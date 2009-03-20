PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini tanıttı

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, performanstan önce sessizliğe önem veren kullanıcıları için ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın SCS serisi dahilinde hazırladığı Radeon HD 4350 tabanlı ve düşük profilli ekran kartı özellikle pasif soğutması ve gürültüsüz çalışmasıyla öne çıkacak gibi görünüyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 GPU'sunun güç verdiği kart, 1GB GDDR2 bellekle donatılmış.
Performans anlamında giriş seviyesine konumlandırılan, sahip olduğu Unified Video Decoder 2 teknolojisinin sağladığı yüksek tanınmlı videolara yönelik donanımsal hızlandırma yeteneği sayesinde medya bilgisayarlarını hedef alan AX4350 1GBD2-S kodlu yeni model, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 600MHz, bellekleri ise 660MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli ekran kartında DVI, VGA ve HDTV konnektörleri yer alıyor.
PowerColor'ın yakın zamanda satışıan başlaması beklenen SCS serisi pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelinin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sistem özellikleri
4 çekirdekli işlemci
4 gb ram
1 gb ekran kartı
anakart modeli zaten bilinmiyor
siyah parlak kasa
2000 lira
+1
Katılıyorum. Son dönemde benim de en çok dikkatimi çeken durumlardan biri bu. İşlemci sektöründen çok daha hızlı gelişiyor ekran kartı sektörü. Özellikle son dönemde hem güç tüketimleri hem de boyutları oldukça arttı. Daha birkaç yıl öncesine kadar gpu'lar için tehlikeli sıcaklık 80C diyorduk, şimdi 120C'den bahsediyoruz. Gittikçe cılkı çıkmaya başladı kartların. Kasanın yarısını kaplayan, sistemin geri kalanından çok daha fazla güç tüketen ve soğutulmak için 2-3 slot yer işgal etmesine karşın kasadaki diğer parçaları ısıtan kartlar sardı piyasayı. Bence bunun önüne geçilmeli. Ati bu konuda küçük gpu orta seviye, çift gpu üst seviye polikitası ile güzel işler yapıyor olsa da, bu kötü gelişme süreci devam etmekte şuan. Nvidia ise oralı bile olmuyor. Bence nvidia da sırf performansa dayalı kart üretme politikalarından vazgeçmeli ve kartlarının boyutlarını küçültmeli!