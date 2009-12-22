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NZXT'den oyunculara yönelik yeni bilgisayar kasası: Hades

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,9b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NZXT'den oyunculara yönelik yeni bilgisayar kasası: Hades
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Tasarım odaklı oyuncu kasalarıyla tanınan NZXT, mid-tower segmenti için hazırladığı yeni modelini duyurdu. Firmanın Hades adını verdiği, yapısında Çelik kullanılan yeni kasa dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Farklı çizgilere sahip delikli ön tasarımıyla dikkat çeken yeni kasa, üst kısma konumlandırılan giriş-çıkış bölümünde ses, USB ve eSATA portlarını barındırıyor.

SSD sürücülerin kurulumu için tutmaçlarla donatılan ve iki tanesinin kullanımına olanak tanıyan NZXT Hades, su soğutma sistemleri için hortum kanallarına da sahip. Ön kısmında bir adet 200mm LED'li, yan panelinde bir adet 200mm, arka kısmında bir adet 120mm ve üst tarafta bir adet 140mm olmak üzre toplamda dört fanla gelen kasada, üst kısma bir adet 120/140mm fan daha takılabiliyor.

NZXT Hades yurt dışında 89.99 Avro seviyesindeki tavsiye edilen satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

NZXT'den oyunculara yönelik yeni bilgisayar kasası: Hades
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NZXT'den oyunculara yönelik yeni bilgisayar kasası: Hades
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DnR 9 yıl
Çok şekil olmuş beğendim.
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Elements5 9 yıl
çok ucuz duruyo
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
puhaha hades diyince aklıma SELENA dizisi geldi
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WinteR 9 yıl
Baya selena izleyen varmış
Hades, Lord Of The Underworld, God of Dead derler mitolojide. Kasaya gelirsek, sirkulasyon bence yanlış, öndeki gelen fan altta değil mutlaka ortada veya üstte olmalı, sirkülasyon ramlara ve anakatın diğer parçalarına gelmeden orta fanda bitiyorÜstteki fanda bence yanlış.
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Statistik 9 yıl
bu kasa Coolermaster ve Thermaltakein (afedersiniz ama baska kelime bulamıyorum) `hayvan` gibi kasalarına benzemis sanki
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mustiki212 9 yıl
Kasada öndeki ve alttaki ızgaralara küçük bir boya ve ışık modundan sonra gece çok şık olacağını zannediyorum..bence bi bakıma ne kadar sadelik o kadar mod oranı gibi..:)
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einhander 9 yıl
gozume bı garıp gorundu guzelmı degılmı karar veremıyorum :)
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Chris Brown 9 yıl
Mezarlık gibi olmuş, ismide çirkin zaten.
Templest çok daha iyi bundan.
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camoka5 9 yıl

Chris Brown

Mezarlık gibi olmuş, ismide çirkin zaten.
Templest çok daha iyi bundan.

Tempest olabilirmi o acaba?

Hayret birşey ya chris brown ın söylemeye çalışıp söyleyemediği kasada dahil nzxt in bir tane düzgün kasa yaptığını görmedim. hep dandik ucuz plastik görünüşlü kasaları itelemeye çalıştı millete. İlk defa iç tasarım olarak kullanıcı dostu ve gerçekten çekici, dış tasarım ise darth vader (daha ne olsun) şeklinde bir kasa yapıyor ve kimse beğenmiyor. Demek neymiş, dandik kasalarınla gönüllerde taht kurduysan, dandik kasa yapmaya devam et tarzını bozma.
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grafiker 9 yıl
ben beğendim içi de dışda güzel olmuş öne kırmızı ledli bir fan koyarsan gecede duruşu gayet şık olacaktır diye düşünüyorum ...
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AburCubur 9 yıl
Kasada çeliğe hayranlık duyanlardanım ve çelik kullanılmış ağır bir kasanın yumuşak görünüşlü olmasını beklemem, hafif bir makyajla güzel bir görüntü verecekdir.Yorumların aksine beğendiğimi söyleyebilirim. Haber için teşekkürler.
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Elements5 9 yıl
Kasadan başka herşeye benziyo bence
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showstopper41 9 yıl
HDD yuvaları 8-10 tane, 5.25" ler ise 2 tane olmalı. Yan panelde bir tane daha 20cm fan olablirdi.
PSU nun rahat hava alması için ayaklarda 2-3 cm yükseltme olası gerekli.
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NemesisR3 9 yıl
yandan içi güzel görünüyor ama ön kısmı kötü olmuş bence.
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yagmurteam 9 yıl
nzxt'nin son zamanlarda görmeye alıştığım değişik tasarımlarından.. benim hosuma gidiyor acıkcası
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respire91 9 yıl
iç boyasının siyah olması güzel olmuş
kasanın iç tasarımı iyi kablo gizleme vs
ama dış görünüşünü beğenmedim ben şahsen
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