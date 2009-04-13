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Sadece 10$'a Nvidia teknolojisi satın alabilirsiniz! Peki ama nasıl ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,6b
1
77
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece 10$'a Nvidia teknolojisi satın alabilirsiniz! Peki ama nasıl ?
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Sadece 10$'a Nvidia teknolojisi satın alabilirsiniz! Peki ama nasıl ?
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Grafik teknolojilerinde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan Nvidia özellikle fanatiklerini sevindirecek yeni bir ürününü sanal mağazası üzerinden satışa sundu. Firma giriş seviyesi ekran kartları için hazırladığı G98 GPU'sunu kullanarak hazırladığı anahtarlık sanal mağazadaki yerini almış durumda. Arızalı GPU'lar kullanılarak hazırlanan anahtarlık için istenen bedel ise 9.99$ olarak belirlenmiş.

Özellikle firma fanatiklerinin ve teknoloji tutkunlarının ilgisi çekeceği düşünülen bu üründen kaç adet satılacağı belirtilmiş olmasa da şu an için stokta görünüyor. Bu arada yarıiletken firmaları arasında arızalı yongalardan anahtarlık hazırlamanın yaygın bir uygulama olduğunu da son bir not olarak ekleyelim.

Nvidia sanal mağazasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz!


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yekoo 10 yıl
yeni kalıplar! inşaatmı yapıyoruz?? yeni robotlar! eskileri nolcak jiletmi?? dur daha dur yeni fabrika!!! yeni bina! eyvah eyvah yarıldım gece gece zaten arkadaş iyi anlatmış olayı :D
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sakiri 10 yıl
ah be arkadaslar ah bunlar ne uyaniklar.
10 dolara arizali islemci satiyorlar. Zaten saglamida o fiata maloluyor bunlara. Bundan 6 ay önce bilgisayarci arkadasim bana aynen söyledigi sudur; 100 adet 9600 gt nvidia grafikkartini 30 eurodan aldik. Satis fiati ise 120 euro yakindi o zaman. Eger bu grafikkartinin almanyada toptancidan alinis fiati böyle olursa sizce cindeki maliyeti ne kadar olur. Bunun icinde ekran kartinin baskisi var islemcisi var sogutmasi ve fani var ambalaj kutusu ve diger parcalari var. vergisi cinden almanyaya nakliyesi. Sizin anlayacaginiz bunlar son kullaniciyi ne kadar kaziklarsa o kadar kar yaparlar. Ama bir gercek var bunu söylemeden gecemem. Simdi diyelim 65nm den 55 nm geciyorlar iste bu onlar icin cok maliyetli oluyor neden derseniz. 65 nm teknoloji üretiminde kullanilan bina farkli oluyor yani tüm cihazlar farkli oluyor. Yenisine gecince mecburen yeni üretim fabrikasi kuruyorlar ve ona göre kaliplar ve üretim robotlari falan bu onlara cok maliyetli oluyor. Ayni araba fabrikasindaki gibi yeni bir model yeni bir kalip mantigi. gercegi bilmek sonucu degistirmez biz yinede bu fiatlardan almaya devam ederiz ama bu kadar cok yeniligi bizden öncede kimse görmemistir. Aslinda islemci ekran karti anakart ve buna benzer ürünleri yapan insanlari tebrik etmek gerekir bu kadar insani ve beni 17 inc yada 24 inclik bir hayata mahkum ediyorlar.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: sakiri

ah be arkadaslar ah bunlar ne uyaniklar.

10 dolara arizali islemci satiyorlar. Zaten saglamida o fiata maloluyor bunlara. Bundan 6 ay önce bilgisayarci arkadasim bana aynen söyledigi sudur; 100 adet 9600 gt nvidia grafikkartini 30 eurodan aldik. Satis fiati ise 120 euro yakindi o zaman. Eger bu grafikkartinin almanyada toptancidan alinis fiati böyle olursa sizce cindeki maliyeti ne kadar olur. Bunun icinde ekran kartinin baskisi var islemcisi var sogutmasi ve fani var ambalaj kutusu ve diger parcalari var. vergisi cinden almanyaya nakliyesi. Sizin anlayacaginiz bunlar son kullaniciyi ne kadar kaziklarsa o kadar kar yaparlar. Ama bir gercek var bunu söylemeden gecemem. Simdi diyelim 65nm den 55 nm geciyorlar iste bu onlar icin cok maliyetli oluyor neden derseniz. 65 nm teknoloji üretiminde kullanilan bina farkli oluyor yani tüm cihazlar farkli oluyor. Yenisine gecince mecburen yeni üretim fabrikasi kuruyorlar ve ona göre kaliplar ve üretim robotlari falan bu onlara cok maliyetli oluyor. Ayni araba fabrikasindaki gibi yeni bir model yeni bir kalip mantigi. gercegi bilmek sonucu degistirmez biz yinede bu fiatlardan almaya devam ederiz ama bu kadar cok yeniligi bizden öncede kimse görmemistir. Aslinda islemci ekran karti anakart ve buna benzer ürünleri yapan insanlari tebrik etmek gerekir bu kadar insani ve beni 17 inc yada 24 inclik bir hayata mahkum ediyorlar.


