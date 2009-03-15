Nvidia'nın GeForce GTS 250 modelinde fiyatlar düşüyor

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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarıyla birlikte lanse edilen GeForce GTS 250 pazara hızlı bir giriş yaptı. Nvidia'nın güncel ürün gamını tek bir çatı altında toplayabilmek adına GeForce 9800GTX+ modelini yeniden isimlendirmesiyle hazırlanan GeForce GTS 250 modelinin tahminlerden daha iyi satış rakamlarına ulaştığı belirtilirken lansmanı üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen fiyatının da düşmeye başladığı belirtiliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTS 250 bilindiği üzere 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip. İlk etapta 150 Dolar / 150 Avro altı fiyat seviyesi için hazırlanan GeForce GTS 250'yi an itibariyle lansmanından yaklaşık 20 Avro daha ucuza yani 120 Avro seviyesinden satın alabilmek mümkün. Tabii bu indirim tüm marka ve modellere yansımış olmasa da zamanla yayılması beklenebilir.

Nvidia'nın GeForce GTS 250 modeline karşı AMD-ATi cephesi ise hem Radeon HD 4850 hem de Radeon HD 4870 modelleriyle mücadele ediyor. Zira yapılan son indirimler sonrasında HD 4850 modeli 120 Dolar seviyesine, endüstrinin GDDR5 bellekli ilk ekran kartı olarak dikkat çeken ayrıca an itibariyle AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı unvanını koruyan Radeon HD 4870 modelinin 512MB bellekli versiyonu da 149$ seviyesine çekilmişti.

Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD-ATi cephesinde yeni bir fiyat indiriminin beklendiğini de belirtelim. Radeon HD 4850 ve HD 4870 modellerinde ciddi indirimlere giden firmanın Radeon HD 4830 modelinde de indirime gideceği bir süredir konuşulmakta. Tabii rakibinin girişimlerine sessiz kalmayarak, GeForce GTX 260 modelini 179$ seviyesine çeken Nvidia, HD 4830'a karşı 9800GT'de yeni bir fiyat ayarlaması da yapabilir.