Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire'den soğutucularıyla dikkat çeken HD 4800 serisi yeni ekran kartları

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18b
1
71
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sapphire'den soğutucularıyla dikkat çeken HD 4800 serisi yeni ekran kartları
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı dünyasının önde gelen oyuncularından Sapphire, Almanya'nın Hannover kentinden devam eden CeBIT 2009 fuarında güncel ürün gamının yanı sıra önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı yeni çözümlerini de tanıtıyor. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan firmanın özel tasarım soğutucuları ile dikkat çeken 1GB bellekli HD 4870 ve 512MB GDDR3 bellekli HD 4850 modelleri dikkat çekmeyi başarıyor.

Sapphire'in her iki yeni modeli de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 GPU'sundan güç alıyor, 25-bit bellek veri yolu desteği sunuyor ve 800x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Siyah renkli baskılı devre üzerinde yine Piyan Siyahını andıran parlak Siyah tasarımlı özel soğutucuların kullanıldığı ekran kartların tasarım açısından meraklı gözlerin ilgi odağı haline geliyorlar.

Sapphire'in özel soğutuculu yeni modelleri ilk defa CeBIT 2009 ile birlikte gün ışığına çıkarken, kartların ne zaman pazara sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tensi 1 yıl
Tam 9 sene gecmis, vay be. Gecen gun evdeki bos kutulari atayim dedim birinin icinden cikti. Hala da calisiyor meret. Torunlara saklariz artik, biz bunlarla Crysis 1 diye bir oyunu oynuyorduk diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 10 yıl
Cok güzel bir sogutucu ve buram buram kalite kokan bir görüntü gibi ;) piona black daima hosuma gitmistir ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
hata oranının inmesini tememnni ediyoruz ki ölede olacaktır sogutucu çok sık duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebehram 10 yıl
Cok sekil olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
1GB HD4870 Toxic VaporX'den daha serin olabilecek mi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*cparty* 10 yıl
kartın rengi çok karizma olmuş ayrıca başka bir sitede bu soğutucuya sahip olan 4870 2 gblık versiyonunun çıkacağına dair bir söylenti duydum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 10 yıl
tasarım böylebişi işte helal sapphire
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bhazer 10 yıl
fanın altından görülen sogutucu yaprakları tıpkı intel stok fanı gibi.
eminim o siyah plastiginde altı boşdur intel stok fan büyüklügünde bi tabaka vardır sadece
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brnvarol 10 yıl
resimler büyük ihtimalle greyscale yani siyah beyaz, pcb nin üzerideki tüm bileşenler (dirençler, kapasitörler vs) ve pci express bağlantısı da gri
eğer böyle çıkarsa kart şahane ama içimden bi ses bu sapphire çürük mavi pcb ile lacivert fan falan kullanmıştır diyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
şekil soğutucular ama işte marka dandik...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yacarow 10 yıl
goruntusu gercekten muhtesem olmus karızmatık bı kımlıge burunmus harıka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 10 yıl
şekil soğutucular ama işte marka dandik...




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

şekil soğutucular ama işte marka dandik...


ATI 'nin öncelikli partnerlerinden birine dandik dedin ya daha ne desem boş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuning79 10 yıl
İşlemcimi alayım, ekran kartı mı alayım derken dolar uçtu gitti birde gelecek olan fiyata bakmak lazım.Uçuk bir fiyat çıkmasın fiyat bakımından uygun bir zaman kolluyoruz ekran kartı almak için zaten bu iyi olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
sapphireden hiç beklemezdim alışmıştık ütü gibi kartlarına :)bu arada fanlar ustten bakınca ıntel lga stock fanlara benzio
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunter06 10 yıl
çok soğuk bir görüntüsü var biraz PCB ve birazda heatsink görmek isterdim şahsen , çakma modifiyeli şahinlere benzemiş [>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18013 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vga, Ekran Kartı ve özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Erdi Özüağ (Fx57) ile CeBIT üzerine söyleşi 10 yıl Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk 10 yıl CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim