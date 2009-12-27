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Sapphire özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5770 daha hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5770 daha hazırladı
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Ekran kartı üreticisi Sapphire, yeni modellerle DirectX 11 destekli ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Farklı soğutucuların kullanıldığı özel tasarımlı modellerle ürün gamı en geniş ATi partnerlerinden birisi olan firma, Radeon HD 5 770 tabanlı yeni bir ekran kartı daha hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları açıklanmayan ekran kartı standart frekans değerlerine sahip olması yani grafik işlemcisinin 850MHz, belleklerinin ise 4800MHz'de çalışması bekleniyor.

Üstten bakıldığında otomobil karoserlerini andıran özel soğutucusu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarını da destekliyor. Eyefinity teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan yeni model, Unifie Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan özel tasarımlı yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.

Sapphire özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5770 daha hazırladı
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DH Misafiri 7 yıl
tarih epeyi bi geçmiş ama kişisel olarak yorum yapmak istedim 5770 kullanıcısı olarak sölüyorum kart fp olarak gayaet tatminkar grafik olarakta doyurucu bence nekadar ekmek okadar köfte :)
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PhysCopat 7 yıl
Valla bende bu kartın aynısı almayı düşünüom 2. el alsammıki kafam karıştı
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N-0NE 9 yıl
Eski tasarımlara göre tabiki bu kart daha güzel ama çalışma ısıları ne olucak ? Test etmek lazım mesut abi :)
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MÜŞAVİR 9 yıl

N-0NE

Eski tasarımlara göre tabiki bu kart daha güzel ama çalışma ısıları ne olucak ? Test etmek lazım mesut abi :)


Bilemiyorum, HD5770'in referans tasarımı benim çok hoşuma gitti. Referans tasarım sıcak havayı kasa dışına atıyor. Bunlarsa kasa içindeki havayı üflüyor ve ısınan hava tekrar kasa içerisine dağılıyor. Tabi benimki sadece tahmin. Uygulamada daha farklı olabilir.

Ben yinede referans tasarım olan daha güzel diyorum.
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DH Misafiri 9 yıl
ya arkadaşlar siz ekran kartının şekline bakıpta mı yorum yapıyorsunuz ya bu işten anlamıyorsunuz yada kullandıgınız ekran kartı bundan yüksek herhalde. ürüne gelince sapphire ve ati çok güzel işler yapıyor kart zaten süper tebrikler ati ve sapphire
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EFSANE67 9 yıl
sıstem kartı hd4850den hızlımı acaba bence hızlı ama goruntu olarak gecemez
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kuruwa 9 yıl
bendeki 4650 le kıyaslayınca bu bile ağzımın suyunu akıttı vallahi
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sahafiec 9 yıl
bu ne ya?
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krmtrylcn 9 yıl
Şu kartların 2gb lıl modelleri çıkmicakmı yaw
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loverman1984c 9 yıl
Bence hiç gerek yok tu bu karta ekstra ne özelliği varki performansa katkısımı olcak alt tarafı görünüm değişik ben sanmıyorum yani normal bi 5770 den farklı bi performans sergilesin. karttan yana şikayetim yok ama her zamanda aynı performans ta değişik kart çıkarmanın bi anlamı yok diye düşünüyorum
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Kloroform 9 yıl
kısa kartlara alışkın olmadığımız için tuhaf geliyor belkide.ancak tasarım bence güzel olmuş.mutlaka az da olsa overclock edilseymiş daha iyi olacakmış..bence güzel.hatta fiyatıda referans tasarımla hemen hemen aynı olur.
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CoreXXX 9 yıl
buna benzeyen 4890 modeli var sapphirenin. bu fan sistemi bu kartı buz gibi tutar zaten ısınmıyor
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Batuist 9 yıl

CoreXXX

buna benzeyen 4890 modeli var sapphirenin. bu fan sistemi bu kartı buz gibi tutar zaten ısınmıyor

kartın ısınmadığını nereden çıkarıyorsun.. hemde öyle bir ısınıyor ki 170mm2 lik alana sahip diadan bu kadar sıcaklık nasıl önce soğtucu bloğa geçipte bu kadar ısı çıkarır diye adamı bile şaşırtıyor.. 1 milyarın üzerinde bir transistör ve 850MHz hız 4870den de fazla değerler .. 40nm olması pek birşey değiştirmiyor.. Kart ısınıyor lakin daha iyi soğutucu ile daha iyi oc olur diye düşünler için kartı istediğiniz kadar oc yapın performansa katkısı en fazla taş çatlasa 3 fps (-ki o da en yüksek değeri söylüyorum 3 )... yani kartı boşuna oc yapmaya değmiyor.. o yüzdende farklı soğutuculu modeller için ekstra para vermeye gerek yok..
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Lawagolem 9 yıl
bu ne böle be kalemlik gibi
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Applejack 9 yıl

Lawagolem

bu ne böle be kalemlik gibi


ben hayatımda böyle kalemlik görmedim arkadaş...
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