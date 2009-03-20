PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini tanıttı

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, performanstan önce sessizliğe önem veren kullanıcıları için ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın SCS serisi dahilinde hazırladığı Radeon HD 4350 tabanlı ve düşük profilli ekran kartı özellikle pasif soğutması ve gürültüsüz çalışmasıyla öne çıkacak gibi görünüyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 GPU'sunun güç verdiği kart, 1GB GDDR2 bellekle donatılmış.

Performans anlamında giriş seviyesine konumlandırılan, sahip olduğu Unified Video Decoder 2 teknolojisinin sağladığı yüksek tanınmlı videolara yönelik donanımsal hızlandırma yeteneği sayesinde medya bilgisayarlarını hedef alan AX4350 1GBD2-S kodlu yeni model, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 600MHz, bellekleri ise 660MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli ekran kartında DVI, VGA ve HDTV konnektörleri yer alıyor.

PowerColor'ın yakın zamanda satışıan başlaması beklenen SCS serisi pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelinin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.