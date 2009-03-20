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PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,2b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelini tanıttı
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, performanstan önce sessizliğe önem veren kullanıcıları için ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. Firmanın SCS serisi dahilinde hazırladığı Radeon HD 4350 tabanlı ve düşük profilli ekran kartı özellikle pasif soğutması ve gürültüsüz çalışmasıyla öne çıkacak gibi görünüyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV710 GPU'sunun güç verdiği kart, 1GB GDDR2 bellekle donatılmış.

Performans anlamında giriş seviyesine konumlandırılan, sahip olduğu Unified Video Decoder 2 teknolojisinin sağladığı yüksek tanınmlı videolara yönelik donanımsal hızlandırma yeteneği sayesinde medya bilgisayarlarını hedef alan AX4350 1GBD2-S kodlu yeni model, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlemcisi 600MHz, bellekleri ise 660MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli ekran kartında DVI, VGA ve HDTV konnektörleri yer alıyor.

PowerColor'ın yakın zamanda satışıan başlaması beklenen SCS serisi pasif soğutmalı Radeon HD 4350 modelinin fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.


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N-0NE 10 yıl
İsterse 1 gb ddr5 olsun ne hayır gelirki bu karttan :)
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K.Kahriman 10 yıl
hazır bilgisayar satıcılarına gün doğdu hd3450 koyuyorlardı artık mis gibi 1 gb süper hızlı bir ekran kartı takarlar

sistem özellikleri

4 çekirdekli işlemci
4 gb ram
1 gb ekran kartı
anakart modeli zaten bilinmiyor

siyah parlak kasa


2000 lira
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Vuze 10 yıl
keşke gddr2 1 gb yerine 512 mb gddr3 olsaymış ancak tabiki gpuda belli bellek iyi olsa ne olur orasıda tartışılır sogutucu garip duruyor
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gun 10 yıl
Dikkat ederseniz artık orta seviye diye belirtilen ekran kartlarında pasif soğutmadan hiç bahsedemez olduk. Halbuki daha çok değil 7600 serisinde veya 2600 serisinde pasif soğutma vardı. Şimdi 4830 veya GTS-250 de bile pasif soğutma imkansızlaştı. Enerji yüküde orta seviye için bile merkezi işlemciyi geçmiş durumda Nvidia ve Ati'nin gelecekte GPU'nun CPU'dan daha önemli olacak demesi boşuna değil.
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mamad 10 yıl
Orjinalden alıntı: gun

Dikkat ederseniz artık orta seviye diye belirtilen ekran kartlarında pasif soğutmadan hiç bahsedemez olduk. Halbuki daha çok değil 7600 serisinde veya 2600 serisinde pasif soğutma vardı. Şimdi 4830 veya GTS-250 de bile pasif soğutma imkansızlaştı. Enerji yüküde orta seviye için bile merkezi işlemciyi geçmiş durumda Nvidia ve Ati'nin gelecekte GPU'nun CPU'dan daha önemli olacak demesi boşuna değil.


+1

Katılıyorum. Son dönemde benim de en çok dikkatimi çeken durumlardan biri bu. İşlemci sektöründen çok daha hızlı gelişiyor ekran kartı sektörü. Özellikle son dönemde hem güç tüketimleri hem de boyutları oldukça arttı. Daha birkaç yıl öncesine kadar gpu'lar için tehlikeli sıcaklık 80C diyorduk, şimdi 120C'den bahsediyoruz. Gittikçe cılkı çıkmaya başladı kartların. Kasanın yarısını kaplayan, sistemin geri kalanından çok daha fazla güç tüketen ve soğutulmak için 2-3 slot yer işgal etmesine karşın kasadaki diğer parçaları ısıtan kartlar sardı piyasayı. Bence bunun önüne geçilmeli. Ati bu konuda küçük gpu orta seviye, çift gpu üst seviye polikitası ile güzel işler yapıyor olsa da, bu kötü gelişme süreci devam etmekte şuan. Nvidia ise oralı bile olmuyor. Bence nvidia da sırf performansa dayalı kart üretme politikalarından vazgeçmeli ve kartlarının boyutlarını küçültmeli!
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NikeNeGerek 10 yıl
Şu seviye kartlara 1GB bellek koyuyorlar ya, tilt oluyorum.
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Tolgá 10 yıl
bu soğutucu bana geçen sene kullandığım x300se yi hatırlattı
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max975 10 yıl
bu tür soğutma klasik olmuş
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Cold1 10 yıl
hybrit için iyi bi alternatif
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