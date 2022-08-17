WPS nedir, modemdeki WPS tuşu ne işe yarar?

Kablosuz modemin kurulumunu kendi başınıza yaptıysanız, muhtemelen yapılandırma menülerinde WPS ifadesine denk gelmişsinizdir. Modemin arkasında da WPS yazan bir tuş dikkatinizi çekmiştir. Bu rehber yazıda WPS nedir, modem üzerindeki WPS tuşu ne işe yarar, WPS ile nasıl bağlantı sağlanır? gibi WPS hakkında tüm merak edilenleri anlatıyoruz.

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WPS ne demek?

WPS açılımı WiFi Protected Setup; WiFi Korumalı Kurulum anlamına geliyor. WPS, cihazları kablosuz bir ağa bağlama işlemini kolaylaştıran bir ağ güvenlik standardı. Uzun WiFi şifresi girmek zorunda kalmadan WiFi ağlarına saniyeler içinde cihaz eklemenize yardımcı oluyor. Önemli bir detay olarak; WPS, yalnızca modem (router) ile istemci cihaz arasında bağlantı verilerinin gönderilmesini sağlar.

Birçok modemdeki WPS tuşu, 2006 yılında WiFi Alliance (WiFi teknolojisini destekleyen ve WiFi ürünlerini onaylayan, kar amacı gütmeyen global bir dernek) tarafından oluşturuldu. Zamanla tüm WiFi donanım üreticileri bunu benimsedi. Neticede, WPS artık tüm kablosuz yönlendiricilerde ve mesh WiFi sistemlerinde bulunan temel bir özellik.

WPS ne işe yarar?

WPS’in amacı, ağ güvenliği hakkında fazla bilgisi olmayan ev kullanıcılarının ev kablosuz ağlarını güvenli bir şekilde kurmalarına yardımcı olmak. Dizüstü bilgisayarınızı (laptopunuzu), akıllı telefonunuzu, tabletinizi, televizyonunuzu veya başka bir cihazı bir WiFi ağına bağladığınızda ağın adını ve şifresini girmeniz gerekir. Doğru şifreyi (WPA PSK anahtarı) girmezseniz ağa bağlanamazsınız. Bu süreç karmaşık olmasa da gerekli bilgilerin girilmesi biraz zaman alır; WPS bunu kolaylaştırır.

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WPS ile nasıl bağlanılır?

Ağ şifresini girmeden cihazlarınızı kablosuz ağa bağlayabilirsiniz. Yeni cihazların görülmesini sağlamak için modemde WPS tuşuna basın. Ardından cihazınızdan, bağlanmak istediğiniz ağı seçin. Cihaz otomatik olarak internete bağlanacaktır.

Hızlı bağlantı sağlamak için kullanabileceğiniz, kendi WPS tuşuna sahip kablosuz yazıcı veya menzil genişletici gibi cihazlarınız olabilir. Modemde ve ardından bu aygıtlarda WPS tuşuna basarak cihazları kablosuz ağınıza bağlayabilirsiniz. Bu işlem sırasında herhangi bir veri girmeniz gerekmez. WPS, ağ şifresini otomatik olarak gönderir ve bu cihazlar şifreyi kaydeder. Böylelikle ileride WPS tuşunu tekrar kullanmanıza gerek kalmadan aynı ağa bağlanabilirler.

Başka bir yöntem, 8 basamaklı PIN kodunu girmek. WPS’in açık olduğu modemler otomatik olarak oluşturulan PIN koduna sahiptir. WPS PIN kodunu WPS yapılandırma sayfasında bulabilirsiniz. WPS tuşu olmayan bazı cihazlar bu PIN’i girmenizi ister. Girdiğinizde doğrulamanın ardından kablosuz ağa bağlanırlar.

WPS (WiFi Korumalı Kurulum), yalnızca parola gerektiren ve WPA/WPA2 veya WPA3 kişisel güvenlik protokolleriyle şifrelenmiş kablosuz ağlar için kullanılabilir. WPS, temel bilgi ve becerilere sahip herhangi bir hacker tarafından kolayca kırılabilen, kullanımdan kaldırılmış WEP güvenliğini kullanan kablosuz ağlarda çalışmaz.

