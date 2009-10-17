Oyuncular için yeni fare: Roccat Kova

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Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Almanya merkezli Roccat firması, Kova adını verdiği yeni faresini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Özel V tasarımının getirdiği ergonomik tasarım sayesinde sağ ve sol el kullanımına uygun olduğu belirtilen yeni farenin 3200 dpi çözünürlüğünde optik sensöre sahip olduğu ayrıca üzerinde çok renkli özelleştirilebilir LED'lerin yer aldığı açıklandı.

Oyuncular için hazırlanan diğer pek çok model gibi kablolu tasarıma sahip olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen fare, 2 metre uzunluğunda kablo ile geliyor. 90 gram ağırlığında olan ve üzerinde 5(+2) buton bulunan fare ile uzun süreli kullanımda performans ve rahatlığın bir arada sunulması hedefleniyor.. Avrupa'da Kasım ayında satışa sunulacak Roccat Kova'nın fiyatı ise 50 Avro civarında olacak.

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