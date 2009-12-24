Nvidia'nın yeni nesil Fermi mimarisi çift GPU da dahil her segmentte olacak

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını henüz duyurmayan ve yakın zamanda da duyurması beklenmeyen Nvidia, hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 360 ve 380 modelleri için bazı ipuçlarını CES 2010 fuarında göstereceği söylenen Nvdiai'nın firma aynı anda çok sayıda model üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Firmaya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Fermi mimarisi, farklı fiyat aralıklarındaki alternatif modellerle tüketici pazarındaki her segmentte olacak. Daha önce belirttiğimiz gibi çift GPU'lu versiyonu bir kez daha teyit edilen Fermi için şimdiye kadar hazırlanan en gelişmiş GPU mimarisi yorumları yapılırken firmanın, ar-ge için yatırım bütçesini son birkaç yılda yaklaşık 1 milyar dolara çıkardığı konuşuluyor.