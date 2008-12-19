OCZ, Blade serisi DDR3-2000 bellek kitini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Arka arkaya duyurduğu yeni modelleriyle SSD pazarına hareketlilik getiren OCZ, Intel'in Core i7 işlemcileri ve X58 yonga setli anakartlarla kullanılmak üzere yüksek performanslı bellek kitleri hazırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Flex EX serisi su soğutmalı DDR2/DDR3 kitlerini duyuran OCZ, Blade serisi 3 kanal DDR3 bellek kitini de kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Firmanın 6GB'lık yeni bellek kiti 2GB'lık 3 modülden oluşuyor. 2000MHz'de çalışan bellek kiti, 1.65v geriliminde 7-8-7-20 zamanlamalarıyla görev yapıyor. Siyah renkli soğutucu tasarımıyla da dikkat çeken Blade serisi DDR3-2000 bellek kitinin ömür boyu garanti ile geleceği ve CES 2009 fuarında tanıtıldıktan sonra Ocak ayının sonuna doğru kullanıma sunulacağı bildiriliyor.