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QNAP 8 sürücülü NAS modeli TS-809'ı 2.8GHz'de çalışan Core 2 Duo işlemciyle güncelledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,4b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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QNAP 8 sürücülü NAS modeli TS-809'ı 2.8GHz'de çalışan Core 2 Duo işlemciyle güncelledi
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Yüksek performans odaklı ağ depolama çözümleri (NAS) hazırlayan QNAP, küçük ölçekli işletmeler için hazırladığı 8 sürücülü ağ sunucusu TS-809 Pro Turbo 8-bay için güncellemeye gidiyor. Firmadan gelen bilgilere göre ağ depolama sisteminde işlemci olarak Intel'in 2.8GHz'de çalışan Core 2 Duo serisi çift çekirdekli işlemcisi kullanılarak performans noktasında ciddi bir kazanım sağlanacak.

Mevcut modelde 2.4GHz'de çalışan Core 2 Duo işlemcisine yer veren QNAP, yeni işlemciyle birlikte bilgisayarlar arası içerik paylaşımına olanak tanıyan ağ depolama sunucusunun segmentindeki güçlü pozisyonunu pekiştireceğini belirtiyor. 2.8GHz'de çalışan işlemciyle birlikte 2GB bellek, 128MB DOM kapasitesine sahip olan sunucu 3.5-inç boyutunda 8 adet sabit disk ile kullanılabiliyor.

Diğer özellikleri arasında AES 256-bit seviye tabanlı şifreleme, 5 adet USB portu ve çift Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen sunucunun detayları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.


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