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Razer'dan yeni oyuncu faresi: Abyssus Mirror Special Edition

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,5b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı oyuncu fareleriyle ünlenen Razer, ilk defa Kasım ayında duyurduğu Abyssus isimli yeni oyuncu faresinin Mirror Special Edition isimli özel versiyonu için ön-sipariş almaya başladı. İki elle de kullanılabilecek şekilde dizayn edilen fare, Siyah Krom kaplamasıyla göz alıcı bir tasarım sergiliyor. 115 x 63 x 40 mm boyutlarında olan ve 3500 dpi çözünürlük hassasiyetine sahip 3.5G infrared sensörle donatılan fare, üç adet yüksek hassasiyetli programlanabilir buton ile geliyor, sahip olduğu kaydırma butonu 24 farklı tıklama pozisyonuna olanak tanıyor.

1ms tepki süresi ve ultra kaygan teflon ayaklarla desteklenen Abyssus Mirror SE, 2.1 metre uzunluğunda kabloya sahip. Razer'ın resmi internet sitesinde 49.99$ seviyesinden satışa çıkan Abyssus Mirror SE'nin dağıtımına ise 14 Mayıs'ta başlanacağı açıklandı.


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Batuist 9 yıl
bu tasarımın neresi güzel yaa.... ergonomi diye birşey yok çünkü adamlar iki ellede kullanımı kolaylaştırmak için ergonomiyi sıfırlamışlar... tasarım nasıl olur anlamak için logitece bakın bence.. odun gibi fare... 5 liralık farelerle aynı yapı şekil itibari ile.. laf olsun diye yorumlar işte...
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Master_Evil 9 yıl
tipsiz
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FranticTr 9 yıl
Ya beyler benim mi elim kötü bilmiyorum neredeyse bütün razer ları elime aldım.
logitech mouse larını da aynı şekilde.
X7 den rahat oturanı hala bulamadım böle olan biri varmı acaba ?
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Timecatz 9 yıl
Tasarımı çok alacalı birşeye benziyor,ama deneyip görmek lazım tabiki.FranticTr bende x7 kullanıyorum,Razer almadım elime hiç,ama x7 de götürüyor valla beni,işimi görüyor yani.
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mistifa 9 yıl
Razer mouselarından "deathadder" isimli mouse'u tek gecerim. Gelmis gecmis en iyi mouse odur.
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Melih Vayvalak 9 yıl
Tasarım müthiş!
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Inalough 9 yıl
Razer mouselar gerçekten çok kaliteli.
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çıkış tarihi, oyuncu faresi ve
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