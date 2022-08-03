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    Samsung Galaxy Watch 4'e EKG özelliği geldi - Nasıl kullanılır?

    Bu videoda Samsung Galaxy Watch 4'ün EKG özelliğine yakından bakıyoruz. Aslında uzun zamandır cihaz içerisinde bu özellik yer alsa da Türkiye'de bu özellik kullanılamıyordu. 

    Bu videoda Samsung Galaxy Watch 4'ün EKG özelliğine yakından bakıyoruz. Aslında uzun zamandır cihaz içerisinde bu özellik yer alsa da Türkiye'de bu özellik kullanılamıyordu. Gelen güncellemeyle birlikte Tansiyon ve EKG özelliği artık kullanılabilir hale geldi. Tansiyon özelliğini kullanabilmek için manşonlu bir tansiyon monitörü kalibresi gerekiyor.

    Bizde bu videoda bu nedenden dolayı EKG özelliğini test ettik. Sizler akıllı saatlerin sağlık ölçümleri konusundaki evrimi hakkında neler düşünüyorsunuz?

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