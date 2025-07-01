Kablosuz kulaklıklarda büyük risk: Casus haline dönüşebiliyor

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Tam Boyutta Gör Gerek kulak içi gerek kulak üstü olsun bugün kablosuz kulaklıklar hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Hatta bir kullanıcının iki farklı türde kablosuz kulaklığının olduğunu bile görüyoruz. Bu denli yoğun bir kullanım büyük bir krize neden olabilir.

Kablosuz kulaklıklar risk altında

Alman bir siber güvenlik firması tarafından yayınlanan rapora göre Airoha markasının Bluetooth yongalarında kritik açıklar tespit edildi. Bu 3 farklı yazılım açığının oldukça yüksek risk puanı olduğu belirtiliyor.

Insta360 Mic Air 2 gün önce eklendi

Yongaların hem Bluetooth LE düşük enerji hem de Bluetooth standart versiyonda bağlantı kurarken kullandığı protokollerin, açığa neden olduğu belirtiliyor. Bu açıklar saldırganların 10 metre alan içerisinde bağlı cihazın belleğine herhangi bir eşleşme olmadan erişebilmesini sağlıyor.

Saldırganlar bu sayede cihaza kendisini kulaklık gibi tanıtarak kontrolü ele geçirebiliyor, mikrofonu aktif ederek ortam dinlemesi yapabiliyor. Airoha yazılım açıkları için bir yama yayınlamış durumda ancak henüz ilgili markalar güncelleme yapmış değil. Aşağıdaki marka kulaklık kullananların mutlaka yazılım güncellemelerini kontrol etmeleri ve halka açık ortamlarda kulaklıklarını kapatmaları tavsiye ediliyor:

Beyerdynamic Amiron 300

Bose QuietComfort Earbuds

EarisMax Bluetooth Auracast Sender

Jabra Elite 8 Active

JBL Endurance Race 2

JBL Live Buds 3

Jlab Epic Air Sport ANC

Marshall ACTON III

Marshall MAJOR V

Marshall MINOR IV

Marshall MOTIF II

Marshall STANMORE III

Marshall WOBURN III

MoerLabs EchoBeatz

Sony CH-720N

Sony Link Buds S

Sony ULT Wear

Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM4

Sony WF-1000XM5

Sony WF-C500

Sony WF-C510-GFP

Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM5

Sony WH-1000XM6

Sony WH-CH520

Sony WH-XB910N

Sony WI-C100

Teufel Tatws2



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