QNAP'tan çift sürücülü yeni ağ depolama sistemi; TS-219P

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Son dönemin popüler donanımlar arasında yer alan Ağ Depolama Sistemlerinde (NAS) pazarın iddialı oyuncuları arasında yer alan QNAP yeni model duyurularına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk 4 sürücülü ve Intel Atom işlemcili NAS çözümünü duyuran firma yaptığı açıklama ile çift sürücülü yeni bir ağ depolama sistemini daha tanıttı. Bilgisayarlar arası içerik alış-verişini ciddi ölçüde kolaylaştırdığı için özellikle kurumsal kullanımda ciddi bir potansiyele sahip olan NAS dünyasına QNAP tarafından sunulan yeni model TS-219P kod adını taşıyıyor. Firmanın Turbo-NAS serisi altında hazırlanan ağ depolama sisteminin daha çok ev içi kullanımı ve SOHO kullanıcıları hedeflediği belirtiliyor.

Sabit disk olarak 2.5-inç ve 3.5-inç SATA çözümlerle kullanılabildiği belirtilen yeni modelin çift disk üzerinden 2TB'a kadar depolama alanı sunabiliyor. 1.2GHz'de çalışan Marvell işlemcisinden güç alan ve 512MB bellek ile donatılan ağ depolama sistemine Windows, MAC ve UNIX sistemlerden erişilebiliyor. AJAX tabanlı özel bir kullanıcı ara birimine sahip olan ayrıca 3.0 versiyonlu Turbo NAS firmware ile donatılan sistemin iSCSI servis desteği sunduğu da belirtilmekte. Üzerinde Gigabit Ethernet Portu bulunan ayrıca iki adet eSATA ve üç adet te USB 2.0 portu ile donatılan TS-219P kod adlı yeni ağ depolama sisteminin fiyatı ve kullanıma sunulacağı tarih hakkında ise henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.