Sadece 10$'a Nvidia teknolojisi satın alabilirsiniz! Peki ama nasıl ?

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

Grafik teknolojilerinde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan Nvidia özellikle fanatiklerini sevindirecek yeni bir ürününü sanal mağazası üzerinden satışa sundu. Firma giriş seviyesi ekran kartları için hazırladığı G98 GPU'sunu kullanarak hazırladığı anahtarlık sanal mağazadaki yerini almış durumda. Arızalı GPU'lar kullanılarak hazırlanan anahtarlık için istenen bedel ise 9.99$ olarak belirlenmiş.

Özellikle firma fanatiklerinin ve teknoloji tutkunlarının ilgisi çekeceği düşünülen bu üründen kaç adet satılacağı belirtilmiş olmasa da şu an için stokta görünüyor. Bu arada yarıiletken firmaları arasında arızalı yongalardan anahtarlık hazırlamanın yaygın bir uygulama olduğunu da son bir not olarak ekleyelim.

Nvidia sanal mağazasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz!