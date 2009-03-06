Sapphire'den soğutucularıyla dikkat çeken HD 4800 serisi yeni ekran kartları

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Ekran kartı dünyasının önde gelen oyuncularından Sapphire, Almanya'nın Hannover kentinden devam eden CeBIT 2009 fuarında güncel ürün gamının yanı sıra önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı yeni çözümlerini de tanıtıyor. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan firmanın özel tasarım soğutucuları ile dikkat çeken 1GB bellekli HD 4870 ve 512MB GDDR3 bellekli HD 4850 modelleri dikkat çekmeyi başarıyor.

Sapphire'in her iki yeni modeli de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 GPU'sundan güç alıyor, 25-bit bellek veri yolu desteği sunuyor ve 800x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor. Siyah renkli baskılı devre üzerinde yine Piyan Siyahını andıran parlak Siyah tasarımlı özel soğutucuların kullanıldığı ekran kartların tasarım açısından meraklı gözlerin ilgi odağı haline geliyorlar.

Sapphire'in özel soğutuculu yeni modelleri ilk defa CeBIT 2009 ile birlikte gün ışığına çıkarken, kartların ne zaman pazara sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.