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    Intel’in entegre Xe GPU’su AMD’nin iGPU’sunu yakalayabilir

    Mavi ekip bir süredir kendi GPU mimarisi üzerinde çalışıyor. Sızan test sonucu ümit vadediyor.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD yıllardır iGPU alanında liderliği açık ara farkla elinde tutuyor. Son test sonucu Intel’in yoğun mesai ayırdığı Xe GPU’sunun bir hayli iddialı geldiğine işaret ediyor.

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    Xe GPU'su skoruyla şaşırtıyor

    3DMark’ta ortaya çıkan 2/4 Tiger Lake işlemcisi Gen12 GPU’sunu barındırıyor. Grafik alanında 2467 puan alan yonga fizik alanında ise 6488 puana ulaşmış. Grafik skoru itibariyle model AMD’nin 8 CU içeren Vega iGPU’suyla kıyaslanabilir düzeyde.

    Renoir APU’larındaki GPU her ne kadar Picasso yongalarındaki CU’larla karşılaştırılınca 11 CU’ya denk performans sergilese ve Navi’den aldığı modern medya ve görüntüleme motorlarını taşısa da özünde 3 yıllık  Vega mimarisini kullanıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Zen 4 ve RDNA 3’te optimize edilmiş bir 5 nm tekniğini kullanabilir"

    Dolayısıyla Intel’in 2021 yılında ilk işlemcilerle birlikte kullanıma sunacağı Xe GPU’larına karşı eğer AMD önemli bir hamlede bulunursa mavi ekip yine geriye düşebilir. Kesin sonuçları zaman gösterecek.



    https://www.techpowerup.com/265886/intel-gen12-xe-igpu-could-match-amds-vega-based-igpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    TIGERSHARK 26 dk.
    Şu işlemcilerin içine adam gibi gpu entegre edip bizi zırt pırt bozulan ekran kartlarından kurtaracak firmaya tüm kalbimle hayır duası eder bir fatiha okurum.
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    Jon_Kar 2 sa.
    Gökten kemik yağarsa Intel belki Amdyi yakalar
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    hakankaplan 2 sa. yeni yorumcu
    biz AMDden şaşmayız
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    interwap (Volkan ) 2 sa.
    İntel başlangıçta AMD yi yakalarsa bu konuda Inyel avsntaj yakalayabilir. Intelin bir çok işlemcisinde entegre gpu var. Amd de sayılı.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa.
    Biz güzel AMD laptoplar bekliyoruz. Inteli amerikalılar alsın.
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 27 dk. classf2re
    amd de menşei olarak amerikan firmasıdır :=)
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