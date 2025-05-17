MSI, 500Hz oyuncu monitörünü satışa sunuyor

MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ve MAG 272QP QD-OLED X50
MSI yeni monitörleri için Samsung’un üçüncü nesil QD-OLED panellerini kullanmış. Bu sayede 2560x1440 piksel çözünürlükte 500Hz tazeleme hızı, 0.03ms tepki süresi, 2100 nit maksimum parlaklık ve DisplayHDR True Black 500 standardı elde edilebiliyor.
MSI MPG 271QR QD-OLED X50 firmanın ilk eSpor odaklı QD-OLED monitörü oldu. En üst seviyede hareket bulanıklığı giderme özelliği ve yüksek performans sunan modelin fiyatı ise 829$ civarında olacak.
MSI MAG 272QP QD-OLED X50 ise CMOS sensör ve yapay zekâ motorundan oluşan AI Care Sensor teknolojisini barındırıyor. Bu teknoloji her 0.2 saniyede bir ekran karşısındaki ortamın fotoğrafını çekerek analiz yapıyor. Kullanıcı yoksa monitör kapanıyor ya da OLED koruma çözümleri devreye alınıyor. Böylece ekran yanmalarının önüne geçiliyor. Ayrıca AI Navigator ile tüm yapay zekâ özellikleri tek menü altında toplanıyor. Bu monitör için henüz bir fiyat belirlenmemiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.