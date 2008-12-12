Philips'den çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan ekonomik cep telefonu; E210

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Son dönemde özellikle uzun pil ömrü sunan telefonlarıyla öne çıkan Philips, çoklu ortam yeteneklerine sahip düşük maliyetli model arayışında kullanıcılar için hazırladığı E210 isimli telefonu göründü. Asya pazarı için hazırlanan fakat yeni yıl ile birlikte başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulması beklenen telefon 104,7 x 44 x 13, 9 mm boyutlarında ve 71 gram ağırlığında.

Philips'in GSM (900/1800 MHz) ve GPRS Class 10 gibi iletişim standartlarını destekleyen yeni telefonu 1.8" büyüklüğünde, 65k destekli renkli ekrana sahip. Monoblok tasarımlı telefonun özellikle çoklu ortam yetenekleriyle öne çıkması bekleniyor. Zira E210, dahili FM adyo özelliğine sahip olduğu gibi MP3 de oynatabiliyor ve bellek kartı desteği sunuyor bu sayede kullanıcıların bellek kartı üzerindeki müziklerini oynatabilmesi de söz konusu olacak.

SMS, EMS ve MMS gibi farklı mesaj gönderimlerine olanak tanıyan telefon, 0.3MP çözünürlüğünde dahili kameraya da sahip. Bluetooth teknolojisiyle uyumlu olan ve kablosuz Stereo Bluetooth kullakların kullanımına olanak tanıyan Philips E210'un alarm, hesap makinesi, takvim ve birim dönüştürücü gibi temel fonskiyonlara da sahip olduğu ayrıca ses kaydı da yapabildiği bildiriliyor.

Philips E210'un yeni yıl ile birlikte Avrupa pazarında yaklaşık 80-85$ seviyesinden satışa sunulacağı bildiriliyor.