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    MSI, 500Hz oyuncu monitörünü satışa sunuyor

    MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ve MAG 272QP QD-OLED X50 oyuncu monitörleri Samsung’un üçüncü nesil QD-OLED panellerini kullanarak en iyi görsel kalitesi sunuyor.     

    MSI MAG 272QP QD-OLED X50 Tam Boyutta Gör
    Computex 2025 fuarının başlaması ile birlikte üreticilerin oyunculara yönelik iddialı ürünleri de ortaya çıkmaya başladı. MSI yılın başında tanıttığı 500Hz oyuncu monitörlerinin ilkini satışa sunuyor. 

    MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ve MAG 272QP QD-OLED X50

    MSI yeni monitörleri için Samsung’un üçüncü nesil QD-OLED panellerini kullanmış. Bu sayede 2560x1440 piksel çözünürlükte 500Hz tazeleme hızı, 0.03ms tepki süresi, 2100 nit maksimum parlaklık ve DisplayHDR True Black 500 standardı elde edilebiliyor. 

    MSI MPG 271QR QD-OLED X50 firmanın ilk eSpor odaklı QD-OLED monitörü oldu. En üst seviyede hareket bulanıklığı giderme özelliği ve yüksek performans sunan modelin fiyatı ise 829$ civarında olacak. 

    MSI MAG 272QP QD-OLED X50 ise CMOS sensör ve yapay zekâ motorundan oluşan AI Care Sensor teknolojisini barındırıyor. Bu teknoloji her 0.2 saniyede bir ekran karşısındaki ortamın fotoğrafını çekerek analiz yapıyor. Kullanıcı yoksa monitör kapanıyor ya da OLED koruma çözümleri devreye alınıyor. Böylece ekran yanmalarının önüne geçiliyor. Ayrıca AI Navigator ile tüm yapay zekâ özellikleri tek menü altında toplanıyor. Bu monitör için henüz bir fiyat belirlenmemiş. 

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    Evren7 21 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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