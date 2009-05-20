Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia: Intel'in Atom işlemci fiyatlandırması adaletsiz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,7b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia: Intel'in Atom işlemci fiyatlandırması adaletsiz
Tam Boyutta Gör

Jen-Hsun Huang

Nvidia tepe yöneticisi (CEO) Jen-Hsun Huang, Intel'i adaletsiz bir fiyat politikası izlemekle suçladı. Bilindiği üzere Nvidia, nettop ve netbook sistemler için Intel Atom işlemcisini kullanan ION platformunu geliştirdi ancak Intel'in bu platforma pek sıcak bakmadığı ve Atom işlemcisini kendisinden yonga seti bağımsız olarak yani ION platformunda kullanmak üzere satın almak isteyen üreticilere "bundle" fiyatının üzerinde bir fatura çıkardığı belirtiliyor.

Nvidia tepe yöneticisinin açıklamasına göre Intel, Atom işlemcisini kendi yonga setleriyle birlikte 25$'a satarken, Atom işlemcisi yalnız alınmak istendiğinde fiyatın 45$'a çıktığını belirtiyor. Huang, üç çipi 25$'a satan Intel'in sadece Atom işlemcisi için 45$ talep etmesinin açıkça adaletsiz bir durum olduğunu dile getiriyor. Tabii oluşan ciddi fiyat farkının ION tabanlı sistem hazırlayacak üreticiler için pekte iyi bir haber değil.

Intel kendi ürettiği işlemci ve yonga setini "bundle" olarak paket halinda daha ucuza sunduğunu belirtirken, Nvidia ise bu tür bir fiyatlandırmanın adaletsiz olduğunu düşünüyor. İki firma arasında Atom işlemcisinin fiyatlandırmasına yönelik yeni bir dava başlar mı bilinmez ama bu konu da çokça tartışılacağa benziyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
justbejust 10 yıl
intelin nesi adaletli ki, zaten içinde bulunan kapitalist sistemden adalet beklemektense göle maya çalmak falan daha akıllıca olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkSidesOfMe 10 yıl
bunlar hep ticaretin cilveleri
çok yakında intel de birşeylerle ortaya çıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 10 yıl
Nvidia,via nano ve amd geode işlemciler ne güne duruyor, işbirliği yapmayıver sen de İntelle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 10 yıl
Nvidia fiyat hakkında yorum yapmadan önce kendi fiyatlandırmasını gözden geçirsin, zamanında 600-700 milyondan millete çok güzel 9800GTX sattı niye hd4850 çıkınca fiyatı yarısına düşüverdi??? Önce bunun açıklamasını yapsın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 10 yıl
Fiyat politikası adaletli değil ha.Nvidia aynaya baksın ilk önce.@fx57 çok acıklılı bir haber olmuş teşekürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
al birini vur ötekine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
sanki kendi cok iyide git bir aynayabak 8800 pişirip pişirip milleti kakalayan bendim sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebehram 10 yıl
Dinsizin hakkından imansız gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neron23 10 yıl
intel nvidia arasında hiç bi fark yok. Eski sistemim intel+nvidia dı gittim amd+ati aldım babalar gibi çalışıyor. f/p oranıda süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 10 yıl
intel kaziklamyi cok sever zaten.
bir işlemci parasine adam misal neler aliniyor işlemnci fiyatlari cok yuksek
gerci sattigi her sey cok pahali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 10 yıl
nvidia haklı ama bu da dinime küfreden Müslüman olsa gibi bişi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 10 yıl
Kısaca Intel Nvidia ya sen platform üreticisi olamazsın olmak istersen de fiyat konusunda benimle yarışamazsın demiş.
Daha bu iyi günlerimiz Intel kendi GPU sunu ürettiğinde sadece kendi GPU sunu kullanılabilecek hale getirip Nvidia-Ati ve diğerleri için benim platformumda GPU nun çalışması için bana ek ücret ödeyeceksin de diyecek.
SLI lisansından dolayı Intel ile Nvidia nın zaten araları açıktı. Nvidia'nın böyle bir dönemde Intel işlemcili platform hazırlaması büyük hataydı.
Neyse ki Via nano'ların yeni versiyonları gelecek te Nvidia platformunda onları kullanabilecek yoksa Ion ölü doğan bir çocuk olacaktı. (F/P yönünden)
Bu platform kavgaları bizim çook başımızı yakack.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Intel hiç bir zaman adaletli fiyat politikası uygulamadı. nVidia da ekran kartlarında çok farklı değil hani.ç..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
incinerator 10 yıl
Bence gitsin intele, bu yaptığının onur kırıcı bir davranış olduğunu söylesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
madem öle al o fiyattan gene sök işlemciyi kullan.. derdi daa ucuza kapamak başka bişi değil intel zorundamı senin istedin fiyata satmaya işine gelmiosa amd orda git ondan al
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wrhost 10 yıl
nvidia nın x86 lisansı yok bu yüzden amd ve intel gibi x86 işlemci üretemez.x86 lisans sahibide intelin.nvidia tegra işlemci üretiyor gpu üretiyor daha ne üretsiz ama onlarda intel gibi acımasız fiyatlara sahip.gelecekte 10 yıl içinde tahminen x86nın pek değeri olmayacak linux sayesinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
natmaca 10 yıl
dsuhahdusahu intele laf eden adam nvidia ceo su ! ben adaletsizce satarım sen satamazsın dior intele :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +376 simsiyahbembeyaz +255 Spider_hip +219 mustafaaydemirr +140 danger1513 +112 damn2u +100 esmerbuyucu +91 ALPEREN A. +90 torenbolen +85 MRYGZ +79
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12732 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fiyatlandırma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl MSI 790FX-GD70 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Karşınızda Tesla markalı ilk elektrikli
DonanımHaber
KOSKOCA CUMHUR BAŞKANI TERÖRİSTİN EMİRLERİNİ
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim