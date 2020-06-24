Philips 272B1G monitörünü piyasaya çıkartıyor

Amsterdam, 16 Haziran 2020 – Lider ekran uzmanı ve Philips monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, çevreye az etki verecek şekilde, optimal konfor ve üretkenlik için tasarlanmış, yeni Philips 272B1G Full HD monitörünü piyasaya çıkartıyor. 27 inçlik (68.6 cm) bu LCD monitör, geçen yıl piyasaya çıkartılan en çevre dostu ekran olan Philips 241B7QGJ modelinin daha da geliştirilmiş bir hali. Bu yeni model, çevreye saygı gösterirken bir yandan da çevreyi düşünen profesyonellerin işyerinde performanslarını artırmaları için bir dizi yenilikçi araç sunuyor. Fark edilir bir enerji tasarrufu sağlayan 272B1G modeli, aralarında IPS teknolojisi, LowBlue modu ve SmartErgoBase tabanın da bulunduğu tam bir yüksek performans ve akıllı ergonomik özellikler yelpazesi sayesinde muhteşem üretkenlik de sağlıyor.



Bu model, muhteşem performanslı, süper enerji verimli araçlar ve Energy Star 8.0 sertifikasında belirtilen en son güç verimliliği standartlarını karşılayan bir ekran arayan, çevreyi önemseyen profesyoneller için ilk tercih.



Philips 272B1G monitörü, Philips’in uzun ömürlü sürdürülebilirlik ve çevre taahhüdlerini destekliyor. Bu monitör, çevreye mümkün olan en düşük etki için özel



olarak tasarlandı. RoHS standartlarına1 uyan, çevre dostu bu monitör kurşun, cıva ve PVC/BFR gibi malzemeler içermiyor. Ayrıca bütün plastik gövde parçaları, metal yapı parçaları ve ambalaj malzemeleri %100 geri dönüştürülebilir.



Yeni tarz yeşil Yeni enerji verimli tasarımı bir dizi güç tasarruflu teknoloji ile birleştiren Philips 272B1G yeni, sürdürülebilir üretkenlik modeli için en gelişmiş teknoloji ürünü. Philips 272B1G modelinin kusursuz bir performansı garantilerken daha yüksek bir enerji sınıfına çıkmasına yardımcı olan teknolojiler arasında zararsız kızıl ötesi sinyaller yoluyla kullanıcının orada olmadığını tespit ederek monitörün parlaklığını otomatik olarak azaltan PowerSensor bulunuyor. PowerSensor, tek başına, enerji maliyetlerini yüzde 70’e kadar kesiyor. Üstelik modelde, odadaki ışık koşullarına bağlı olarak görüntünün parlaklığını ayarlayan LightSensor teknolojisi de bulunuyor. Ama dahası da var! Yeni, güç verimli özelliği sayesinde, Philips 272B1G enerji tüketimini anlamlı ölçüde azaltarak parlaklığı ve renkleri koruyan, yeni bir LED arka aydınlatma teknolojisi kullanıyor. A++ enerji seviyesi ise modelin enerji verimliliğini daha da vurguluyor.



Çevreyi önemseyen güç tasarrufunu mükemmel bir biçimde tamamlamak için, Philips Monitörleri modele Sıfır güç tüketim anahtarı da ekledi. 0 vatlık bir anahtarı kullanarak (ekranın arkasına uygun bir yere yerleştirilmiş), monitör güçten gücünden tamamen kesiliyor. Bu da, sıfır güç tüketimi ile sonuçlanıyor ve karbon ayak izinizi daha da azaltıyor.



Sürdürülebilirlik ve yüksek performansların mükemmel karması Philips 272B1G çevreye özel bir önem gösteren modern profesyonellerin istediği son teknoloji ürünü, enerji verimli çalışma araçlarının yeni neslini temsil ediyor. Oldukça enerji verimli tasarımı elbette muhteşem üretkenlik ve yüksek bir performansı garantiliyor ve sektörün değişen zamanlar ile birlikte dönüşebilmesi ihtiyacına yanıt veriyor. Philips 272B1G 1920 x 1080 Full HD çözünürlük paneline ve IPS teknolojisine sahip, ayrıca neredeyse her açıdan tadını çıkarabileceğiniz inanılmaz canlı ve keskin görüntüler sunuyor. IPS panelleri de her zaman renk doğruluğu ve tutarlı parlaklık isteyen profesyoneller için muhteşem bir tercih. Ayrıca Adaptif Sync de akıcı video kalitesini garanti ediyor.



Dahası, bilgisayar başında geçen uzun saatler sonucu ortaya çıkan gözlerdeki yorulma Philips 272B1G ile artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Ne de olsa bu model, kullanıcı konforunu en yüksek seviyeye çıkarmak için temel ergonomik özellikler ile donatıldı. LowBlue modu ve Flicker-Free teknolojisi gözleri yormayan bir çalışma deneyimine katkıda bulunurken tamamen ayarlanabilir SmartErgoBase taban, kullanıcıların monitörü maksimum konfor için optimal pozisyona yerleştirmelerini ve böylece uzun bir iş gününün fiziksel yorgunluğunu rahatlatmayı sağlıyor.



Profesyonel kullanıcılar bu monitör ile şu anda yüz yüze olduğumuz iş gününün dönüşümünden doğan yeni gereksinimlerini karşılayacak sağlam, verimli ve olağanüstü bir arkadaşa sahip olacaklar. Bir yandan da çevre üzerinde, hem de zahmetsizce olumlu bir etki yaratmış olacaklar.





1 RoHS Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama anlamına gelir ve tüm elektronik endüstrisini ve elektrikli ürünleri etkiler.



Philips 272B1G monitörü Haziran 2020 tarihinden itibaren 257 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.



Yüksek çözünürlüklü görselleri buradan indirebilirsiniz: https://drive.google.com/drive/folders/1RqsYYIjsMBhhzsxCH3SDigEneHcwy34C?us p=sharing



Teknik özellikler: https://www.download.p4c.philips.com/files/2/272b1g_00/272b1g_00_pss_turtr.pdf



Ürün detayları: https://www.philips.com.tr/c-p/272B1G_00/uestuen-enerji-tasarruflulcd-monitoer Basın Yetkilisi: united communications GmbH Rotherstrasse 19 10245 Berlin Peter Link, Başak Evran Telefon: +49 30 789076-0 E-Posta: AOC-MMD-TR@united.de



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Şirket Yetkilisi: MMD Monitors & Displays B.V. Xeni Bairaktari Tel: +31 205046945 E-Posta: Xeni.Bairaktari@tpv-tech.com MMD Hakkında MMD-Monitors & Displays Holding BV ('MMD'), genel merkezi Amsterdam'da bulunan, Hollanda'da kayıtlı, dünyanın önde gelen monitör ve LCD TV üreticilerinden biri olan TPV Technology Limited'in ('TPV') bir şirketidir. MMD-Monitors & Displays Holding BV ('MMD'), dünya çapında Philips markalı LCD ekranlarını pazarlar ve satar. Philips’in marka güvencesini ve TPV'nin ekranlardaki üretim uzmanlığıyla birleştiren MMD, yenilikçi ürünleri pazara sunmak için hızlı ve kararlı bir yaklaşım kullanmaktadır.



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