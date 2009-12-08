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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5770 PCS+ modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5770 PCS+ modelini tanıttı
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Daha önceki haberlerimizde AMD-ATi'nin Radeon HD 5700 serisi için üreticilere GPU sağlamaya başladığına ve özel tasarımlı yeni modellerin yolda olduğuna değinmiştik. Ekran kartı üretiminde firmanın önde gelen iş ortaklarından PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 5770 modelini tanıttı. PCS+ serisi altında hazırlanan ve Arctic Cooling üretimi olması muhtemel özel tasarımlı soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak geliyor. Açıklanan bilgilere göre kartın grafik işlem birimi 875MHz (referans 850MHz) ve bellekleri de 4900MHz'de (referans 4800MHz) görev yapıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor. 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart destek veren anakartlarda Crossfire X desteği sunuyor ayrıca Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımını destekliyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle gelen ve üzerinde bir adet 6pin güç konnektörü bulunan PowerColor PCS+ HD 5770, DirectX 11 destekli Dirt 2 oyunu ile birlikte gelecek ve resmi satışına muhtemelen 18 Aralık tarihinde başlanacak.


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sendomi 9 yıl
ama en azından 128bit daha ne olsun 256 bit olsaydı fiyatı böylemi olurdu acaba diye düşünmekte lazım
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trooper27 9 yıl
şu kart bir 256 bit olsaydı ortalığı 5770 çılgınlığı sarardı
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hærun 9 yıl

trooper27

şu kart bir 256 bit olsaydı ortalığı 5770 çılgınlığı sarardı

en azından 192 olsaydı
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Trecc11 9 yıl
çirkin olmuş..

gerçi nasıl soğuttuğu önemli ama ben alırkende bi tipie bakarım öyle alırım
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