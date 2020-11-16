RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı

AMD’nin RDNA2 mimarili kartları tanıtımda verilen rakamlarla donanım dünyasının heyecanın tavan yapmasına neden oldu. Şimdi gözler ilk incelemelerde.
RX 6800 XT
Paylaşılan kutu açılım içeriği referans tasarım RX 6800 serisini detaylı bir şekilde gözler önüne serdi. 72 CU/4608 shader içeren Navi 21 GPU’sundan güç alan RX 6800 XT’ye bellek tarafında 16 GB kapasiteli 16 Gbps bellekler eşlik ediyor.İlginizi Çekebilir RX 6800 XT ve RTX 3070 yan yana görüntülendi
GPU’nun 2015/2250 MHz aralığında görev yapacağı model 18.6 TFLOPS’luk hesaplama kapasitesi sunarken 300 watt TDP bütçesi dahilinde çalışacak. 649 dolarlık etikete sahip stok kart 3 fanlı aktif soğutmaya sahip cüsseli bir alüminyum blokla serinletilecek.
RX 6800
RX 6800’de ise Navi 21’in 60 CU’ya düşürülmüş haline yer verilecek. VRAM ünitesinde ağabeyinde olduğu gibi 16 GB 16 Gbps belleklere yer verilen kart 1815/2105 MHz aralığında çalışırken 13.9 TFLOPS’luk hesaplama performansu sunuyor.
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Gidilen kırpmalar neticesinde 250 watt ısıl tasarım gücüne düşülen 579 dolarlık model ağabeyinden daha ince bir soğutucu blokla serinletilecek.
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dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer
Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen