Powerstick 8GB: Taşınabilir bellek ve şarj cihazı bir arada

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PowerStick firması, taşınabilir usb bellek ve taşınabilir şarj cihazı işlevi gören PowerStick 8GB'yi satışa sundu. PowerStick firmasının ürettiği USB bellekler kullanıcılara hem depolama birimi hemde taşınabilir şarj cihazı olarak hizmet veriyor. PowerStick 8GB, Apple,Sony Ericsson, LG, Samsung, Nokia, Palm gibi cihazları ve Mini USB, Micro USB girişine sahip olan cihazları şarj edebiliyor. PowerStick 8GB, bilgisayarlardaki USB girişini kullnarak şarj edilebiliyor. Sarj seviyesi cihazın üzerinde göstergeden takip edilebiliyor. Paket içeriğinde verilen adaptörler ile uyumlu cihazları sarj edebilmek için yeterli enerji depolandığı zaman gösterge gerekli uyarı veriyor.

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PowerStick firmasının ürettiği taşınabilr şarj aleti ve USB bellek görevi gören ürünü PowerStick 8GB'nin paket içeriğinde aşağıdaki adaptörler bulunuyor: