Samsung'un 20.000 mAh kapasiteli yeni powerbanki ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung yeni bir powerbank (taşınabilir şarj cihazı) piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Mobil sektörün güvenilir kaynaklarından biri olan Roland Quandt, cihazın ilk görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görseller ayrıca aksesuarın bazı özelliklerine de ışık tutuyor.

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Sızdırılan görüntülere bakılırsa Güney Koreli şirketin yeni powerbanki, 2022'nin sonunda piyasaya sürülen modelle aynı bej renge ve tasarıma sahip. Ancak artık daha kalın bir formda ve üzerinde iki yerine üç adet USB-C şarj bağlantı noktası var.

Tam Boyutta Gör Taşınabilir şarj cihazının görsellerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise ürünün gövdesine 20.000 mAh kapasiteyi temsil eden "20" sayısının kazınmış olması. Bir önceki model 10.000 mAh kapasite sunuyordu. Bu açıdan bakıldığında iki kat artış söz konusu.

45W hızlı şarj desteği

Samsung'un pil kapasitesini iki kat artırmanın yanı sıra yeni taşınabilir şarj cihazında daha hızlı şarj teknolojisi sunacağı belirtiliyor. Şirketin iki yıl önce piyasaya sürdüğü EB-P3400 numaralı model 25W hızlı şarjı destekliyordu.

Tam Boyutta Gör EB-P4520XU model numarası ile detaylanan yeni powerbankin ise Samsung'un geçtiğimiz hafta tanıttığı amiral gemisi telefonları Galaxy S24 Plus ve S24 Ultra'nın maksimum şarj hızına karşılık gelen 45W hızlı şarj sunacağı söyleniyor. Aksesuarın çıkış tarihi ve fiyatı belli değil.

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