AR-GE çalışmalarını da zaten 10 dolara malediyorlar


Adamlar Ar-Ge için milyon dolar harcıyorlar. Arge masrafını çıkartınca da zaten fiyatlar düşmeye başlıyor.
Çin'de ucuz olabilir. Ama herkes çinden alamaz. Biz normal kullanıcıyız 100-200 tane alım yapamayız ki ucuza gelsin.
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Batuist 10 yıl

Orjinalden alıntı: sakiri

ah be arkadaslar ah bunlar ne uyaniklar.
Simdi diyelim 65nm den 55 nm geciyorlar iste bu onlar icin cok maliyetli oluyor neden derseniz. 65 nm teknoloji üretiminde kullanilan bina farkli oluyor yani tüm cihazlar farkli oluyor. Yenisine gecince mecburen yeni üretim fabrikasi kuruyorlar ve ona göre kaliplar ve üretim robotlari falan bu onlara cok maliyetli oluyor. Ayni araba fabrikasindaki gibi yeni bir model yeni bir kalip mantigi. gercegi bilmek sonucu degistirmez ...

gerçeği bildiğini mi düşünüyosun??? Bilmeden konuşmak diye buna denir.. salla belki tutar...

ne nvidia'nın nede Ati'nin kendi gpu üretim fabrikaları var.. onlar sadece tasarlıyorlar.. Hatta AMD bile kendi fabrikaları sattı.. TMSC firmasında bu gpular üretiliyor.. yani taşeron firma kullanıyorlar...

yani yazarken kendi mantığınızdan ziyade birazda birşey bilerek yazsanız..




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Ortaceroglu 10 yıl
Adı üstünde anahtarlık, nvidia fanları için bence güzel. Ben S3 ve Ati den de böyle bir girişim yapmalarını bekliyorum. Maksat rekabet olsun , piyasa da bolbol anahtarlık olsun.
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daysleeperxp 10 yıl
Bizim millet boş konuşmaya ne kadar meraklı, dişe dokunur bişey olsa, bi derdimiz olsa bu kadar cevap vermezsiniz ama.
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Xeon-Man 10 yıl
Cem Yılmaz diyorya lan Gpu nun maliyeti 2 dolar olsa anahtarlıkta 1 dolar iy iyi valla iyi...
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Batuist 10 yıl
ati şimdi işi bir adım daha ileri götürür o iki tanesini anahtarlığın içine koyar. benim ki çift işlemcili anahtarlık der ...
şaka bir yana burada satılsa ben alırdım... tam benlik...
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ali277 10 yıl
8800gt,9800gt,gts 240 bundan sonra tekrar isimlendirmezse alın size taş gibi gpu nvidia değerlendiriyor
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muratkaya 10 yıl
alalım tamir edelim.
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jedi_master 10 yıl
Adamlar sinekten yağ çıkarıyorlar walla. ATI in son kartları nVidia yı zora soktu baya.
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RaptorFX 10 yıl
@coppermine in sattığı 3dfx ler geldi aklima ki bence manevi değeri nvidia nin dandinilerinden iyidir..
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X Files 10 yıl
Hiç olmazsa Nvidia bozuk GPU larını başkaları gibi piyasaya kakalamıyor
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real_kuru 10 yıl
GPU nun sağlamı o fiyat etmiyorki, NVidia da tamamen çingeneliğe dökmüş işi...
GTX275 bile yanlış hatırlamıyorsam 22$ mıydı neydi....
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Source 10 yıl

Orjinalden alıntı: real_kuru

GPU nun sağlamı o fiyat etmiyorki, NVidia da tamamen çingeneliğe dökmüş işi...



GTX275 bile yanlış hatırlamıyorsam 22$ mıydı neydi....

Bu kadar kolaymı yani?
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sertacaygun 10 yıl
Ben Efes'in açacağını yapıyorum, bozuk USB belleklerimi vs. Ama güzel oluyor :) .
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