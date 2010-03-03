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PowerColor, Radeon HD 5770 Eyefinity 5 modelini sergiliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,8b
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19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 5770 Eyefinity 5 modelini sergiliyor
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ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından biri olan PowerColor, CeBIT 2010 fuarı kapsamında Radeon HD 5770 Eyefinity 5 modelini tanıtıyor. Bilindiği üzere AMD, 11 Mart'ta Radeon HD 5870 Eyefinity Edition modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. 2GB GDDR5 bellekli donatılan yeni model, Eylül ayından bu yana satılmakta olan mevcut ATi Radeon HD 5870 modeline kıyasla 6 adet mini-displayport sayesinde çoklu monitör desteği sunmasıyla ayrılıyor.

AMD'nin resmi yol haritasında Radeon HD 5770 Eyefinity Edition veya benzeri bir model görünüyor olmasa da bu konuda çalışma içerisine giren PowerColor, özel tasarımlı yeni modelini önümüzdeki haftalarda pazara sunmayı planlıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, sahip olduğu 5 adet mini-displayport konnektörü üzerinden çoklu monitör desteği sunuyor ve bu açıdan aynı segmentteki diğer modellerden ayrılmayı başarıyor. 800x paralel işlem birimine ve 128-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartının hızları ise henüz açıklanmadı.

Arctic Cooling tarafındna hazırlanan soğutucusuyla referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline göre daha serin ve sessiz çalışacağı düşünülen PowerColor Radeon HD 5770 Eyefinity 5'in fiyatı ise henüz bilinmiyor.

PowerColor, Radeon HD 5770 Eyefinity 5 modelini sergiliyor
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DH Misafiri 9 yıl
hd5770 oyun oynatamaz diyenlere kocaman bi oha yuh diyorum yav. daha neler duyacaz acaba. 350 tl kartmı oyun oynatamıcak. 1 sene önce hd 4850 250 tl iken herkezin dibi düşüyordu şimdi 4870den üstün kart rahat bi şekilde oyun oynatamaz oldu. hay maşşalla gözünü sevdigim ülkesi herkez milyoner olmuş
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MrPerFormance 9 yıl
Rahat rahat oyunda oynanır bu kartla.
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Inalough 9 yıl
@aRiSe*
hd5770'in rahat bir şekilde oynatmadığı oyun var mı?
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Batuist 9 yıl

1337

@aRiSe*
hd5770'in rahat bir şekilde oynatmadığı oyun var mı?

Hangi çözünürlükte???
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DH Misafiri 9 yıl
tamamda niye 5 çıkış ??
5 monitör nasıl bi kombinasyonla kullanılabilir ki??
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taskin57 9 yıl
Ekran kartları sadece oyun oynayanlar için üretilmiyor, bazı arkadaşların yorum yaparken bunu da düşünmesi gerekir...
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1mpossible 9 yıl
saçma sapan yorumlar yapmayın 5770 size göre aşagılanacak bi kart ama gts 250 orta segmentte harika bi kart dimi..
Ayrıca ben bu karta 5 tane monitör takıp full hd oyun oynayamam ne işe yarar gibi düşünceyede kapılmayın herkes oyun oynamıyor evrensel düşünün istersen oyunda oynarsın oda ayrı
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TELESCOPE 9 yıl
ve iyiler daima kazanır, sözünün sırası geldi galiba,oyun amaçlı bakmadım ben
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CoreXXX 9 yıl
oyun ve oyun haricinde çoklu monitor için çok iyi alternatif 5870 e çok para vermek istemeyenler için süper kart
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bodyman700 9 yıl
içimden "hazır sistem üreticilerine gün doğdu" demek geliyor çünkü 5770 tahmin edildiği üzerine bu çözünürlüklerde oyun oynatacak bir kart değil maalesef... düşününsenize bi casper bunu alıp 5 taneye kadar monitör bağlayabileceksiniz diyebilir
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Hobar 9 yıl
niye 5 çıkış var?
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Batuist 9 yıl
o kadar monitörü idare etmekde bir iştir.. güzel gelişmeler.. ha sakın oyun için yetmez filan deyip komik duruma düşmeyin.. bu kart oyunda tek Full HD monitörü bile idare edemez sadece iş amaçlı olduğunu unutmayın...
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