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Oyuncular için yeni fare: Roccat Kova

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,1b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için yeni fare: Roccat Kova
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Oyunculara özel çevre birimleri hazırlayan Almanya merkezli Roccat firması, Kova adını verdiği yeni faresini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Özel V tasarımının getirdiği ergonomik tasarım sayesinde sağ ve sol el kullanımına uygun olduğu belirtilen yeni farenin 3200 dpi çözünürlüğünde optik sensöre sahip olduğu ayrıca üzerinde çok renkli özelleştirilebilir LED'lerin yer aldığı açıklandı.

Oyuncular için hazırlanan diğer pek çok model gibi kablolu tasarıma sahip olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen fare, 2 metre uzunluğunda kablo ile geliyor. 90 gram ağırlığında olan ve üzerinde 5(+2) buton bulunan fare ile uzun süreli kullanımda performans ve rahatlığın bir arada sunulması hedefleniyor.. Avrupa'da Kasım ayında satışa sunulacak Roccat Kova'nın fiyatı ise 50 Avro civarında olacak.

Oyuncular için yeni fare: Roccat Kova
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Oyuncular için yeni fare: Roccat Kova
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DH Misafiri 9 yıl
görünüş olarak en sexy mouse ama kulalnımını kullanmadan bilemeyz
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DH Misafiri 9 yıl
logitech g9 mu şakamı yapıyorsun logitech g9 faremidir hangi takımın hangi oyunusu g9 kullandğı görülmüş roccat CS firması en iyi şekle göre düzenlemiştir g9 ile bu mousenin yanyana konması bile saçma g9 laser bu optic hemde 3200 dpi optic gayet iyi bişi bu kontrolu rahat
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stf11 9 yıl
hayran kaldım ama çok pahalı
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Dick Smack 9 yıl

Misafir

logitech g9 mu şakamı yapıyorsun logitech g9 faremidir hangi takımın hangi oyunusu g9 kullandğı görülmüş roccat CS firması en iyi şekle göre düzenlemiştir g9 ile bu mousenin yanyana konması bile saçma g9 laser bu optic hemde 3200 dpi optic gayet iyi bişi bu kontrolu rahat





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acbold 10 yıl
türkiyede a4 tech gibi bir marka satılırken diğer mause ların şansı çok düşük :) Hem ucuzlar hemde güzel tasarım,dayanıklı ve kaliteliler.logitech in bile alternatifi şeklinde satılıyor neredeyse a4 ler. dpi yüksek olanlar filan.Bunlara sadece resimlerde bakarız gidip yine klasik mause larımızı alırız :D %85 lik kitle.
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No Way Out 10 yıl
+90 Gram olması güzel.
+Optik olmasi güzel.
+Roccat ürünleri kendi capında değerlendirirsek, yurt dışında Roccat fare için 50e olması ucuz.
+Tabanının geniş olması güzel.

-Roccat Kone gibi cabuk bozulan bir mouse olacak ise değmez.

Gelelim ergonomiye ergonomisi xai ve kinzuya benziyor bu bakımdan mükemmel ama tek farkı keskin hatlara sahip olması bu keskin hatlar bir sorun yaratırmı dersek bunu kullanmadan bilemeyiz ama ergonomisi kinzu ve xaiden farkı yoksa güzel fare. Bunun için kesin bir yapamam aslında cunku bir mouseda ki mouse5 mouse 4 ileri geri tuşlarından tutun girintiler ve çıkıntılar bile ergonomiyi etkiliyor . ileri geri tuşlarına baktıgımızda sağ taraftakiler ve sol taraftakiler aynı gömültüde ve aynı hizida bu bakımından güzel cunku bu sayede onların bir tuş degil mouseun ergonomisinin bir parcası olarak algılarız, diğer yani ise eğer bir tarafta sadece sağ sol tuşlar olsaydı kotu olurdu cunku biiraz once yazdıgım ''iki tarafta olması bakımından güzel cunku bu sayede onların bir tuş degil mouseun ergonomisinin bir parcası olarak algılarız'' bu olay bozulurdu.

Sonuc olarak fare hoşuma gitti ilgilimi cekti ama yukarda belirttigim gibi ''-Roccat Kone gibi cabuk bozulan bir mouse olacak ise değmez.'' olay var ise parayı çöpe atmak istemem ve bu olay benim düşünceme göre %75 yine tekrar edicek...
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kamikazeden 10 yıl

acbold

türkiyede a4 tech gibi bir marka satılırken diğer mause ların şansı çok düşük :) Hem ucuzlar hemde güzel tasarım,dayanıklı ve kaliteliler.logitech in bile alternatifi şeklinde satılıyor neredeyse a4 ler. dpi yüksek olanlar filan.Bunlara sadece resimlerde bakarız gidip yine klasik mause larımızı alırız :D %85 lik kitle.


10 sene önce aldığım toplu a4 tech fare hala sağlam ama şu son 2-3 senede aldıklarım 6 ay demeden bozuldu hep,ya sol tuşu fazla basar oldu ya tekerleği bozuldu fln filan,sinir geldi başka bi marka aldım.Eskiden de ucuzdu ama kaliteden eser vardı sanki ama şimdi yok gibi
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mk2kill 10 yıl
bu keskin hatlarıyla lamborghini reventon a daha cok benziyor bence :))
rengi de tutmuş.
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Ac1DBuRN 10 yıl
Nedense aklima lambo gallardo geldi bunu gorunce
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älg 10 yıl
Çok sivri hatları var. Baya da pahalı.
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