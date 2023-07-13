Etkili sunum hazırlama için en iyi slayt programları (2023)

En iyi slayt programı, sunum hazırlamayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolay hale getirir. Sunum programının kullanımının kolay ve basit olması kadar sunumların daha ilgi çekici, canlı olabilmesi, nihayetinde de hedef kitleyi bilgilendirme amacına hizmet edebilmesi için medya desteği sunabilmesi de önemlidir. Peki, slayt yapmak için hangi program kullanılır? 2023 için en iyi slayt yapma programı hangisi? diyenler için ücretsiz sunum yapma programları listesi burada.
En iyi ücretsiz slayt programları 👍🏻
Canva - en iyi ücretsiz slayt programı
Microsoft PowerPoint - online slayt yapma programı
Google Slides - programsız slayt yapma
Prezi - online slayt hazırlama
Powtoon - video slayt programı
Genially - online sunum hazırlama
Pitch - birlikte ortak sunum hazırlama
Zoho Show - kolay sunum programı
Gamma - ücretsiz sunum programı
LibreOffice (Impress) - PowerPoint alternatifi
1️⃣ Canva (Web, Windows, Mac, Android, iOS)
Sunum düzenleme ekranında sunumunuzu canlandırmak için kullanabileceğiniz çok sayıda hazır animasyonun yanı sıra ses ve videolardan oluşan kitaplık mevcut. Hazırladığınız sunuma iş arkadaşlarınızı ekleyip birlikte çalışma, sunumunuzu doğrudan sosyal medyada ve hatta QR kod ile paylaşma şansına sahipsiniz. Canva Live özelliğiyle sunum sırasında katılımcılarla etkileşime girmeniz de mümkün.
2️⃣ Microsoft PowerPoint (Windows, Mac, iOS, Android Web)
3️⃣ Google Slides (Web, Android, iOS)
4️⃣ Prezi (Web, Windows, Mac, Android, iOS)
Yapısal esneklik sayesinde, tamamen düzenlenebilir şablonlar da dahil olmak üzere en iyi sunum programından beklediğiniz tüm özelleştirme özellikleri mevcut. Prezi, iki uygulamayla birlikte geliyor: Prezi Design ve Prezi Video. Prezi Video, uzaktan sunumları yeni bir düzeye taşıyor. Web kamera akışınızın hemen üzerinde sunum öğelerinin görüntülendiği bir video kaydedebiliyorsunuz. Kaydedip paylaşabilir veya Zoom, Microsoft Teams, Google Meet üzerinden canlı sunum yapabiliyorsunuz.
5️⃣ Powtoon (Web, Android, iOS)
6️⃣ Genially (Web)
7️⃣ Pitch (Web, Windows, Mac, iOS, Android)
Sağdaki kenar çubuğu tamamen proje yönetimi ve birlikte çalışmayla ilişkili. Slayt şablonunuzu güncelleyebilir, tüm sunumu veya slaytları tek tek iş arkadaşlarınıza atayabilir, yorum yazabilir ya da sadece emoji bırakabilir veya notlar ekleyebilirsiniz. Gelecekteki sunumları daha da kolay ve hızlı hale getirmek için özel şablonlarınızı kaydedebilirsiniz. Canlı yayın özelliğiyle görüntülü arama başlatarak sunumu iş arkadaşınızla gerçek zamanlı düzenleyebilirsiniz.
8️⃣ Zoho Show (Web, iOS, Android, Chrome)
9️⃣ Gamma (Web)
🔟 LibreOffice Impress (Windows, Mac)
İster fotoğrafları dikkat çekici videolara dönüştürmek istiyor olun, ister kendi çalışmalarınızı ve fikirlerinizi etkileyici bir şekilde sunmak istiyor olun, bir slayt programına ihtiyacınız var. Peki, slayt gösteri hangi programla yapılır? Etkili sunumlar hazırlamak için kullanabileceğiniz en iyi ve ücretsiz slayt programları burada listeledik.
En İyi Slayt Programları İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8614
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)