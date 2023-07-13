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    Etkili sunum hazırlama için en iyi slayt programları (2023)

    Sunum hazırlama için PowerPoint gibi etkili slayt yapma programı arayanlar buraya! İşte 2023'te kullanılabilecek en iyi ücretsiz slayt programları:              
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    En iyi slayt programı, sunum hazırlamayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolay hale getirir. Sunum programının kullanımının kolay ve basit olması kadar sunumların daha ilgi çekici, canlı olabilmesi, nihayetinde de hedef kitleyi bilgilendirme amacına hizmet edebilmesi için medya desteği sunabilmesi de önemlidir. Peki, slayt yapmak için hangi program kullanılır? 2023 için en iyi slayt yapma programı hangisi? diyenler için ücretsiz sunum yapma programları listesi burada.

    En iyi ücretsiz slayt programları 👍🏻

    • Canva - en iyi ücretsiz slayt programı
    • Microsoft PowerPoint - online slayt yapma programı
    • Google Slides - programsız slayt yapma
    • Prezi - online slayt hazırlama
    • Powtoon - video slayt programı
    • Genially - online sunum hazırlama
    • Pitch - birlikte ortak sunum hazırlama
    • Zoho Show - kolay sunum programı
    • Gamma - ücretsiz sunum programı
    • LibreOffice (Impress) - PowerPoint alternatifi

    1️⃣ Canva (Web, Windows, Mac, Android, iOS)

    ücretsiz slayt programı Canva Tam Boyutta Gör
    Canva, en iyi ücretsiz slayt yapma programıdır. Eğitim veya iş amaçlı kullanım için özel olarak tasarlanmış olanlar dahil aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda güzel ve ücretsiz şablon mevcut.

    Sunum düzenleme ekranında sunumunuzu canlandırmak için kullanabileceğiniz çok sayıda hazır animasyonun yanı sıra ses ve videolardan oluşan kitaplık mevcut. Hazırladığınız sunuma iş arkadaşlarınızı ekleyip birlikte çalışma, sunumunuzu doğrudan sosyal medyada ve hatta QR kod ile paylaşma şansına sahipsiniz. Canva Live özelliğiyle sunum sırasında katılımcılarla etkileşime girmeniz de mümkün.

    2️⃣ Microsoft PowerPoint (Windows, Mac, iOS, Android Web)

    online slayt yapma PowerPoint Tam Boyutta Gör
    Microsoft PowerPoint, en iyi sunum hazırlama programıdır. PowerPoint, masaüstü ve mobil tüm platformlarda kullanılabilir olması ve hemen aynı arayüzü sunmasıyla sunu hazırlayanların favorisi. PowerPoint, bir sunum programından beklediğiniz her şeyi yapıyor. Slaytlara yazı ve video eklemek oldukça basit. Slaytlarınızı biraz renklendirmenize yardımcı olan, kullanımı kolay harika şablonlarla geliyor.

    3️⃣ Google Slides (Web, Android, iOS)

    programsız slayt yapma Google Slides Tam Boyutta Gör
    Google Slaytlar, ücretsiz online slayt yapma programı arayanlara tavsiyemizdir. Google Slides, Microsoft Office’e online alternatif olması amaçlanan Google Workspace (G Suite) ofis paketinin bir parçası. Programsız slayt yapma ihtiyacı duyduğunuz kullanabileceğiniz en iyi sunum hazırlama programlarından biri. Herhangi bir cihazdan online sunu hazırlayıp bu sunular üzerinde arkadaşlarınızla gerçek zamanlı ortak çalışabilirsiniz.

    4️⃣ Prezi (Web, Windows, Mac, Android, iOS)

    en iyi slayt programları Prezi Tam Boyutta Gör
    Prezi, diğer en iyi sunum programlarının aksine sunumun yapısını düz bir çizgiyle sınırlamıyor. Düzenleyici, konulara ve alt konulara odaklanıyor ve bunları istediğiniz gibi düzenlemenize izin veriyor. Böylece daha etkileşime dayalı bir bilgi akışı oluşturabiliyorsunuz.

    Yapısal esneklik sayesinde, tamamen düzenlenebilir şablonlar da dahil olmak üzere en iyi sunum programından beklediğiniz tüm özelleştirme özellikleri mevcut. Prezi, iki uygulamayla birlikte geliyor: Prezi Design ve Prezi Video. Prezi Video, uzaktan sunumları yeni bir düzeye taşıyor. Web kamera akışınızın hemen üzerinde sunum öğelerinin görüntülendiği bir video kaydedebiliyorsunuz. Kaydedip paylaşabilir veya Zoom, Microsoft Teams, Google Meet üzerinden canlı sunum yapabiliyorsunuz.

