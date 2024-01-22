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    Anlık Bildirim

    Samsung'un 20.000 mAh kapasiteli yeni powerbanki ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 20.000 mAh'lik yeni powerbankine ait görseller sızdırıldı. Şirketin yeni taşınabilir şarj cihazı, öncekinden iki kat fazla kapasite ve daha hızlı şarj sunacak.
    Samsung'un 20.000 mAh kapasiteli yeni powerbanki ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung yeni bir powerbank (taşınabilir şarj cihazı) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mobil sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Roland Quandt, cihazın ilk görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görseller ayrıca aksesuarın bazı özelliklerine de ışık tutuyor.

    Sızdırılan görüntülere bakılırsa Güney Koreli şirketin yeni powerbanki, 2022'nin sonunda piyasaya sürülen modelle aynı bej renge ve tasarıma sahip. Ancak artık daha kalın bir formda ve üzerinde iki yerine üç adet USB-C şarj bağlantı noktası var.

    Samsung'un 20.000 mAh kapasiteli yeni powerbanki ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir şarj cihazının görsellerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise ürünün gövdesine 20.000 mAh kapasiteyi temsil eden "20" sayısının kazınmış olması. Bir önceki model 10.000 mAh kapasite sunuyordu. Bu açıdan bakıldığında iki kat artış söz konusu.

    45W hızlı şarj desteği

    Samsung'un pil kapasitesini iki kat artırmanın yanı sıra yeni taşınabilir şarj cihazında daha hızlı şarj teknolojisi sunacağı belirtiliyor. Şirketin iki yıl önce piyasaya sürdüğü EB-P3400 numaralı model 25W hızlı şarjı destekliyordu.

    Samsung'un 20.000 mAh kapasiteli yeni powerbanki ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    EB-P4520XU model numarası ile detaylanan yeni powerbankin ise Samsung'un geçtiğimiz hafta tanıttığı amiral gemisi telefonları Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra'nın maksimum şarj hızına karşılık gelen 45W hızlı şarj sunacağı söyleniyor. Aksesuarın çıkış tarihi ve fiyatı belli değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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