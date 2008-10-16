PNY tasarımıyla öne çıkan 8GB'lık USB bellek hazırladı

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Kapasite ve özellik anlamında iyiden iyiye birbirine benzeyen çok sayıda modelin pazara sunulduğu şu günlerde iddialı olmak isteyen üreticilerin farklılık yaratmak ve dikkat çekmek ciddi çalışmalar yaptığını söyleyebilmek te mümkün.

PNY Technologies firması da Attaché markalı yeni sürücüsünün performansı kadar tasarımında güveniyor. Belleğini yanından ayırmayan ve modayı yakından takip eden bayanları da hedef alan sürücü 69 x 19 x 10 mm boyutlarında.

Kapaksız, çevirmeli tasarıma sahip olan yeni bellek 8GB'lık kapasiteyle geliyor ve USB 2.0 arabirimini kullanıyor. 14MB/sn okuma ve 6MB/sn'lik yazma hızlarına sahip olduğu belirtilen ve ömür boyu garanti ile pazara sunulan belleğin yurt dışı fiyatı ise yaklaşık 28 Avro.

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