Palm son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; Net kayıp 164 milyon dolar!

Tam Boyutta Gör

Pre modeliyle akıllı telefon pazarında yeniden rekabet potasına giren ve kendi ürün gamı için son dönemin en iyi modeline imza atan Palm, arkasın aldığı rüzgarla Pixi modelini de kısa bir süre önce tanıtmıştı. Son dönemde sürekli zarar açıklayan ve Pre modeliyle yükselişe geçeceği ön görülen Palm, 2010 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı; kayıp devam ediyor!

Palm'in 31 Ağustos'ta sona eren 2010 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre firma, 366.8 milyon dolar gelir elde ederken, net kaybın 164.5 milyon dolar ya da başka bir ifade eidle hisse başına 1.17$ olduğu açıklandı. Bir önceki yılın aynı döneminde 41.9 milyon dolar veya hisse başına 0.39$ kayıp açıklayan Palm'deki sert düşüş dikkatlerden kaçmıyor.

Analistler tarafından ön görülen 344.4 milyon dolarlık ikinci çeyrek gelir beklentisinden farklı olarak Palm düzenlenmiş gelir beklentisinin 240 - 270 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.