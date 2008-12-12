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Philips'den çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan ekonomik cep telefonu; E210

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,7b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Philips'den çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan ekonomik cep telefonu; E210
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Son dönemde özellikle uzun pil ömrü sunan telefonlarıyla öne çıkan Philips, çoklu ortam yeteneklerine sahip düşük maliyetli model arayışında kullanıcılar için hazırladığı E210 isimli telefonu göründü. Asya pazarı için hazırlanan fakat yeni yıl ile birlikte başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulması beklenen telefon 104,7 x 44 x 13, 9 mm boyutlarında ve 71 gram ağırlığında.

Philips'in GSM (900/1800 MHz) ve GPRS Class 10 gibi iletişim standartlarını destekleyen yeni telefonu 1.8" büyüklüğünde, 65k destekli renkli ekrana sahip. Monoblok tasarımlı telefonun özellikle çoklu ortam yetenekleriyle öne çıkması bekleniyor. Zira E210, dahili FM adyo özelliğine sahip olduğu gibi MP3 de oynatabiliyor ve bellek kartı desteği sunuyor bu sayede kullanıcıların bellek kartı üzerindeki müziklerini oynatabilmesi de söz konusu olacak.

SMS, EMS ve MMS gibi farklı mesaj gönderimlerine olanak tanıyan telefon, 0.3MP çözünürlüğünde dahili kameraya da sahip. Bluetooth teknolojisiyle uyumlu olan ve kablosuz Stereo Bluetooth kullakların kullanımına olanak tanıyan Philips E210'un alarm, hesap makinesi, takvim ve birim dönüştürücü gibi temel fonskiyonlara da sahip olduğu ayrıca ses kaydı da yapabildiği bildiriliyor.

Philips E210'un yeni yıl ile birlikte Avrupa pazarında yaklaşık 80-85$ seviyesinden satışa sunulacağı bildiriliyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Bukalemun 12.12.2008 Saat: 22:21
servis ve teknik destek sorunlu, uygulama yüklenemeyen ( bluetooth u eşleşmez ), aksesuarını bulmazsınız, 1 tlf daha piyasada

+1 Valla o bluettoth u alsınlar da :))
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58_transporter_58 10 yıl
ucuz, sade ama türkiyede tutmaz heralde
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max975 10 yıl
sadece telefon diyenlere diyelim...
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Qantas 10 yıl
tuş takımı çok kötü gözüküyor....
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SeKSandDoRT 10 yıl
son cümle komik olmuş, japonyada kim ne yapsın bu telefonu :)))
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Nike 10 yıl

Orjinalden alıntı: SeKSandDoRT

son cümle komik olmuş, japonyada kim ne yapsın bu telefonu :)))

+1903
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
sade ve ucuz
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