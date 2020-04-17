Intel’in entegre Xe GPU’su AMD’nin iGPU’sunu yakalayabilir

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AMD yıllardır iGPU alanında liderliği açık ara farkla elinde tutuyor. Son test sonucu Intel’in yoğun mesai ayırdığı Xe GPU’sunun bir hayli iddialı geldiğine işaret ediyor.

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Xe GPU'su skoruyla şaşırtıyor

3DMark’ta ortaya çıkan 2/4 Tiger Lake işlemcisi Gen12 GPU’sunu barındırıyor. Grafik alanında 2467 puan alan yonga fizik alanında ise 6488 puana ulaşmış. Grafik skoru itibariyle model AMD’nin 8 CU içeren Vega iGPU’suyla kıyaslanabilir düzeyde.

Renoir APU’larındaki GPU her ne kadar Picasso yongalarındaki CU’larla karşılaştırılınca 11 CU’ya denk performans sergilese ve Navi’den aldığı modern medya ve görüntüleme motorlarını taşısa da özünde 3 yıllık Vega mimarisini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Zen 4 ve RDNA 3’te optimize edilmiş bir 5 nm tekniğini kullanabilir"

Dolayısıyla Intel’in 2021 yılında ilk işlemcilerle birlikte kullanıma sunacağı Xe GPU’larına karşı eğer AMD önemli bir hamlede bulunursa mavi ekip yine geriye düşebilir. Kesin sonuçları zaman gösterecek.

https://www.techpowerup.com/265886/intel-gen12-xe-igpu-could-match-amds-vega-based-igpus

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