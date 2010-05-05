Razer'dan yeni oyuncu faresi: Abyssus Mirror Special Edition

Yüksek performanslı oyuncu fareleriyle ünlenen Razer, ilk defa Kasım ayında duyurduğu Abyssus isimli yeni oyuncu faresinin Mirror Special Edition isimli özel versiyonu için ön-sipariş almaya başladı. İki elle de kullanılabilecek şekilde dizayn edilen fare, Siyah Krom kaplamasıyla göz alıcı bir tasarım sergiliyor. 115 x 63 x 40 mm boyutlarında olan ve 3500 dpi çözünürlük hassasiyetine sahip 3.5G infrared sensörle donatılan fare, üç adet yüksek hassasiyetli programlanabilir buton ile geliyor, sahip olduğu kaydırma butonu 24 farklı tıklama pozisyonuna olanak tanıyor.

1ms tepki süresi ve ultra kaygan teflon ayaklarla desteklenen Abyssus Mirror SE, 2.1 metre uzunluğunda kabloya sahip. Razer'ın resmi internet sitesinde 49.99$ seviyesinden satışa çıkan Abyssus Mirror SE'nin dağıtımına ise 14 Mayıs'ta başlanacağı açıklandı.