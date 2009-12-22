NZXT'den oyunculara yönelik yeni bilgisayar kasası: Hades

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Tasarım odaklı oyuncu kasalarıyla tanınan NZXT, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni modelini duyurdu. Firmanın Hades adını verdiği, yapısında Çelik kullanılan yeni kasa dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Farklı çizgilere sahip delikli ön tasarımıyla dikkat çeken yeni kasa, üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış bölümünde ses, USB ve eSATA portlarını barındırıyor.

SSD sürücülerin kurulumu için tutmaçlarla donatılan ve iki tanesinin kullanımına olanak tanıyan NZXT Hades, su soğutma sistemleri için hortum kanallarına da sahip. Ön kısmında bir adet 200mm LED'li, yan panelinde bir adet 200mm, arka kısmında bir adet 120mm ve üst tarafta bir adet 140mm olmak üzre toplamda dört fanla gelen kasada, üst kısma bir adet 120/140mm fan daha takılabiliyor.

NZXT Hades yurt dışında 89.99 Avro seviyesindeki tavsiye edilen satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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