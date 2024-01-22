Samsung'un 20.000 mAh kapasiteli yeni powerbanki ortaya çıktı

Sızdırılan görüntülere bakılırsa Güney Koreli şirketin yeni powerbanki, 2022'nin sonunda piyasaya sürülen modelle aynı bej renge ve tasarıma sahip. Ancak artık daha kalın bir formda ve üzerinde iki yerine üç adet USB-C şarj bağlantı noktası var.
45W hızlı şarj desteği
Samsung'un pil kapasitesini iki kat artırmanın yanı sıra yeni taşınabilir şarj cihazında daha hızlı şarj teknolojisi sunacağı belirtiliyor. Şirketin iki yıl önce piyasaya sürdüğü EB-P3400 numaralı model 25W hızlı şarjı destekliyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.