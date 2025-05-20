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    MSI’dan yapay zekalı kamerasıyla insan takibi yapan oyuncu monitörü

    MSI, Computex 2025'te birçok yeni ürün tanıttı. Firma, kullanıcı hareketlerini yapay zeka destekli kamera ile gerçek zamanlı takip eden dünyadaki ilk QD-OLED oyuncu monitörünü tanıttı.

    MSI’dan yapay zekalı kamerasıyla insan takibi yapan monitör Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka her yerde ve Computex 2025 fuarı da bundan muaf değil. Dünyanın önde gelen donanım üreticilerinden MSI, etkinlikte oyun dünyasına yenilikçi bir teknolojiyle merhaba dedi. Firma, insan hareketlerini gerçek zamanlı olarak algılayabilen yapay zeka destekli kamera sistemine sahip, dünyanın ilk QD-OLED oyun monitörü olan MPG 271QR QD-OLED X50 modelini tanıttı.

    İnsan takibi yapan AI Care Sensor

    MPG 271QR QD-OLED X50, MSI’nın ekranın alt kısmına yerleştirdiği AI Care Sensor adlı özel bir kamera sistemi ile öne çıkıyor. Bu kamera, saniyede beş kez (her 0,2 saniyede bir) kullanıcıyı fotoğraflayarak monitörün önünde bir kişinin olup olmadığını yapay zeka tabanlı Nöral İşlem Birimi (NPU) ile tespit ediyor. Kullanıcı monitörden ayrıldığında ekran parlaklığı önemli ölçüde düşürülüyor ya da monitör otomatik olarak uyku moduna geçiyor.

    MSI’dan yapay zekalı kamerasıyla insan takibi yapan monitör Tam Boyutta Gör
    Bu teknoloji, özellikle QD-OLED panellerde sıkça görülen “burn-in” yani ekran yanması sorununu azaltmayı hedefliyor. Çünkü monitör, kullanıcı yokken ekran parlaklığını düşürerek piksellerin sürekli yüksek parlaklıkta kalmasını engelliyor. Böylece panelin ömrü uzarken, oyuncular da daha uzun süre sorunsuz bir görüntü deneyimi yaşayabiliyor.

    MSI, bu yenilikçi sistemin kullanıcıların fotoğraflarını cihazda depolamadığını ve buluta göndermediğini belirtiyor. Ancak kullanıcıların gizlilik endişelerini göz önünde bulundurarak, AI Care Sensor’un istendiğinde tamamen kapatılabilmesi sağlanmış.

    17 Temmuz’da piyasada

    Renk kalitesi açısından 27 inçlik X50, VESA ClearMR 21000 ve DisplayHDR True Black 500 gibi sertifikalarla destekleniyor. QD-OLED panel 500 Hz'e kadar çalışabilirken tepki süresinin 0,03 ms GTG olduğu belirtiliyor. MSI MPG 271QR QD-OLED X50’nin tavsiye edilen satış fiyatı 899 dolar ve 17 Temmuz'da satışa sunulacak.

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    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

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    TheLuBu 2 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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