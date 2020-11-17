RX 6800 XT’nin 2K Ray Tracing performansı sızdı

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Nvidia’nın oyun görsellerine yeni bir soluk getiren teknolojisine AMD cephesinden gelen cevap merak ediliyor. Paylaşılan slayt heyecan verici rakamlarla dolu.

RX 6800 XT 2K'da akıcı deneyim sunacak

AMD’nin ışın izlemeye donanımsal destek sunacak RX 6000 ailesinin tanıtımda paylaşılan performans verileri oldukça etkileyiciydi. Bununla birlikte modellerin Ray Tracing performansı da bir o kadar önemli. Sızan slayta göre RX 6800 XT, 2K çözünürlükte Ultra ayarlarda ışın izleme açık bir şekilde 60 FPS’in çok üzerinde seyrediyor.

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72 ışın hızlandırıcıya sahip RX 6800 XT AMD’nin iddiasına göre yazılım hızlandırıcıya kıyasla 10 kat performans artışı sunacak. Diğer taraftan AMD RX 6800 XT’yi Radeon VII ile donanım hızlandırma alanında kıyaslamayı ihmal etmemiş.

Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı"

The JUnk Shop ekranında %49 önde olan RDNA2 mimarili çözüm Barcelona Pavilion’da %60 ve Car Demo’da %68’lık fark atmayı başarmış. İçerik üretim alanında Blender, Houdini ve Aotudesk Maya’da yeni çözümlerin ışın izleme yeteneklerinden faydalanılabileceğini ekleyelim. Blender Cycles içinse destek yolda.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-xt-1440p-dxr-ray-tracing-performance-leaks

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