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WPS nasıl kullanılır?

Bilgisayarınızın, tabletinizin, telefonunuzun WiFi ağıyla hızlıca bağlantı kurması için WPS’i kullanabilirsiniz. WPS ile bağlantı nasıl sağlanır? adım adım anlatıyoruz:

1. WPS üzerinden bağlanmak istediğiniz WiFi ağını seçin.

Öncelikle Windows 10 bilgisayarınızda mevcut kablosuz ağların listesini görüntüleyin. Bunun için, sistem tepsisindeki kablosuz ağ simgesine tıklayın. Açılan liste, yakınınızda bulunan tüm WiFi ağlarını gösterir. WPS üzerinden bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı bulun ve ağ adına tıklayın ve ardından bağlana tıklayın. Çekim alanına girdiğinizde, bağlana basmadan seçilen ağa otomatik olarak bağlanılması için de ayar yapabilirsiniz.

2. WiFi şifresini girmek yerine WPS ile bağlanın.

Windows 10, bağlanmak istediğiniz WiFi şifresini girmenizi ister. WiFi ağını dağıtan modemde WPS açıksa, şifre alanının hemen altında modemdeki WPS tuşuna basarak da bağlanabileceğinizi belirten bir uyarı çıkar. Kablosuz modemin yanına gidin ve yanında veya arkasında olacak WPS tuşuna birkaç saniye basılı tutun. Birkaç saniye içinde Windows 10, modemden veya erişim noktasından kablosuz ayarları otomatik olarak alır ve siz şifreyi girmeden WiFi ağına kendi kendine bağlanır.

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WPS’i kullanarak kablosuz ağa bağlanmak bu kadar kolay. Aynı bilgisayar veya cihazdan bu ağa bir sonraki bağlanışınızda tekrar WPS tuşuna basmanız gerekmez. Bunun nedeni; modemin güvenlik parolası da dahil gerekli tüm ayarları Windows 10’a zaten aktarmış olması.

WPS açık mı kapalı mı olmalı?

Çoğu kablosuz modemde WPS, varsayılan olarak açıktır. Amaç, kullanıcıların ağlarını kurmalarını ve tüm cihazlarını WiFi ağına eklemelerini kolaylaştırmaktır. Bu nedenle ağınızı kurduktan ve WiFi ağınıza cihazlarınızı ekledikten sonra, güvenlik endişesi duyuyorsanız modeminizde WPS’yi kapatabilirsiniz.

WPS nasıl kapatılır?

Modeminiz WPS’i devre dışı bırakmanıza izin veriyorsa, modeminizin web tabanlı yapılandırma arayüzünü kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Tarayıcınızı açın ve modeminizin IP adresini adres çubuğuna girin. Her modem üreticisinin kendi yapılandırma arayüzü vardır. Bu nedenle WPS’i devre dışı bırakma işlemi modemden modeme değişir. Ancak genelde WPS sekmesinde WiFi Korumalı Kurulum (WiFi Protected Setup) veya menüde ayarları kullanarak WPS’i kapatabilirsiniz. Modemin arkasındaki WPS tuşuna (sadece simgesi de olabilir) basarak da kapatabilirsiniz. Bazı modem, routerlar WPS’i devre dışı bırakmanıza izin vermez.

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Modem WPS tuşu nerede bulunur?

Cihazlarınızı WiFi’a bağlamak için WPS’i kullanmak istiyorsanız öncelikle modeminizdeki WPS tuşunun yerini bilmeniz gerekir. WPS tuşu, genellikle modemin arkasında bulunur, bazı menzil genişleticilerde yanda da karşımıza çıkabiliyor. WPS tuşunun yeri değişebildiği gibi işlevi de değişebiliyor. Örneğin; TP-Link routerlarında WPS tuşuna kısa bastığınızda WPS açılıyor, uzun bastığınızda WiFi’ı açıp kapatıyorsunuz.

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