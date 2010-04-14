Powerstick 8GB: Taşınabilir bellek ve şarj cihazı bir arada

PowerStick firması, taşınabilir usb bellek ve taşınabilir şarj cihazı işlevi gören PowerStick 8GB'yi satışa sundu. PowerStick firmasının ürettiği USB bellekler kullanıcılara hem depolama birimi hemde taşınabilir şarj cihazı olarak hizmet veriyor. PowerStick 8GB, Apple,Sony Ericsson, LG, Samsung, Nokia, Palm gibi cihazları ve Mini USB, Micro USB girişine sahip olan cihazları şarj edebiliyor. PowerStick 8GB, bilgisayarlardaki USB girişini kullnarak şarj edilebiliyor. Sarj seviyesi cihazın üzerinde göstergeden takip edilebiliyor. Paket içeriğinde verilen adaptörler ile uyumlu cihazları sarj edebilmek için yeterli enerji depolandığı zaman gösterge gerekli uyarı veriyor.
PowerStick firmasının ürettiği taşınabilr şarj aleti ve USB bellek görevi gören ürünü PowerStick 8GB'nin paket içeriğinde aşağıdaki adaptörler bulunuyor:
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1 x Powerstick
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1 x Apple şarj adaptörü
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1 x Sony Ericsson adaptörü
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1 x LG adaptörü
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1 x Samsung adaptörü
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1 x Micro USB
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1 x Mini USB
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2 x Nokia adaptörü
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1 x Palm Treo adaptörü
PowerStick firmasının ürettiği PowerStick 8GB'nin 99$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtildi
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