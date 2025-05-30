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    TCL RayNeo Air 3S ve 3s Pro akıllı gözlükler tanıtıldı

    TCL RayNeo Air 3s ve RayNeo Air 3s Pro akıllı gözlükler minik ekranlarında sektörde bugüne kadar görülmemiş teknolojileri bir araya getirerek şaşırtıyor.        

    TCL RayNeo Air 3s Pro Tam Boyutta Gör
    Son dönemde popülaritesi giderek artan akıllı gözlük segmentinde birbiri ardına iddialı modeller piyasaya çıkıyor. Çinli TCL tarafından geliştirilen RayNeo akıllı gözlük serisine iki yeni üye daha katıldı. Yeni modellerde minik bir ekranda olabilecek her türlü teknoloji entegre edilmiş. 

    RayNeo Air 3s ve RayNeo 3s Pro

    RayNeo Air 3s ve RayNeo Air 3s Pro akıllı gözlükler sektörün en iyi ekranına sahip. Her iki tarafta da 0.6 inçlik Full HD yeni nesil Micro-LED ekran yer alıyor. Paneller yeni iPad Pro serisinde yer alan çift yığın OLED teknolojisi barındırıyor ve verimliliği arttırıyor. Gözlükler 3D içeriklerde 3840x1080 piksel çözünürlüğe genişlerken 1200 nit maksimum parlaklık ve 20 parlaklık seviyesi ile geliyor. 

    Burun üzerine baskıyı en aza indirecek bir tasarım tercih eden gözlükler 60Hz standart hızda gelirken 120Hz opsiyonu da mevcut. sRGB renk gamının yüzde 145’i, DCI-P3 renk gamının yüzde 98’i kapsanırken 200000:1 kontrast oranı ve 3840Hz PWM LED karartma frekansı mevcut. 

    Peacock Optical Engine 2.0 ile parlaklık iyileştiriliyor ve ışık kirliliği yüzde 15 azaltılıyor. 4 hoparlörlü sistem 11 ses seviyesi sunarken Fısıltı Modu diğer insanların sesi duymasını engelliyor. Ayrıca 0.7mm ızgara aralığı düşük frekansları da geliştiriyor. 

    TCL yeni akıllı gözlüklerini sunar Tam Boyutta Gör

    USB Tip-C bağlantısı ile 1000’den fazla cihazı kaynak olarak kullanabildiğiniz gözlük, HDMI ve PD adaptörleri ile de bilgisayar, ev sinema sistemi gibi cihazlardan görüntü aktarabiliyor. Gözlüklerde akselerometre, jiroskop, yakınlık sensörü ve geomanyetik sensörü de yer alıyor.

    RayNeo Air 3s akıllı gözlük modeli 205$ fiyat etiketine sahip. RayNeo Air 3s Pro ise 3D surround ses desteği, ışığı engelleyen ön koruma, kutuya ekli şarj adaptörü ve Eyebox görsel optimizasyon teknolojisi ile 220$ olarak satılacak. Global pazarda fiyatların bir miktar daha yükseleceği tahmin ediliyor. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 6 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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