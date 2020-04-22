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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Blade Stealth 13 en hızlı 13.3 ekranla satışa sunuldu

    Geçtiğimiz yılın 60 Hz ekranlı modelinin ardından Razer ekranı bir adım ileriye taşıyarak yeni Blade Stealth 13’ü geliştirdi.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Razer Blade Stealth 13 en hızlı 13.3 ekranla satışa sunuldu
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    İncelik ve performansa vurgu yapılan Razer’in Blade Stealth 13 donanımsal açıdan önemli güncelleştirmelerle yenilendi. Model hızlı ekranıyla dikkat çekiyor.

    Razer Blade Stealth taşıdığı 120 Hz ekranıyla Ultrabook segmentinde bir ilk niteliğine sahip. 1080p ekran Razer’e göre sRGB skalasının tamamını kapsıyor. Ayrıca firma içerik üreticileri için 4K çözünürlüklü dokunmatik ekranlı seçenek de sunmuş.

    GTX 1650 Max-Q

    Ultrabook’ta 25 watt TDP’ye sahip, 8 MB önbellekle desteklenmiş 4/8 izlekli Core i7-1065G7’ye yer veren Razer GPU kanadında ise GTX1650 Max-Q’yu tercih etmiş. 4 GB GDDR6 bellekli ekran kartı normalde ultrabook segmentinde görmeye alışık olmadığımız bir model.

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    Ram tarafında 3733 MHz’de çalışan 16 GB kapasiteli  LPDDR4X bellekleri ise anakarta lehimli şekilde geliyor. Depolama kısmında ise 512 GB kapasiteli NVMe sürücüsüne yer verilmiş.

    Razer Blade Stealth 13 en hızlı 13.3 ekranla satışa sunuldu
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    Bağlantı imkanları

    Bağlanabilirlik başlığında ise 1 Thunderbolt 3, 1 USB-C 3.1 Gen 2 ve 2 Type-A USB 3.1 Gen 1 portuna yer verilen dizüstüde kablosuz bağlantı imkanları ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1’den oluşuyor. İnce ultrabook’un 53.1 Wh'luk bataryası ise 100 watt sağlayabilen USB Type-C arayüzlü adaptörü aracılığıyla şarj olacak.

    Razer Blade Stealth 13 en hızlı 13.3 ekranla satışa sunuldu
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    Üstelik Razer tüm bu donanımı 15.3 mm inceliğine ve 1.41 kg ağırlığına sığdırmayı başarmış.  tabi incelik ve performansın bir araya gelmesinin bedeli olarak dizüstü 1 999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuş.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in entegre Xe GPU’su AMD’nin iGPU’sunu yakalayabilir"

    Eğer kalınlık önemli bir kıstas değilse ASUS ROG Zephyrus G14 1499 dolarlık etiketiyle Red Dead Redemption II’de yüksek ayarlarda akıcı bir deneyim vadediyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/razer-launches-blade-stealth-13-gaming-ultrabook-with-13-3-120-hz-display.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Temjin O.) 3 sa.
    ryzen notebooklar ne zaman çıkacak? Intel domine etmiş piyasayı.
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    TechnoQuantum 3 sa. yeni yorumcu
    buna kıyasla G14 tercih edilebilir.
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