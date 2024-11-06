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    Yurtdışından telefon getirmek mantıklı mı?

    Yeni değerleme oranlarının ardından 2025 için değişecek harç miktarları karşısında halen yurtdışından telefon getirmek mantıklı mı? IMEI kayıt ücretiyle yurtdışından telefon almaya değer mi?

    Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeniden değerleme oranları sonrasında geçtiğimiz yıl yine bu dönemlerde yurtdışından telefon getirmenin masrafına dair tartışmanın fitilini ateşleyen IMEI kayıt harcı yeniden gündem oldu. 

    TÜİK'in açıkladığı Ekim 2024 enflasyon rakamları sonrasında yıllık enflasyon yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Bu oran aynı zamanda yeniden değerleme oranını belirledi. Buna göre 2025 yılında yurt dışından getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti de eğer değişmezse 45 bin TL’yi geçmiş olacak.

    Halihazırda 2024 IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak tahsil ediliyor. Bu ücret eğer bir değişiklik olmazsa 1 Ocak 2025 tarihinde 45.614 TL’ye yükselecek. Peki bu yeniden değerlemeyle birlikte yurtdışından telefon getirmek mantıklı mı sorusunu sizin için bir daha sorduk ve bu videoda yanıtladık. Cem Sünbül, yurtdışından en çok tercih edilen marka modellerin başında gelen Apple iPhone'ların yurtdışı toplam sahip olma maliyetini ve Türkiye fiyatlarını karşılaştırdı. Ayrıca Samsung yakasındaki duruma da bugün ve 2025 itibariyle yaşanacak değişikliği aktardı. İyi seyirler.  

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