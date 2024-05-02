Tam Boyutta Gör 2024 yılının başlarında duyurulan, aktif kullanıcılar ve sporcular için tasarlanmış bir akıllı yüzük olan Amazfit Helio Ring, 15 Mayıs'ta satışa sunulacak.

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ABD'de cihazın fiyatının 300 dolar olacağı açıklandı. Buna ek olarak, Amazfit Cheetah Pro veya Amazfit T-Rex Ultra akıllı saat ile birlikte satın alındığında alıcılara indirimli olarak sunulacak ve bu durumda yüzük 150 dolara mal olacak.

ABD dışında da satışa çıkacak

Amazfit Helio Ring, ABD'de piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra ABD dışındaki pazarlarda da satışa sunulacak. Şirketin ilk akıllı yüzüğünün fitness takibi, adımsayar, bildirim alma, uyku ve kalp atış hızı izleme gibi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Samsung'un ise Galaxy Ring akıllı yüzüğünü bu yılın Temmuz ayında Fransa'da yapılacak bir sunumda resmi olarak tanıtması ve cihazın fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini açıklaması bekleniyor.

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Amazfit'in akıllı yüzüğünün çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı