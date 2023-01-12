OIS destekli TECNO CAMON 19 PRO incelemesi - Kamerası dikkat çekiyor!

Bu videoda Tecno markasının yeni cep telefonlarından biri olan Tecno Camon 19 Pro modeline yakından bakıyoruz. Özellikle kamera tarafında yaptıklarını beğendim. Sizler ürünü nasıl buldunuz?

Bu videoda Tecno markasının yeni cep telefonlarından biri olan Tecno Camon 19 Pro modeline yakından bakıyoruz. Özellikle kamera tarafında yaptıklarını beğendim. Sizler ürünü nasıl buldunuz?

00:00 Giriş

00:30 Kutu içeriği

01:12 Tasarım detayları

03:39 Kamera çıkıntısı testi

04:01 Ekran özellikleri ve deneyimlerim

05:43 Donanımsal özellikleri ve testler

07:56 PUBG Mobile testi

08:30 Kamera özellikleri

10:21 Kamera sonuçları

11:43 Batarya özellikleri

12:18 Yazılım

12:51 Kapanış ve genel değerlendirme

Cihazın tasarımıyla devam başlayacak olursak 6.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahibiz. Delikli çentikli ön kamera yapısı bu cihazda kullanılmış. Benim özellikle yeni nesil cihazlarda çok sevdiğim bir detay. Sevmemin nedeni tam ekran deneyimini daha iyi hale getiriyor olması.

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Sağ tarafa baktığımızda da güç ve ses butonlarını görüyoruz. Güç butonu ek olarak parmak izi okuyucusu işlevine sahip. Tecno markalı cep telefonlarının çoğunda güç butonunda parmak izi okuyucusu bulunuyor. Tabii ki yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Her ikisi oldukça hızlı çalışıyor. Bir tekleme sorunuyla karşılaşmadım.

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Alt tarafa gelince 3.5 mm kulaklık, Type-C ve hoparlör delikleriyle karşılaşıyoruz. Kulaklığımız zaten kutuda yer alıyor. Telefona bir dönüştürücü almadan direkt olarak takıp kullanabilirsiniz.

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Arka kısımla devam ettiğimizde 3 farklı kamera buraya konumlandırılmış. Hafif çıkıntıları bulunuyor. Kılıfla beraber kullanım yaptığınızda bir sallanma yapmıyor.

Cihazda kullanılan malzeme de önemli. Bu ürünün hem çereve hem de arkasında plastik malzemeye yer verilmiş. Hissiyatı kesinlikle kötü değil. Özellikle arka tarafta kullanılan buzlu ve hafif simli yapı cihazın şık görünmesini sağlamış.

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6.8 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Tecno Camon 19 Pro, 1080x2460 çözünürlüğüne sahip. IPS LCD panel ve 120 Hz ekran tazele hızı ekran özelliklerimiz arasında yer alıyor.

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Ürünü elime ulaştığından beri kullanıyorum. Ekran deneyimi cihazın segmenti itibariyla oldukça iyi. Özellikle IPS LCD bir panele göre renk canlılıkları dikkatimi çekti. Parlaklık seviyesi de gayet yeterli düzeyde. Yakın zamanda incelemiş olduğumuz Tecno Camon 19 Neo modelinde de benzer bir deneyim karşımıza çıkmıştı.

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Bu modeli ekran konusunda öne çıkartan detay ekran tazeleme hızı. 120 Hz seviyesinde bir tazeleme hızı mevcut. 120 Hz genel tüketimi ciddi şekilde hızlandırıyor. Tarayıcıda gezerken, cihazda dolaşırken o akıcılık farkını konuşturuyor. Yeni nesil cep telefonu modellerinde artık yüksek tazeleme hızı beklediğimiz bir şey haline geldi.

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Ekranı genel olarak beğendiğimi yeniden vurgulamak istiyorum. YouTube'da veya farklı platformlarda keyif alabileceğiniz bir ekrana sahip Tecno Camon 19 Pro modeli.

Bu cihaz gücünü MediaTek Helio G96 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim aşamasından geçmiş olan bu işlemci GPU tarafında da Mali G57 MC2’ye sahip. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bu işlemciye eşlik ediyor. İsterseniz bu depolama alanını MicroSD kart yardımıyla yükseltebiliyorsunuz.

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Hatta Camon 19 Pro modelinde sanal RAM desteği bulunuyor. Maksimum +5GB seviyesinde bir yükseltme yapılabiliyor.

Oyun deneyimlerime geçmeden önce biraz bilgi vermek istiyorum. 15 dakikalık stress testinde işlemci performansını %79 seviyesinde koruyabildi. Bu genelde izleyicilerimizin merak ettiği bir detay. Cihazın genel açıdan ısınmaya bağlı performansını nasıl koruyabildiğini görebildiğimiz için bence de önemli.

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Oyun tarafında da herkesin oynadığı PUBG Mobile üzerinde testlerimi yaptım. Ayarlar grafikler HD, kare hızı yüksek seviyesinde ayarlanabiliyor. Bu ayarlarla birlite sorunsuz bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. İsterseniz grafik ayarlarını özelleştirip elde ettiğiniz FPS seviyesini yükseltebilirsiniz. Benim tavsiyem ayarları düşürüp bu özelleştirmeyle birlikte oyunu oynamanız.

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Camon 19 Pro modeli kamera konusunda gerçekten dikkatimi çekti. Özellikle çektiği fotoğrafların detay yoğunlukları ve renkleri hoşuma gitti. Cihazın arka ana kamerası 64 Mp çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 2X Optic Zoom yapabillen 50 Mp çözünürlüğünde Telephoto kamera ve 2 Mp derinlik kamerası eşlik ediyor.

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Cihazın kamerasının OIS destekli olduğunu da vurgulamış olalım. Bu destek sayesinde hem daha net fotoğraflar hem de sarsıntısı az videolar kayıt altına alabiliyorsunuz.

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Ön bölüme gelince 32 Mp çözünürlüğünde bir ön kamera görüyoruz. Cihaz video olarak hem ön hem de arka tarafta 2K 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyor. Sizler isterseniz tabii burada seçimler yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bu cihazda portre video desteği gibi bir mod bulunuyor. Bu modda çekim yaptığınızda çözünürlük 1080P seviyesine düşünüyor.

FARKLI ORTAMLARDA ÇEKTİĞİMİZ KAMERA ÖRNEKLERİNE VIDEODAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Batarya cep telefonlarında fazlasıya önemli. Bu modelde de 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Bu batarya 33W hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. 65 dakikada tam şarj olabiliyor. Tecno markasının cep telefonu modellerinde 5000 mAh seviyelerini yakalamış olması tüketici için önemli.

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Bugün ki inceleme konuğumuz Tecno markasının Camon serisinde yer alan Camon 19 Pro modeli oldu. Özellikle OIS destekli başarılı arka kamerası, 120 Hz ekran tazeleme hızı, stabil işlemci ve yüksek batarya kapasitesiyle bu cihaz kendini öne çıkartabiliyor.

Sizler 8500 TL seviyelerinden başlayan fiyatlarla satın alınabilen bu cep telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz?



