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Nvidia ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı; 201.3 milyon dolar kayıp var

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı; 201.3 milyon dolar kayıp var
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Mayıs ayı sonunda veyaz Haziran ayı içerisinde, 40nm üretim teknolojisine geçiş yapacağı söylenen Nvidia, 2009 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Santa Clara merkezli firma, 26 Nisan'da sona eren ilk çeyrekte 201.3 milyon dolar kayıp açıkladı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 kayıp, bir önceki çeyreğe göre ise %38 artış gösteren gelirler ilk çeyrekte 664.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Küresel ekonomik krizin etkisi altındaki pazarda, büyüme stratejilerine dönük yatırımlarına devam ettiği belirtilen Nvidia, bu çeyrekte 697 milyon dolar gelir bekliyor.


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VMTX 10 yıl
bir yandan ekonomik kıriz.biryandan da rakibi ati nin nvidia yı ters yakalıyan hamleleri firmaya büyük kayıp verdirmiş.nvidia adına üzüldüm.ama rekabet denilen olay budur.
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X Files 10 yıl
Donanım Haber de bu haber eksik geçilmiş ne yazık ki;

Şirketin 201,3 Milyon dolar zararının 140.2 Milyon Doları bir takım hisse senedi ödemelerinden kaynaklandığı [ bir nevi envanter azaltılması ] ve asıl oparesyonel zararın geriye kalan kısımın olduğu belirtiliyor.

Metin İngilizcedir;

guru3d.com/...
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sakiri 10 yıl
Nvidia gecen senelerde bir adet ekran karti cikarttigi zaman 1000 euro yakin bir degerle piyasaya girecek kadar cesurdu. Ama bu sene zaten gt280 ile piyasa iyi bir giris yapamadi yüksek fiyatlardan giris yapti ama ati onun belini büktügü icin fiyatlarinda cok hizli düsüsler yasandi ve bu yüzden kar oranlari düstü.
Onlarin sattigi ürün sayisi belki daha fazladir ama gecen seneki gibi kazik fiyatlardan degil.
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Fettah34 10 yıl
@Winter
APPLE var...
Adama hem bir önceki yılar göre hem de bir önceki çeyreğe göre hem gelirlerini hem de kârını arttırmış.
Keza RiM var...
Curve modeli ile iPhone'dan bile çok satmış son çeyrekte. Bir önceki çeyreğe göre gelirlerini %34 arttırmış.
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WinteR 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

@Winter



APPLE var...

Adama hem bir önceki yılar göre hem de bir önceki çeyreğe göre hem gelirlerini hem de kârını arttırmış.



Keza RiM var...

Curve modeli ile iPhone'dan bile çok satmış son çeyrekte. Bir önceki çeyreğe göre gelirlerini %34 arttırmış.




Bende bir firma var diye biliyordum ama ismi aklıma gelmemişti, herhalde kaideyi bozmaz.
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sadtneverdie 10 yıl
kriz var kriz hala gtx 295 pahalı muhabbeti yapıyorsunuz. adamlar parayı orta segmentten kazanıyor gtx 5000 çıksa ne olur o tamamen reklam.
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Chris Brown 10 yıl
Üst düzey çözümler yerine orta sınıf yada giriş seviyesi hızlı çözmler çok daha mantıklı.
Kâr oranından kayıp üzücü tabi
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sertacaygun 10 yıl
GTX 295'i yüksek masrafla satarsan olacağı bu... Daha bu verdiğim en basit örnek...
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Trecc11 10 yıl
güçler dengelensin bu şekilde rekabet dahada iyi olur
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Cool Boy 10 yıl
Orjinalden alıntı: sertacaygun

GTX 295'i yüksek masrafla satarsan olacağı bu... Daha bu verdiğim en basit örnek...


Zaten GT300'ler piyasaya sürülsün ölü fiyatına gidecek GTX 295'ler yada ürünler ellerinde kalacak
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