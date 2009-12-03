PhotoFast çok fonksiyonlu yeni kart okuyucusunu satışa sunuyor

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SSD pazarının iddialı oyuncularından Japonya merkezli PhotFast firması, çok fonksiyonlu yeni depolama sürücüsünü duyurdu. CR-550 olarak isimlendirilen, microSD v microSDHC destekli ilk kart okuycusu olduğu iddia edilen yeni ürünün aynı zamanda USB bellek olarak kullanılabildiği açıklandı. 16GB kapasiteli dört adet microSDHC bellek kartı ile 64GB kapasiteli depolama alanı sunabilen yeni sürücünün, JBOD (Just A Bunch Of Disks) desteği ile dört kartın da aynı anda kullanımına olanak tanıdığı ve bu sayede kullanıcılara yüksek depolama kapasitesi sunulabildiği açıklandı.

Üç yıllık garanti ile Ocak ayında satışa sunulması beklenen PhotoFast CR-5500, ön-sipariş listeleine 64.4$ seviyesinden giriş yapmış durumda.