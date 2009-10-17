Oyuncular için yeni fare: Roccat Kova

Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Almanya merkezli Roccat firması, Kova adını verdiği yeni faresini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Özel V tasarımının getirdiği ergonomik tasarım sayesinde sağ ve sol el kullanımına uygun olduğu belirtilen yeni farenin 3200 dpi çözünürlüğünde optik sensöre sahip olduğu ayrıca üzerinde çok renkli özelleştirilebilir LED'lerin yer aldığı açıklandı.
Oyuncular için hazırlanan diğer pek çok model gibi kablolu tasarıma sahip olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen fare, 2 metre uzunluğunda kablo ile geliyor. 90 gram ağırlığında olan ve üzerinde 5(+2) buton bulunan fare ile uzun süreli kullanımda performans ve rahatlığın bir arada sunulması hedefleniyor.. Avrupa'da Kasım ayında satışa sunulacak Roccat Kova'nın fiyatı ise 50 Avro civarında olacak.
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+Optik olmasi güzel.
+Roccat ürünleri kendi capında değerlendirirsek, yurt dışında Roccat fare için 50e olması ucuz.
+Tabanının geniş olması güzel.
-Roccat Kone gibi cabuk bozulan bir mouse olacak ise değmez.
Gelelim ergonomiye ergonomisi xai ve kinzuya benziyor bu bakımdan mükemmel ama tek farkı keskin hatlara sahip olması bu keskin hatlar bir sorun yaratırmı dersek bunu kullanmadan bilemeyiz ama ergonomisi kinzu ve xaiden farkı yoksa güzel fare. Bunun için kesin bir yapamam aslında cunku bir mouseda ki mouse5 mouse 4 ileri geri tuşlarından tutun girintiler ve çıkıntılar bile ergonomiyi etkiliyor . ileri geri tuşlarına baktıgımızda sağ taraftakiler ve sol taraftakiler aynı gömültüde ve aynı hizida bu bakımından güzel cunku bu sayede onların bir tuş degil mouseun ergonomisinin bir parcası olarak algılarız, diğer yani ise eğer bir tarafta sadece sağ sol tuşlar olsaydı kotu olurdu cunku biiraz once yazdıgım ''iki tarafta olması bakımından güzel cunku bu sayede onların bir tuş degil mouseun ergonomisinin bir parcası olarak algılarız'' bu olay bozulurdu.
Sonuc olarak fare hoşuma gitti ilgilimi cekti ama yukarda belirttigim gibi ''-Roccat Kone gibi cabuk bozulan bir mouse olacak ise değmez.'' olay var ise parayı çöpe atmak istemem ve bu olay benim düşünceme göre %75 yine tekrar edicek...
10 sene önce aldığım toplu a4 tech fare hala sağlam ama şu son 2-3 senede aldıklarım 6 ay demeden bozuldu hep,ya sol tuşu fazla basar oldu ya tekerleği bozuldu fln filan,sinir geldi başka bi marka aldım.Eskiden de ucuzdu ama kaliteden eser vardı sanki ama şimdi yok gibi
rengi de tutmuş.