Nvidia'nın yeni nesil Fermi mimarisi çift GPU da dahil her segmentte olacak

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını henüz duyurmayan ve yakın zamanda da duyurması beklenmeyen Nvidia, hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Fermi tabanlı GF100 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 360 ve 380 modelleri için bazı ipuçlarını CES 2010 fuarında göstereceği söylenen Nvdiai'nın firma aynı anda çok sayıda model üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
Firmaya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Fermi mimarisi, farklı fiyat aralıklarındaki alternatif modellerle tüketici pazarındaki her segmentte olacak. Daha önce belirttiğimiz gibi çift GPU'lu versiyonu bir kez daha teyit edilen Fermi için şimdiye kadar hazırlanan en gelişmiş GPU mimarisi yorumları yapılırken firmanın, ar-ge için yatırım bütçesini son birkaç yılda yaklaşık 1 milyar dolara çıkardığı konuşuluyor.
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Hakıkaten Ati nin işi zor mu ?
ole olucak olsa neden cift gpu cıkarsın ustteki dedigim gibi bana sacma gelio
hemde nasıl 200 kusur w cekecegi dusunulen kartın cift gpu su cıkıcak daha normal revizyonu cıkmamısken
umarım bir an önce meyve verir yoksa yatırımcılar yer nVidia'yı...
hem fermi radikal degişikliklerle mukemmel performans sıcraması ile gelicekse zaten mantıken gtx280 i 2 ye katlasan mimari gelişimlede %15 20 fark atsan 5970 i gecersin neden ugrasıcan cift gpu ile revizyonla fln___????
bu demeçle ferminin performansını tahmin şansına kavusuyoruz
Bu durum neyi gösteriyor? nVidia güçlü ve kocaman (az ama harbi) kayar işlemci yolunu seçerken ATI ise ufak ve çok kayar işlemci yolunu seçti. İşte bu yüzden nVidia'nın geliştireceği her model ATI'ninkilere göre ısıl sorunlarla boğuşması daha olası.
Elbette ikisinin de piyasada başabaş ve yenilikçi bir tutum içerisinde olmalarını umuyoruz. Değil mi gençler?
NVIDIA GeForce GF100 Fermi Video Card Facts
GF100 is the codename for the first GeForce GPU based on the Fermi architecture!
The GF100 board is 10.5-inches long -- the same length as GeForce GTX 200 Series graphics cards!
GF100 packs in over 3B (billion!) transistors
The GF100 supports full hardware decode on the GPU for 3D Blu-Ray
GF100 graphics cards will provide hardware support for GPU overvoltaging for extreme overclocking!
GF100 supports a brand new 32x anti-aliasing mode for ultra high-quality gaming!
yakında kartlar da gelicek, hayırlısıyla..
(NVIDIA Happy Holidays GeForce fans! Fun fact: GF100 supports a brand new 32x anti-aliasing mode for ultra high-quality gaming!) Şeklinde Bir Başlık Facebook Nvidia sayfasından Kullanıcılara Gönderildi