    5️⃣ Powtoon (Web, Android, iOS)

    video slayt programı Powtoon Tam Boyutta Gör
    Powtoon, video slayt yapma programı olarak öne çıkıyor. 30 milyondan fazla kullanıcısıyla Powtoon, ilgi çekici ve etkileşimli video sunumları oluşturmak için kullanılabilecek, PowerPoint alternatifi sunum uygulaması. Powtoon’un online sunum programı, sunum oluşturmayı, yönetmeyi ve hızlı bir şekilde paylaşmayı kolaylaştırıyor. Yüzlerce şablon, stok video ve görsel içeriyor.

    6️⃣ Genially (Web)

    online sunum hazırlama Genially Tam Boyutta Gör
    Genially’nin etkileşimli özellikleri ve animasyonlu şablonları sunum hazırlamayı oldukça kolaylaştırıyor. Bu sunum programı, raporlar, sosyal medya sunumları ve fazlası dahil olmak üzere bir dizi şablon sunuyor. Genially, veri görselleştirmeleri ve resim galerileri gibi öğeler için şablon içerik blokları olan akıllı bloklar içeriyor. Genially, eğitim materyalleri, infografikler ve etkileşimli görseller gibi ek içerikleri de destekliyor.

    7️⃣ Pitch (Web, Windows, Mac, iOS, Android)

    ortak sunum hazırlama Pitch Tam Boyutta Gör
    İş arkadaşlarınızla birlikte ortak sunum hazırlama programı arıyorsanız, Pitch’i deneyebilirsiniz. Google Slaytlar alternatifi olan Pitch, en iyi sunum programından beklediğiniz güzel tasarlanmış şablonlar, özelleştirmeler ve kullanım kolaylığını sunuyor.

    Sağdaki kenar çubuğu tamamen proje yönetimi ve birlikte çalışmayla ilişkili. Slayt şablonunuzu güncelleyebilir, tüm sunumu veya slaytları tek tek iş arkadaşlarınıza atayabilir, yorum yazabilir ya da sadece emoji bırakabilir veya notlar ekleyebilirsiniz. Gelecekteki sunumları daha da kolay ve hızlı hale getirmek için özel şablonlarınızı kaydedebilirsiniz. Canlı yayın özelliğiyle görüntülü arama başlatarak sunumu iş arkadaşınızla gerçek zamanlı düzenleyebilirsiniz.

    8️⃣ Zoho Show (Web, iOS, Android, Chrome)

    ücretsiz online slayt uygulaması Zoho Show Tam Boyutta Gör
    Zoho Show, kullanımı tamamen ücretsiz, sade ve sezgisel düzenleyiciyle birlikte bir dizi harika şablon sunan sunum yapma programı. Zoho’nun şablonları, Google Slaytlar veya PowerPoint'in sunduklarının çoğundan daha modern ve profesyonel bir tasarıma sahip. Ayrıca tüm şablon için yazı tipini ve renk düzenini en baştan ayarlayabiliyorsunuz. Slayt yapma programı, ortak çalışma veya paylaşma özelliğini de sunuyor.

    9️⃣ Gamma (Web)

    yapay zeka slayt yapma programı Gamma Tam Boyutta Gör
    Gamma, ChatGPT kullanıcılarının aşina olacağı yinelemeli, sohbet botu deneyimini sunan yapay zeka sunum hazırlama programı. “Edit with AI” butonuna tıkladığınızda sohbet penceresi açılıyor ve önerilen istemleri görüyorsunuz. Dilerseniz kendi istemlerinizi de yazarak Gamma'nın sunumunuzda değişiklik yapmasını sağlayabiliyorsunuz. İstemlerle yapabileceğiniz her şeyi yaptıktan sonra sohbet kutusunu kapatmanız yeterli oluyor.

    🔟 LibreOffice Impress (Windows, Mac)

    sunum programları Impress Tam Boyutta Gör
    LibreOffice, Microsoft Office'in ücretsiz alternatifi ve bu programın bir parçası olan Impress en iyi ücretsiz sunum programı Powerpoint kadar iyi. LibreOffice’te hazırladığınız slaytlar üzerinde ortak çalışma, buluta kaydetme gibi bazı özellikler yok. Bununla birlikte, Impress'in kendine ait birkaç avantajı var. Mac’in sunum programı olan Keynote'tan dosyaları aktarabiliyorsunuz. Ayrıca, ücretsiz olarak indirebileceğiniz yüzlerce şablon var. Daha da iyisi, Impress ile kullanabileceğiniz yazı tiplerinin bir sınırı yok.

    İster fotoğrafları dikkat çekici videolara dönüştürmek istiyor olun, ister kendi çalışmalarınızı ve fikirlerinizi etkileyici bir şekilde sunmak istiyor olun, bir slayt programına ihtiyacınız var. Peki, slayt gösteri hangi programla yapılır? Etkili sunumlar hazırlamak için kullanabileceğiniz en iyi ve ücretsiz slayt programları burada listeledik.

    En İyi Slayt Programları İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 8614

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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