhone'dan bile çok satmış son çeyrekte. Bir önceki çeyreğe göre gelirlerini %34 arttırmış.
Bende bir firma var diye biliyordum ama ismi aklıma gelmemişti, herhalde kaideyi bozmaz.
Kâr oranından kayıp üzücü tabi
Zaten GT300'ler piyasaya sürülsün ölü fiyatına gidecek GTX 295'ler yada ürünler ellerinde kalacak