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OCZ, Blade serisi DDR3-2000 bellek kitini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, Blade serisi DDR3-2000 bellek kitini duyurdu
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Arka arkaya duyurduğu yeni modelleriyle SSD pazarına hareketlilik getiren OCZ, Intel'in Core i7 işlemcileri ve X58 yonga setli anakartlarla kullanılmak üzere yüksek performanslı bellek kitleri hazırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Flex EX serisi su soğutmalı DDR2/DDR3 kitlerini duyuran OCZ, Blade serisi 3 kanal DDR3 bellek kitini de kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Firmanın 6GB'lık yeni bellek kiti 2GB'lık 3 modülden oluşuyor. 2000MHz'de çalışan bellek kiti, 1.65v geriliminde 7-8-7-20 zamanlamalarıyla görev yapıyor. Siyah renkli soğutucu tasarımıyla da dikkat çeken Blade serisi DDR3-2000 bellek kitinin ömür boyu garanti ile geleceği ve CES 2009 fuarında tanıtıldıktan sonra Ocak ayının sonuna doğru kullanıma sunulacağı bildiriliyor.


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Çekilin Ben Tercümanım 10 yıl
zamanlamalar ve hız çok iyi bence.
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Kénan 10 yıl
OCZ den iyi bir gelişme.En geç 2010 gibi bekliyorum DDR3 ramlerin patlama yapmasını.
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OverClocK1ng 10 yıl
Evet arkadaşlar cas lar yavaş yavaş düşmeye başladı. 2 sene içerisinde DDR3 e geçilmeye değer hale gelecektir tahmin ediyorum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
türünün ilk örnekleri bunlar doğaldır pahalı olması biraz sabredicez artık ;)
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toonjai 10 yıl
fiyat verilmemiş ama hala cok pahalılar!!
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lals 10 yıl
ben x168 bekliyecem )
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
artık X68 anakartta 2000MHZ 5-5-5-20 ram kullanırız
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St Batuhan 10 yıl
Çok çok güzel cas9 ve 2ghz iken simdi cas 7 ve 2ghz oldu voltajda 1,65 süper bir gelisme ;) tebrikler bu arada tesekkürler haber icin Erdi Abi ;)
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max975 10 yıl
2000MHz destekleyen anakart olsa süper olacak
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nuricomx 10 yıl
Sanirim 2009 dd3'ün yılı olacak ddr2'lerinde çok yaygın olması sebebiyle fiyatlarının iyice kırılacağını düşünüyorum.
Fx57, sizden bir ricam var, herhangi bir 780V chipsetli anakartı inceleyebilmeniz mümkünmü acaba ?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
2000MHZ 7-8-7-20 güzel gelişme
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