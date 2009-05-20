Nvidia: Intel'in Atom işlemci fiyatlandırması adaletsiz

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Jen-Hsun Huang

Nvidia tepe yöneticisi (CEO) Jen-Hsun Huang, Intel'i adaletsiz bir fiyat politikası izlemekle suçladı. Bilindiği üzere Nvidia, nettop ve netbook sistemler için Intel Atom işlemcisini kullanan ION platformunu geliştirdi ancak Intel'in bu platforma pek sıcak bakmadığı ve Atom işlemcisini kendisinden yonga seti bağımsız olarak yani ION platformunda kullanmak üzere satın almak isteyen üreticilere "bundle" fiyatının üzerinde bir fatura çıkardığı belirtiliyor.

Nvidia tepe yöneticisinin açıklamasına göre Intel, Atom işlemcisini kendi yonga setleriyle birlikte 25$'a satarken, Atom işlemcisi yalnız alınmak istendiğinde fiyatın 45$'a çıktığını belirtiyor. Huang, üç çipi 25$'a satan Intel'in sadece Atom işlemcisi için 45$ talep etmesinin açıkça adaletsiz bir durum olduğunu dile getiriyor. Tabii oluşan ciddi fiyat farkının ION tabanlı sistem hazırlayacak üreticiler için pekte iyi bir haber değil.

Intel kendi ürettiği işlemci ve yonga setini "bundle" olarak paket halinda daha ucuza sunduğunu belirtirken, Nvidia ise bu tür bir fiyatlandırmanın adaletsiz olduğunu düşünüyor. İki firma arasında Atom işlemcisinin fiyatlandırmasına yönelik yeni bir dava başlar mı bilinmez ama bu konu da çokça tartışılacağa benziyor.