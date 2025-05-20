MSI’dan yapay zekalı kamerasıyla insan takibi yapan oyuncu monitörü

İnsan takibi yapan AI Care Sensor
MPG 271QR QD-OLED X50, MSI’nın ekranın alt kısmına yerleştirdiği AI Care Sensor adlı özel bir kamera sistemi ile öne çıkıyor. Bu kamera, saniyede beş kez (her 0,2 saniyede bir) kullanıcıyı fotoğraflayarak monitörün önünde bir kişinin olup olmadığını yapay zeka tabanlı Nöral İşlem Birimi (NPU) ile tespit ediyor. Kullanıcı monitörden ayrıldığında ekran parlaklığı önemli ölçüde düşürülüyor ya da monitör otomatik olarak uyku moduna geçiyor.
MSI, bu yenilikçi sistemin kullanıcıların fotoğraflarını cihazda depolamadığını ve buluta göndermediğini belirtiyor. Ancak kullanıcıların gizlilik endişelerini göz önünde bulundurarak, AI Care Sensor’un istendiğinde tamamen kapatılabilmesi sağlanmış.
17 Temmuz’da piyasada
Renk kalitesi açısından 27 inçlik X50, VESA ClearMR 21000 ve DisplayHDR True Black 500 gibi sertifikalarla destekleniyor. QD-OLED panel 500 Hz'e kadar çalışabilirken tepki süresinin 0,03 ms GTG olduğu belirtiliyor. MSI MPG 271QR QD-OLED X50’nin tavsiye edilen satış fiyatı 899 dolar ve 17 Temmuz'da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.