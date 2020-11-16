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58 dk.

Microsoft, Bethesda oyunlarının Xbox'ta "ilk, daha iyi ya da en iyisi" olmasını istiyor

1 sa.

İnteraktif bilim kurgu gerilim oyunu The Complex, Aralık'ta iOS ve Android için çıkacak

2 sa.

Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere

3 sa.

Norveç'teki bir çiftlikte yapılan kazı çalışmasında Demir Çağı'ndan kalma kraliyet mezarı bulundu

3 sa.

2021 Toyota Proace Verso Electric tanıtıldı

4 sa.

Capcom'un hacklenmesinin ardından Resident Evil Village dahil birçok oyunun çıkış tarihi sızdırıldı

5 sa.

GÖRÜNTÜLENEN RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı

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Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir

6 sa.

BIOSTAR P500 taşınabilir SSD sürücüsü tanıtıldı

6 sa.

Xbox Series sahiplerinin %70'i Game Pass abonesi

7 sa.

2021 Nissan Micra'ya N-Design ve N-Sport donanım seviyeleri eklendi

7 sa.

Call of Duty: Black Ops Cold War satışları ilk günden rekor kırdı

8 sa.

Monster'da Bu Hafta - Resident Evil 3 Remake

8 sa.

Koronavirüs aşısı için Moderna da güzel haber verdi! Şirkete göre aşı, %94.5 oranında başarılı

9 sa.

Hızlı tempoya sahip aksiyon oyunu Shinobi Run Endless, yakında iOS için ücretsiz olarak yayınlanacak

9 sa.

iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu [DH Özel Haber]

9 sa.

Yeni nesil perovskit teknolojisi, iç ortam aydınlatmasıyla verimli enerji üretimine göz kırpıyor

9 sa.

TSMC siparişlere yetişmek için 2.3 milyar dolarlık teçhizat satın alıyor

10 sa.

Tizen işletim sistemli Samsung monitörler satışa çıkıyor

10 sa.

macOS Big Sur bazı cihazlarda çökmelere neden oluyor

11 sa.

VivaVideo uygulaması tehlike saçıyor

11 sa.

Rick and Morty'nin 7. sezonu için çalışmalar çoktan başlamış

12 sa.

Amazon’da telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

12 sa.

Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

13 sa.

Mi Band ve Amazfit marka akıllı saatlerin üreticisi Huami, Türkiye'de!

13 sa.

Xbox Series'in ne kadar sattığı açıklanmayacak

14 sa.

Kendisi küçük, etkisi ve faydası büyük: EBK-M44 envantere girmeye hazır

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