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    RX 6800 XT’nin 2K Ray Tracing performansı sızdı

    Kırmızı ekibin ışın izleme destekli ilk modelleri olacak RX 6000 serisinin performansı merak ediliyor. Paylaşılan slayta göre kartlar bekleyenleri mutlu edecek.
    3 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 6800 XT’nin 2K Ray Tracing performansı sızdı
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    Nvidia’nın oyun görsellerine yeni bir soluk getiren teknolojisine AMD cephesinden gelen cevap merak ediliyor. Paylaşılan slayt heyecan verici rakamlarla dolu.

    RX 6800 XT 2K'da akıcı deneyim sunacak

    AMD’nin ışın izlemeye donanımsal destek sunacak RX 6000 ailesinin tanıtımda paylaşılan performans verileri oldukça etkileyiciydi. Bununla birlikte modellerin Ray Tracing performansı da bir o kadar önemli. Sızan slayta göre RX 6800 XT, 2K çözünürlükte Ultra ayarlarda ışın izleme açık bir şekilde 60 FPS’in çok üzerinde seyrediyor.

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    72 ışın hızlandırıcıya sahip RX 6800 XT AMD’nin iddiasına göre yazılım hızlandırıcıya kıyasla 10 kat performans artışı sunacak. Diğer taraftan AMD RX 6800 XT’yi Radeon VII ile donanım hızlandırma alanında kıyaslamayı ihmal etmemiş.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı"

    The JUnk Shop ekranında %49 önde olan RDNA2 mimarili çözüm Barcelona Pavilion’da %60 ve Car Demo’da %68’lık fark atmayı başarmış. İçerik üretim alanında Blender, Houdini ve Aotudesk Maya’da yeni çözümlerin ışın izleme yeteneklerinden faydalanılabileceğini ekleyelim. Blender Cycles içinse destek yolda.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-xt-1440p-dxr-ray-tracing-performance-leaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

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    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Winter Is Coming (Burak ...) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iyi de dlss yok



    Dlss olmadan rtx performans kaybıdır



    Dlssli 3060ti buna fark atar
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Timeguard 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3070 ile 3080 arası ışın izleme performansı varmış deniyor 6800xt nin oc yapılmış hali hariç. Tabi hepsinde dlss vb. yöntemler kapalıyken. Amd yöntemi daha hazır değil directML super resolution o gelince daha iyi olacaktır.
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dlss olsa aynı FPS'ler 4K da olur işte
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    Winter Is Coming (Burak ...) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iyi de dlss yok



    Dlss olmadan rtx performans kaybıdır



    Dlssli 3060ti buna fark atar
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    fotifoti (foti ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Winter Is Coming
    Benchleri görmeden paçaları sıvama :)
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