Sapphire özel tasarımlı yeni bir Radeon HD 5770 daha hazırladı

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üreticisi Sapphire, yeni modellerle DirectX 11 destekli ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Farklı soğutucuların kullanıldığı özel tasarımlı modellerle ürün gamı en geniş ATi partnerlerinden birisi olan firma, Radeon HD 5 770 tabanlı yeni bir ekran kartı daha hazırladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları açıklanmayan ekran kartı standart frekans değerlerine sahip olması yani grafik işlemcisinin 850MHz, belleklerinin ise 4800MHz'de çalışması bekleniyor.

Üstten bakıldığında otomobil karoserlerini andıran özel soğutucusu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarını da destekliyor. Eyefinity teknolojisiyle çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyan yeni model, Unifie Video Decoder 2.0 teknolojisiyle 1080p videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle donatılan özel tasarımlı yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör