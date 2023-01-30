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    PlayStation VR2, Hogwarts Legacy, Atomic Heart ve dahası! Oyun Dünyasında Bu Ay - Şubat 2023

    Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Şubat ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlar içerisinden dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

    Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Şubat ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlara yakından bakıyoruz.

    Ancak bu ayın bir farklılığı var. Çünkü sadece oyunlar değil yeni bir donanım da bu ay çıkış yapacak. İlk olarak PlayStation 4 konsolunda sanal gerçeklik dünyasına giriş yapan Sony, bu kez 2. nesil sanal gerçeklik gözlüğü PS VR2 ile birlikte PlayStation 5 oyuncularının karşısına çıkıyor. Üstelik çıkışında ona eşlik edecek 30'dan fazla oyun veya oyun için VR modlarıyla birlikte.

    Oyun tarafındaysa bizleri uzun süredir merakla beklenen Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy, yine uzun yıllardır geliştirilen Sovyet temalı Atomic Hearts ve son oyunu üzerinden 10 yıl geçmiş olan Company of Heroes serisinin 3. oyunu gibi önemli yapımlar bekliyor.

    Tabi Şubat ayı sadece bu oyunlarla sınırlı değil. Yine köklü oyun serilerinin devam oyunları veya ilk oyunu tuttuğu için seriye dönüşen oyunların devamı gibi irili ufaklı pek çok oyun Şubat ayında oyun severlerle buluşacak.

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