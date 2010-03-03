PowerColor, Radeon HD 5770 Eyefinity 5 modelini sergiliyor

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ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan PowerColor, CeBIT 2010 fuarı kapsamında Radeon HD 5770 Eyefinity 5 modelini tanıtıyor. Bilindiği üzere AMD, 11 Mart'ta Radeon HD 5870 Eyefinity Edition modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. 2GB GDDR5 bellekli donatılan yeni model, Eylül ayından bu yana satılmakta olan mevcut ATi Radeon HD 5870 modeline kıyasla 6 adet mini-displayport sayesinde çoklu monitör desteği sunmasıyla ayrılıyor.

AMD'nin resmi yol haritasında Radeon HD 5770 Eyefinity Edition veya benzeri bir model görünüyor olmasa da bu konuda çalışma içerisine giren PowerColor, özel tasarımlı yeni modelini önümüzdeki haftalarda pazara sunmayı planlıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, sahip olduğu 5 adet mini-displayport konnektörü üzerinden çoklu monitör desteği sunuyor ve bu açıdan aynı segmentteki diğer modellerden ayrılmayı başarıyor. 800x paralel işlem birimine ve 128-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartının hızları ise henüz açıklanmadı.

Arctic Cooling tarafındna hazırlanan soğutucusuyla referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline göre daha serin ve sessiz çalışacağı düşünülen PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity 5'in fiyatı ise henüz bilinmiyor.

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