RivaTuner 2.24b kullanıma sunuldu

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Donanım severler tarafından sıklıkla kullanılan uygulamalardan birisi olan ve ücretsiz olarak dağıtılan RivaTuner uygulamasının 2.24b sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı. Ekran kartları hakkında detaylı bilgi verebilen ve ayrıca pek çok parametrenin kullanıcılar tarafından değiştirilebilmesine olanak tanıyan uygulamanın yeni versiyonda özellikle sürücü güncellemelerine yoğunlaşılmıştı.

İşte RivaTuner 2.24b ile gelen yenilikler;



- ForceWare 190.xx sürücü ailesine destek.

- ForceWare 190.15, 190.38 ve 190.56 sürücülerinin veri tabanına eklenmesi

- Windows 7 / Vista destekli birleştirilmiş ForceWare sürücü versiyonlarına (8.15.xx.xxxx) destek.

RivaTuner 2.24b'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

