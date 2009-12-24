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Nvidia'nın yeni nesil Fermi mimarisi çift GPU da dahil her segmentte olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,6b
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38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın yeni nesil Fermi mimarisi çift GPU da dahil her segmentte olacak
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını henüz duyurmayan ve yakın zamanda da duyurması beklenmeyen Nvidia, hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 360 ve 380 modelleri için bazı ipuçlarını CES 2010 fuarında göstereceği söylenen Nvdiai'nın firma aynı anda çok sayıda model üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Firmaya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Fermi mimarisi, farklı fiyat aralıklarındaki alternatif modellerle tüketici pazarındaki her segmentte olacak. Daha önce belirttiğimiz gibi çift GPU'lu versiyonu bir kez daha teyit edilen Fermi için şimdiye kadar hazırlanan en gelişmiş GPU mimarisi yorumları yapılırken firmanın, ar-ge için yatırım bütçesini son birkaç yılda yaklaşık 1 milyar dolara çıkardığı konuşuluyor.


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sendemail 9 yıl
Bu fermi mimarisini anlayan var mı acaba ,
Hakıkaten Ati nin işi zor mu ?
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Winchsux 9 yıl
Eğer Fermi çıktığında gerçekten nVidia'nin dedigi kadar saglam kartlar olacaksa piyasada ve Ati'yi geçecekse , şu sürekli nVidia sadece konusuyor carttur curttur diyenlere çok gülcem. Unutmayın nVidia dx11 gelmeden önce 1 sene boyunca liderligi korumuştu şurda 1-2 ay kaptırdı diye söylenilenler cok saçma. Bekleyip hep birlikte görücez nVidia nin ne kadar dolu ne kadar boş konuştugunu.
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tolgacem 9 yıl

sendemail

Bu fermi mimarisini anlayan var mı acaba ,
Hakıkaten Ati nin işi zor mu ?




ole olucak olsa neden cift gpu cıkarsın ustteki dedigim gibi bana sacma gelio

hemde nasıl 200 kusur w cekecegi dusunulen kartın cift gpu su cıkıcak daha normal revizyonu cıkmamısken
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Slayer_ 9 yıl
32x aa
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sahafiec 9 yıl
e o bütçe de artık yeterli değilse ne diyelim bilmem.
umarım bir an önce meyve verir yoksa yatırımcılar yer nVidia'yı...
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KANUNI61 9 yıl
eminim gösterecekleride makettir nvidia sallamaya devam
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tolgacem 9 yıl
200 kusur watt cekiyor 480 sp li fermi 6gb ram faktorunu falan cıkarsak 200w cekse cift gpu kompenentleri vs vs o olur 400w civarı nasıl cıkarıcak yani onu anlamadım.

hem fermi radikal degişikliklerle mukemmel performans sıcraması ile gelicekse zaten mantıken gtx280 i 2 ye katlasan mimari gelişimlede %15 20 fark atsan 5970 i gecersin neden ugrasıcan cift gpu ile revizyonla fln___????

bu demeçle ferminin performansını tahmin şansına kavusuyoruz
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LORDTEK 9 yıl
Eğer çift gpu'lu modelleri çıkarabilirlerse şimdiden kendilerini tebrik ederim.
Bu durum neyi gösteriyor? nVidia güçlü ve kocaman (az ama harbi) kayar işlemci yolunu seçerken ATI ise ufak ve çok kayar işlemci yolunu seçti. İşte bu yüzden nVidia'nın geliştireceği her model ATI'ninkilere göre ısıl sorunlarla boğuşması daha olası.
Elbette ikisinin de piyasada başabaş ve yenilikçi bir tutum içerisinde olmalarını umuyoruz. Değil mi gençler?
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Nemesis-cpa 9 yıl
Millet niye acele eder nvidia kartlarını hemen çıkarsın diye anlamak mümkün değil.Sanki oyunmu var oynuyacak dx 11 lli piyasada.Herkesin elinde 3 aşağı 5 yukarı minumumda bi 8800 gt ayarında kart vardır hehralde paranız cebinizde kalsın işte fenamı.Ati almak isteyende alsın kardeşim nası olsa fermi çıkınca hepsi nvidiayaya geççek teker teker.
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H.E.B Sup 9 yıl
Bir adet gpu-z görüntüsü ve ekran kartının bir (gerçek) fotosu işi çözecektir.Ama şu anda elde somut bişey yok ne yazık ki
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Exxcrea 9 yıl
bendede 24x super sample var daha bi yararını gormedim
super sample için degil 24 x için diyorum.super sample baya etkili. ancak aa seviyesinde 4- 8 yeterli degerler. fark anlaşılsa guzel bişeyde farkda anlaşılmıyoki
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ahmetkep 9 yıl
Haberler devamlı geliyor ama ....
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cihandark 9 yıl
Ayrıca Facebook Nvidia Sayfasındaki Haberin Tamamını http://www.legitreviews.com/news/7029/ Adresindende Okuyabilirsiniz

NVIDIA GeForce GF100 Fermi Video Card Facts
GF100 is the codename for the first GeForce GPU based on the Fermi architecture!
The GF100 board is 10.5-inches long -- the same length as GeForce GTX 200 Series graphics cards!
GF100 packs in over 3B (billion!) transistors
The GF100 supports full hardware decode on the GPU for 3D Blu-Ray
GF100 graphics cards will provide hardware support for GPU overvoltaging for extreme overclocking!
GF100 supports a brand new 32x anti-aliasing mode for ultra high-quality gaming!

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Trecc11 9 yıl

ahmetkep

Haberler devamlı geliyor ama ....


yakında kartlar da gelicek, hayırlısıyla..

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serqanz 9 yıl
Ces 2010 da sadece ipucu goreceksek fermiyi yaza goruruz artik.
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cihandark 9 yıl
Nvidia'dan Güzel Haberler Geliyor Bu Arada Bugün Facebook Nvidia Sayfasında Yeni Kartlar için 32XAA Olacağından Bahsediliyor
(NVIDIA Happy Holidays GeForce fans! Fun fact: GF100 supports a brand new 32x anti-aliasing mode for ultra high-quality gaming!) Şeklinde Bir Başlık Facebook Nvidia sayfasından Kullanıcılara Gönderildi
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