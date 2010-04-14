Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Powerstick 8GB: Taşınabilir bellek ve şarj cihazı bir arada

PowerStick firması, taşınabilir usb bellek ve taşınabilir şarj cihazı işlevi gören PowerStick 8GB'yi satışa sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,1b
1
2
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Powerstick 8GB: Taşınabilir bellek ve şarj cihazı bir arada
Tam Boyutta Gör

PowerStick firması, taşınabilir usb bellek ve taşınabilir şarj cihazı işlevi gören PowerStick 8GB'yi satışa sundu. PowerStick firmasının ürettiği USB bellekler kullanıcılara hem depolama birimi hemde taşınabilir şarj cihazı olarak hizmet veriyor. PowerStick 8GB, Apple,Sony Ericsson, LG, Samsung, Nokia, Palm gibi cihazları ve Mini USB, Micro USB girişine sahip olan cihazları şarj edebiliyor. PowerStick 8GB, bilgisayarlardaki USB girişini kullnarak şarj edilebiliyor. Sarj seviyesi cihazın üzerinde göstergeden takip edilebiliyor. Paket içeriğinde verilen adaptörler ile uyumlu cihazları sarj edebilmek için yeterli enerji depolandığı zaman gösterge gerekli uyarı veriyor.

Powerstick 8GB: Taşınabilir bellek ve şarj cihazı bir arada
Tam Boyutta Gör

Powerstick 8GB: Taşınabilir bellek ve şarj cihazı bir arada
Tam Boyutta Gör

Powerstick 8GB: Taşınabilir bellek ve şarj cihazı bir arada
Tam Boyutta Gör

PowerStick firmasının ürettiği taşınabilr şarj aleti ve USB bellek görevi gören ürünü PowerStick 8GB'nin paket içeriğinde aşağıdaki adaptörler bulunuyor:

  • 1 x Powerstick
  • 1 x Apple şarj adaptörü
  • 1 x Sony Ericsson adaptörü
  • 1 x LG adaptörü
  • 1 x Samsung adaptörü
  • 1 x Micro USB
  • 1 x Mini USB
  • 2 x Nokia adaptörü
  • 1 x Palm Treo adaptörü

 

PowerStick firmasının ürettiği PowerStick 8GB'nin 99$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtildi


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben böyle bişey arıyorum ama bulamadım fiyatı pahalıda olsa alacağım .. nerde bulabilirim ve fiyatı ne kadar ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingss 9 yıl
Ilginc bir fikir ama fiyati biraz pahali ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim